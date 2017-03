Gunzenhausen: Neues vom Büchermarkt

GUNZENHAUSEN - Testleser für literarische Neuerscheinungen – diesen Titel verleiht das Team der Stadt- und Schulbücherei zweimal jährlich, wenn es darum geht, das Programm für das Literaturcafé zusammenzustellen. Pünktlich zur Leipziger Buchmesse haben begeisterte Bücherfreunde und Büchereimitarbeiter ihre Entdeckungen des literarischen Frühlings ausgewählt. Am Dienstag, 28. März, 19.30 Uhr werden dann 19 Leser ihr persönliches Leseerlebnis schildern.

Neuheiten vom Büchermarkt präsentieren die Testleser beim Literaturcafé in der Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen. © Bücherei



In die Buchauswahl hat es beispielsweise die neue schwedische Krimi-Queen Sofie Sarenbrant gebracht. In ihrem Fall hinkt der bundesdeutsche Buchmarkt erstaunlicherweise hinterher: Sie hat schon etliche Krimi-Bestseller in Schweden und in 13 weiteren Ländern veröffentlicht, jetzt erscheint auch hierzulande der erste Fall, in dem die Kommissarin Emma Sköld ermittelt. Auf der Flucht vor den Nationalsozialisten im Jahr 1939 muss Aaron Stern seine Tochter zurücklassen. Er selbst findet in keinem Land sichere Aufnahme und gerät so doch noch in die Fänge der Nationalsozialisten. Die Autorin Dagmar Fohl erzählt in dem historischen Familienroman "Alma" von der Zerstörung einer jüdischen Familie, von Hoffnung und Verzweiflung. Ein mit 200 Seiten eher kleines Buch mit großer Wirkung.

Ums Begegnen und Auseinanderleben, um die große Liebe geht es in Graeme Simsions neuem Roman "Der Mann, der zu träumen wagte". Der etwas andere Liebesroman – erzählt aus der Sicht eines Mannes zwischen zwei Frauen. Aufgegriffen werden viele weitere literarische Genres und Themen. Erörtert wird auch die Frage, was die beiden Wiener Autoren Georg Elterlein oder Franzobel mit Gunzenhausen oder Weißenburg verbindet.

Wer jetzt neugierig geworden ist, ist herzlich eingeladen in die Literaturcafé-Runde.