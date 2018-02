Gunzenhausen: Offene Türen im neuen Landesamt

Minister Spaenle steht für Gespräche zur Verfügung — Auch in Weißenburg - vor 8 Stunden

GUNZENHAUSEN - Am kommenden Samstag, 3. März, laden ab 10 Uhr vier neue Einrichtungen des Freistaats Bayern im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen alle Bürger zu einem Tag der offenen Tür ein. Zwischen 10 und 15 Uhr informieren das neue Bayerische Landesamt für Schule und das Prüfungsamt des Bayerischen Kultusministeriums in Gunzenhausen sowie die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen und der "Limeskoordinator" des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege in Weißenburg über ihre Arbeitsgebiete.

Die Zeiten von Alcatel-SEL in der Stuttgarter Straße in der Gunzenhäuser Ostvorstadt sind lange vorbei. Dort residiert jetzt bis auf Weiteres das Landesamt für Schule. Am Samstag kann es besichtigt werden. © Foto: Wolfgang Dressler



Die Zeiten von Alcatel-SEL in der Stuttgarter Straße in der Gunzenhäuser Ostvorstadt sind lange vorbei. Dort residiert jetzt bis auf Weiteres das Landesamt für Schule. Am Samstag kann es besichtigt werden. Foto: Foto: Wolfgang Dressler



Kultusminister Ludwig Spaenle steht im Anschluss an seinen Besuch an der Staatlichen Beruflichen Oberschule und der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Weißenburg ab etwa 11.15 Uhr in Gunzenhausen für Fragen von Bürgern zur Verfügung.

"Die Errichtung des Bayerischen Landesamts für Schule sowie die Ansiedlung des Prüfungsamts des Kultusministeriums, der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen und der Koordination Archäologisches Welterbe im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sind wichtige Bestandteile der Behördenverlagerung der Staatsregierung unter dem Motto ,Regionalisierung von Verwaltung‘. Mit dieser Verlagerung stärken wir diesen Teil Mittelfrankens spürbar", so der Minister. Rund 150 Arbeitsplätze würden hier neu angesiedelt. Die Einrichtungen hätten darüber hinaus eine landesweite Zentralfunktion. Er hofft, dass möglichst viele Bürger den Tag der offenen Tür nutzen, um sich über die Arbeit der neuen Behörden vor Ort zu informieren.

Ihren Besuch beim Tag der offenen Tür zugesagt haben Landrat Gerhard Wägemann, MdL Manuel Westphal, der Weißenburger Oberbürgermeister Jürgen Schröppel und sein Gunzenhäuser Kollege Karl-Heinz Fitz.

Die Programmpunkte am Samstag von 10 bis 15 Uhr in der Stuttgarter Straße 1 in Gunzenhausen:

Vorstellung der Aufgaben des neu errichteten Bayerischen Landesamts für Schule – Fortschritte beim Aufbau

Orientierungslauf durch das Gebäude für Klein und Groß mit Gewinnspiel

Aerobic- und Rücken-Fitness-Kurs durch die Landesstelle für den Schulsport

Geografie-Quiz

Unterrichtsvideo mit interaktiver Möglichkeit zur Evaluation

Buttonmaschine für Kinder

"Ein-Blick" in die Arbeit des Prüfungsamts für das Lehramt an Gymnasien und an Realschulen des Bayerischen Kultusministeriums

Antworten auf Fragen zum Studium und Referendariat für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen

In der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen und bei der Limeskoordination in der Oberen Stadtmühlgasse 1 in Weißenburg werden Kurzpräsentationen angeboten:

11 Uhr Filmimpuls "Die Welterbekonvention"

11.30 Uhr Welterbe Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen

12 Uhr Welterbe Grenzen des römischen Reiches – Leben am Limes, Leben im und mit dem Wald

12.30 Uhr Das römische Auxiliarkastell Abusina/Eining

14 Uhr Spätrömische Kastelle in Bayern, Österreich, Ungarn und Syrien

Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen unterstützt mehr als 1200 nichtstaatliche Museen in Bayern dabei, das kulturelle Erbe zu erhalten, zu pflegen und zu präsentieren. Sie wird aus ihrem Arbeitsalltag berichten. Der Limes-Koordinator betreut den Obergermanisch-Raetischen Limes und die Prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen – beides sind Unesco-Welterbestätten.

Im Rahmen der Heimatstrategie "Regionalisierung von Verwaltung" werden über 60 Behörden mit rund 3100 Personen aus allen Geschäftsbereichen der Staatsregierung aus großen Städten bis 2025 vorwiegend in den ländlichen Raum verlagert, um diesen zu stärken. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurde in diesem Zusammenhang das Landesamt für Schule neu errichtet. Es wurden und werden ferner das Prüfungsamt für die Gymnasien des Kultusministeriums sowie die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen sowie die Koordination Archäologisches Welterbe des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege dorthin verlagert.