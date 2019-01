Gunzenhausen: Organspenden als Unterrichtsthema

GUNZENHAUSEN - Das Thema Organspenden gehört zum Lehrplan im Fach Biologie der 10. Klassen im Simon-Marius-Gymnasium. Statt einer Lehrerin oder eines Lehrers stand diesmal mit Dr. Marc Gutsche ein leibhaftiger Arzt in der Aula der Schule und referierte über eine Herzensangelegenheit von ihm: sich mit der Situation und das Für und Wider von Organspenden auseinanderzusetzen.

Mediziner (hier am Uniklinikum in Jena) bei der Entnahme einer Spenderniere: Wenn mehr Menschen einen Spenderausweis bei sich trügen, könnten auch mehr Kranke gerettet werden. Foto: Foto: Jan-Peter Kasper/dpa



Michael Sommer, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds hat einmal gesagt: "Die Organspende ist eine höchst individuelle Entscheidung. Die Frage ist nur, wie man Menschen zu Lebzeiten dazu bewegt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen." Hier wollten die Verantwortlichen im Gymnasium offensichtlich eine Anregung geben und luden nicht nur den ausgewiesenen Fachmediziner zu der klassenübergreifenden Veranstaltung ein, sondern auch Mandy Kühnappl, Koordinatorin der Deutschen Stiftung Organtransplantation Bayern und Regina Egelseer aus Dietenhofen bei Ansbach, die dringend auf eine Spenderniere wartet.

Gutsche, Chefarzt am Klinikum Altmühlfranken in Gunzenhausen für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin, sowie zuständig für Qualitätsmanagement, ist auch Transplantationsbeauftragter des Klinikums. In Deutschland warten nach seinen Worten derzeit über 10 000 Menschen auf ein Organ. Demgegenüber finden jährlich aber nur 2600 Transplantationen statt. Anders ausgedrückt: Pro Tag kommen 16 schwerkranke Menschen neu hinzu und gleichzeitig werden etwa sieben Transplantationen durchgeführt. Die Schere geht damit immer weiter auseinander.

An erster Stelle stehen Nierenerkrankungen, gefolgt von Herz, Leber, Lunge und Bauchspeicheldrüse. "Jeden Tag versterben drei bis sechs Personen von den Wartelisten an ihren Grunderkrankungen", so Gutsche, der elf Jahre an der Regensburger Uniklinik das dortige Transplantationszentrum geleitet hat. Es könnten tatsächlich wesentlich mehr Menschen gerettet werden, wenn potenzielle Spender einen Spenderausweis bei sich trügen oder deutlich mehr Angehörige ihre Zustimmung für eine Transplantation geben würden. Ziel einer jeden Transplantation ist es, die beeinträchtigte Funktion eines Organs oder Gewebes zu ersetzen.

Sie informierten über das Thema Organspenden: Mandy Kühnappel (Deutsche Stiftung Organtransplantation), Regina Egelseer, die auf eine Spenderniere wartet, und Chefarzt Dr. Marc Gutsche. Foto: Foto: Reinhard Krüger



Es ist eine heikle Situation: Ein tragischer Unfall reißt von einer Sekunde auf die andere einen bisher gesunden Menschen in eine lebensgefährliche Situation. Er droht zu sterben, die Ärzte ringen um sein Leben, können aber beispielsweise die Blutungen im Schädelinnern nicht mehr stoppen. Während die einen operieren, bekommen andere bereits Signale, dass es knapp werden könnte. Die Angehörigen werden informiert und müssen nun entscheiden, ob der Sohn, die Schwester oder der Ehemann die gesunden und intakten Organe einem schwerkranken Menschen spendet.

Angehörige unter Schock

Wohl dem, der einen Organspendeausweis bei sich trägt. In vielen Fällen liegt gar nichts vor, weiß Gutsche. Angehörige stehen meist unter großem Schock und müssen sowohl den plötzlich Tod eines geliebten Menschen verkraften, gleichzeitig sollen sie entscheiden, wie der Betroffene bisher über das hochsensible Thema gedacht hat. "Viele sind völlig überfordert und wir wollen sie in keinster Weise beeinflussen", betont der 49-Jährige Arzt und bringt die derzeitige politische Situation ins Gespräch. Bundesgesundheitsminister Spahn plant, die sogenannte Widerspruchslösung einzuführen. Demnach würden alle Menschen als potenzielle Spender gelten, sofern sie keinen Widerspruch dagegen eingelegt haben.

Mit der derzeitigen Praxis ist Deutschland im internationalen Vergleich einsames und weit abgeschlagenes Schlusslicht. Damit können Ärzte wie Gutsche nicht zufrieden sein, "weil das bisherige System viel zu wenige Transplantationen ermöglichte". Deshalb ist für den Mediziner Aufklärung so wichtig, deshalb der dringende Appell des Arztes: "Jeder ab 16 Jahre darf sich für und gegen eine Organspende entscheiden." Er forderte die Schüler auf, die ja in genau diesem Alter sind, zu Hause am Familientisch darüber zu reden.

Schmales Zeitfenster

Die gelernte Fachkrankenschwester Mandy Kühnappl von der Deutschen Stiftung für Organtransplantation aus Erlangen stellte als alleinige Voraussetzung "den unumkehrbaren Ausfall der gesamten Hirnfunktion, also den Hirntod" vor. Mindestens zwei Ärzte müssen unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis kommen. Ein Hirntod kann nur bei künstlicher Beatmung und Aufrechterhaltung des Herz-Kreislauf-Systems auf der Intensivstation eines Krankenhauses überhaupt festgestellt werden. Sie klärte über das schmale Zeitfenster auf, das den Ärzten bleibt, um eine Organspende durchzuführen, immer begleitet von dem Dilemma, "den Angehörigen nicht die Pistole auf die Brust zu setzen".

Mit Regina Egelseer stellte sich den Schülern dann auch noch eine Betroffene vor, die auf eine Nierentransplantation wartet. "Ich leide seit acht Jahren an Nierenversagen", erzählte die 51-jährige Mutter zweier Kinder.

Vorher habe sie gesund gelebt und sei nie krank gewesen. Heute gehören Not-Operationen, Halluzinationen und 70 Kilogramm Wasser im Körper zu ihrem Alltag. Es wurde ganz still in der Aula. "Der ganze Körper leidet", berichtete sie, wenn sie dreimal die Woche zur je siebenstündigen Dialysesitzung muss. "Ich bin hinterher komplett gerädert." Nicht von ungefähr wird die Dialyse oft mit einem Marathonlauf verglichen.

2012 erhielt Regina Egelsee bereits eine Niere, doch ihr Körper stieß sie wieder ab. Jetzt steht sie wieder auf der Liste von Eurotransplant im niederländischen Leiden. Sie ist eine von 8000 Menschen allein Deutschland, die das gleiche Schicksal teilen.

Die Veranstaltung verfehlte ihre Wirkung nicht. Einige Schüler saßen noch länger nachdenklich in den Stuhlreihen, andere gingen schnurstracks zum Info-Tisch und deckten sich mit Material ein. Verena (15) hatte sich schon vorher entschieden, zu spenden. "Das war ganz schön heftig", meinte sie nach dem Vortrag. Bei Sophie wurde zuhause schon über das Thema gesprochen, denn "der Opa und mein Papa sind Motorradfahrer, da war das ein Thema". Die 16-Jährige ist froh über diese Veranstaltung, "weil ich jetzt sicher weiß, was ich will".

