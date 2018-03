Gunzenhausen packt zum Aufstiegsspiel die Red Night aus

GUNZENHAUSEN - Am Samstagabend wollen die Handballer von Gunzenhausen die Dreifachturnhalle des Gymnasiums zum Beben bringen. Unter dem Motto "Red Night!" wird zu dem vorletzten Heimspiel der laufenden Bezirksligasaison geladen. Alle Zuschauer werden deshalb gebeten in roter Kleidung beziehungsweise roten Oberteilen zu kommen und sich in dieser farbgewaltigen Szenerie als achter Mann hinter das Heimteam zu stellen. Im Spiel gegen die HG Ansbach II kann der TV Gunzenhausen ab 19.30 Uhr den Aufstieg perfekt machen.

Diesmal sollen nicht nur die Spieler rot tragen: Bei der ersten "Red Night" hoffen die Handballer auf zahlreiche Zuschauer, die vor allem eines sollen: Rote Kleidung tragen. Gegen die HG Ansbach kann der TV Gunzenhausen am heutigen Samstag den Aufstieg perfekt machen. © Foto: Bastian Mühling



Vor der roten Wand auf der Tribüne erwartet die erste Mannschaft des TVG die BOL-Reserve der HG Ansbach. Gespickt mit ehemaligen Regional- und Bayernligaspielern kommen die Markgrafenstädter zu Besuch ins fränkische Seenland. Einige Spieler waren bis zur letzten Saison noch in der Landesliga aktiv und sind daher prädestiniert, hochwertigen und sehenswerten Handball aufs Parkett zu zaubern. Um dem heimischen Publikum einen besonderen Abend zu bescheren, wird diese Partie erstmalig seit langer Zeit wieder durch einen Hallensprecher moderiert.

Gewinnen die "Gunners" diese Partie ist ihnen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen – und was gibt es für den TV Schöneres als diesen Erfolg in eigener Halle und mit dem eigenen Publikum gebührend zu feiern? Doch an dieser Stelle dürften die Ansbach Routiniers einige Einwände haben und diese auch auf dem Spielfeld deutlich zu zeigen wissen. Bereits im Vorfeld hatten die Herren aus der Regierungshauptstadt verlauten lassen, dass gegen den TVG sicher keine Geschenke verteilt werden.

Große Erfahrung bei Spielwende in letzter Minute

Die Ansbacher Reserve kann zwar selbst nicht in die BOL aufsteigen, da die eigene erste Mannschaft dort spielt, aber den "aufmüpfigen Gunzenhäusern" ein Bein zu stellen, dürfte für die mit Erfolgen verwöhnte HGA noch immer eine Selbstverständlichkeit darstellen. Das zeigte sich auch im Hinspiel, als der TVG seinen ersten Punktverlust der Saison hinnehmen musste. Hier profitierten die HGler von ihrer großen Erfahrung, knappe Spiele in der Endphase noch für sich zu entscheiden. In der Schlusssekunde erzielte die HG durch einen Siebenmeter den Ausgleich zum 33:33.

Durch die lautstarke Unterstützung des heimischen Publikums erhoffen sich die "Gunners" auch dieses Mal, die weiße Weste in eigener Halle zu bewahren. Für die Zuschauer liegen deshalb mehr als 250 "Klatschpappen" im TVG-Design zum Anfeuern bereit. Und auch für jene, die selbst gerade kein rotes Oberteil zur Hand haben, ist gesorgt. Im Verkauf ist das aktuelle TVG-Fanshirt günstig zu erwerben.

Bundesliga-Flair in der Dreifachturnhalle

Unterstützt durch Lichtmaschine und Musikanlage wollen die "Gunners" ein kleines bisschen "Bundesliga-Flair" in die Dreifachturnhalle bringen. Nach dem stimmungsvollen Einlauf der Mannschaften will das Heimteam, getragen vom eigenen Publikum, ein Handballfeuerwerk abfackeln und somit den Aufstieg unter Dach und Fach bringen.

Den Beginn macht aber um 17 Uhr die Damenmannschaft. Die Ladys empfangen die Mannschaft vom TSV 46 Nürnberg. Im Hinspiel hatte der TV gegen den Viertplatzierten der Liga in einem harten Abwehrkampf mit 9:7 das Nachsehen, obwohl die TV-Damen bereits aussichtsreich mit 5:7 in Front lagen. Mit dem Gunzenhäuser Publikum im Rücken und gestärkt durch den Sieg in der letzten Woche sind auch in diesem letzten Saisonspiel alle Chancen für einen Punktgewinn vorhanden. Und vielleicht können die Damen nach ihrem Spiel den Aufstieg der Männer feiern.

