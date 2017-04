Gunzenhausen: Paukenschlag zur Eisbahn

Fitz will das winterliche Vergnügen in der Stadthalle installieren - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Der Kauf einer stadteigenen Eisbahn ist beschlossen, und rund um die Stadthalle haben bereits mehrere Baumaschinen Aufstellung genommen, um die mehr als 15 Millionen Euro teure Sanierung des Konferenz- und Kulturtempels in Angriff zu nehmen. Und just in diesen Tagen wird nun ein spektakulärer Geheimplan bekannt, an dem im Rathaus offenbar schon seit Monaten eifrig gefeilt wird. Motto: aus Zwei mach Eins.

Kurz vor Beginn der Sanierung der Stadthalle überrascht Bürgermeister Karl-Heinz Fitz mit der Idee, die Eisbahn in das Gebäude zu integrieren. © Jürgen Eisenbrand



Kurz vor Beginn der Sanierung der Stadthalle überrascht Bürgermeister Karl-Heinz Fitz mit der Idee, die Eisbahn in das Gebäude zu integrieren. Foto: Jürgen Eisenbrand



Wie der Altmühl-Bote exklusiv aus gewöhnlich informierten Kreisen erfuhr, hat Bürgermeister Karl-Heinz Fitz die Absicht, das winterliche Eislauf-Vergnügen künftig in der Stadthalle stattfinden zu lassen. Das habe, so wird der Rathauschef von Insidern zitiert, gleich mehrere entscheidende Vorteile.

Zum einen könnten die Eislauffreunde unbehelligt von Frost, Schnee und Regen unter dem Dach der neuen Stadthalle fröhlich ihre Runden drehen. Die Gastronomie könnte das benachbarte Parkhotel übernehmen, und die freiwilligen Helfer des Eislauf-Clubs Gunzenhausen, die alljährlich den Schlittschuhverleih übernehmen, könnten diese ehrenamtliche Tätigkeit künftig ebenfalls im Warmen und Trockenen ausüben.

Zum anderen könnte es so gelingen, noch viel mehr Eisläufer in die Stadt zu locken – und das ganz ohne Verkehrsprobleme: Parkplätze gäbe es am Schießwasen genug, und die Innenstadt rund um den Marktplatz wäre von jeglichem Ziel- und Quellverkehr entlastet.

Und zum Dritten, so wird aus dem Rathaus kolportiert, rechnet Fitz damit, dass sich eine Eisfläche in der Stadthalle auch positiv auf die Arbeit des dort tagenden Stadtrats auswirken könnte: "Damit bekämen wir so manche Kuh sicher schneller vom Eis als bisher", soll Fitz gegenüber Vertrauten gesagt haben.

Geplant ist demnach, ähnlich wie in der Nürnberger "Arena", die Eisfläche für die gesamte Saison anzulegen – und sie bei anderweitiger Nutzung der Halle, etwa für Konzerte oder Tagungen, lediglich mit einem isolierenden Boden abzudecken. "Das funktioniert in Nürnberg, warum soll das in Gunzenhausen nicht auch gehen", hat Fitz demnach als Parole ausgegeben. Konzert- und Kongressbesuchern sowie Stadträten soll freilich empfohlen werden, auch zur festlichen oder zur Business-Garderobe auf festes, wärmendes Schuhwerk nicht zu verzichten.

Im Sommer hingegen könnte die Eisfläche für heiß ersehnte Kühlung sorgen, die bislang schmerzlich vermisste Klimaanlage ersetzen und eine für viel Geld neu zu installierende überflüssig machen.

Die kombinierte Stadt- und Eishalle lässt den Bürgermeister dem Vernehmen nach sogar noch größer träumen: Die Planer des Stadthallen-Umbaus soll er bereits angewiesen haben zu prüfen, ob und wie man in dem neuen Gebäude ein offizielles Eishockeyfeld integrieren könnte. Angesicht von dessen Mindestgröße (26 mal 56 Meter) erscheinen diese Pläne freilich auch wohlwollenden Kommentatoren ein wenig ambitioniert.

Auf ein erstes vorsichtiges Abtasten im Kreise der Stadträte soll Fitz jedenfalls vehemente Reaktionen erhalten haben: Dr. Werner Winter (Freie Wähler) lehnte die Idee zunächst aus Kostengründen rigoros ab, soll sich inzwischen aber besonnen haben: Er werde zustimmen, falls die Stadt von einer Natureisfläche abrückt und auf Kunststoff setze. Ins gleiche Horn bläst der Grüne Peter Schnell: So müsse die Halle auch nicht so massiv beheizt werden – und er könne weiterhin in leichten Gesundheitslatschen zu den Stadtratssitzungen erscheinen.

Während die SPD noch abklären will, was Martin Schulz von der Zwei-in-Eins-Halle hält, meldete Erika Gruber (CSU) schon einmal schärften Protest im Namen der Einzelhändler an. Die hätten nämlich in den letzten Jahren von der Eisbahn am Marktplatz stark profitiert – und schauten jetzt in die Röhre. Ein Argument, auf das Fitz freilich vorbereitet war: Er will die Einzelhändler mit Freikarten für die Indoor-Eisbahn entschädigen.

Wer sich jetzt allerdings auf ein Eisvergnügen in der Halle freut, hat Pech gehabt: April April

JÜRGEN EISENBRAND E-Mail