Gunzenhausen: Pferinger holt zweimal Gold

Behindertensportler bei deutschen Meisterschaften - vor 29 Minuten

GUNZENHAUSEN - Bernhard Pferinger hat es wieder einmal geschafft. Bei den 34. Deutschen Leichtathletikmeisterschaften Behindertensport in Erfurt holte er sich in seinen Paradedisziplinen Kugelstoßen und Diskuswerfen jeweils Gold. Der für den TV 1860 Gunzenhausen startende 46-Jährige schleuderte den 1-kg-Diskus auf 28,89 Meter und stieß die fünf Kilogramm schwere Kugel auf beachtliche 10,53 Meter.

Als frischgebackener Deutscher Meister in den Disziplinen Diskuswerfen und Kugelstoßen hat Bernhard Pferinger aus Gunzenhausen allen Grund zur Freude. r © Foto: Grube



Um punktgenau die erforderliche Leistung abrufen zu können, bedarf es insbesondere Konzentration, einer sorgfältigen Trainingsdosierung und Ruhe im Vorfeld des Ereignisses. Pferinger war deshalb bereits am Donnerstag in die mehr als 300 Kilometer entfernte thüringische Landeshauptstadt gereist. Am Samstag wurde es dann bei hochsommerlichen Temperaturen ernst. Der Wettkampf lief gut, auch weil die Rahmenbedingungen auf der Rieth-Sportanlage passten.

Erlebnisse, die prägen

Kein Wunder, dass der Athlet aus dem Fränkischen Seenland mit entsprechender Motivation antrat. Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, permanent auf den eigenen Körper zu achten. Bei Hitze etwa spielt die Flüssigkeitszufuhr eine ganz wesentliche Rolle. "Ich habe siebeneinhalb Liter Wasser getrunken", verriet Pferinger. Zwischendurch nahm er auch den einen oder anderen "kräftigenden" Happen zu sich. Selbstverständlich hatten die Veranstalter bestens vorgesorgt, um den Behindertensportlern eine Atmosphäre des Wohlfühlens zu bieten.

Pferinger weiß ein angenehmes Umfeld zu schätzen. Sein breites Erfahrungsspektrum bei nationalen und internationalen Leichtathletik-Events lässt zweifellos Vergleiche zu. Unter anderem durfte der Gunzenhäuser Sportler das besondere Feeling bei den Paralympics 1992 in Barcelona genießen. "Solche Erlebnisse prägen und bleiben immer in der Erinnerung", schwärmt er heute noch. Darüber hinaus nahm der "starke Bernhard" auch erfolgreich an Europa- und Weltmeisterschaften teil.

Da ist Erfurt schon einige Nummern kleiner, worunter der individuelle Ehrgeiz jedoch nicht litt. Mit dieser Einstellung setzte Pferinger in der Altersklasse Senioren 40 auch bei der "Deutschen" die maßgebenden Akzente. Im Diskuswerfen verwies er Carsten Döding vom BSV Lohne (18,04 Meter) und den Groß-Umstadter Rene Kallup (14,29) auf die Plätze. Auch beim Kugelstoßen musste sich Döding (7,01) mit der Silbermedaille zufriedengeben, während Lars Böhnke von der TSG Reutlingen mit 4,78 Metern immerhin noch Bronze holte.

Werbung für Behindertensport

In Pferingers Trophäenschrank muss nun also wieder Platz geschaffen werden. Auf sein Abschneiden kann er völlig zu Recht stolz sein. Lobende Worte gab es beim abschließenden Fazit aber auch für die Gastgeber und ehrenamtlichen Kampfrichter in Erfurt: "Es war ein tolles Meeting und Werbung für den Behindertensport". Alles in allem war der Sportler aus der Altmühlstadt mit seinem Auftritt in Erfurt sehr zufrieden. Als zweimaliger Deutscher Meister gibt es auch keinen Grund zur Klage.

