Gunzenhausen: Polizei entschärft gefährliche Kreuzung

Unfall-Statistik 2016: Mit einer einzigen Maßnahme konnten Dutzende Unfälle verhindert werden - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Kleine Ursache, große Wirkung: Mit einem winzigen Eingriff hat die Polizei Gunzenhausens gefährlichste Kreuzung entschärft. Und damit rein statistisch etwa ein Dutzend Unfälle mit etlichen Verletzten verhindert.

Gunzenhausens (einst) gefährlichste Kreuzung: Mit ein paar Verkehrsschildern erzielte die Polizei an der Einmündung der B 13 in die B 466 einen spektakulären Erfolg für die Unfall-Statistik. © Foto: Dressler



Ortstermin an der Einmündung der B 13 in die B 466 am Altmühlsee: Hier, wo im Jahr 2015 bei zwölf Unfällen noch sieben Menschen verletzt wurden, wo im Jahr zuvor sogar 15 Menschen bei ebenso vielen Unfällen Blessuren davontrugen, und wo 2013 bei zwölf Crashs zehn Verletzte zu beklagen waren, zeigt die Statistik für 2016: nahezu nichts.

Lediglich zwei Wildunfälle mussten die Beamten des Gunzenhäuser Polizeichefs Harald Eckert, der zusammen mit seinen Kollegen aus Weißenburg und Treuchtlingen jetzt die Verkehrsstatistik für 2016 vorstellte, im vergangenen Jahr zu den Akten nehmen. Und in der Spalte "Verletzte" steht jene Zahl, die alle Verantwortlichen besonders erfreut: die Null.

Diese spektakuläre Entwicklung ist höchstwahrscheinlich einer anderen Zahl zu verdanken: der 70. Denn im Februar 2016 wurden im betreffenden Streckenabschnitt ein paar Schilder aufgestellt, die das Tempo der Autofahrer auf genau diese 70 Kilometer pro Stunde reduzierte. "Möglicherweise hat diese einfache Maßnahme zur Senkung der Unfallzahlen beigetragen", kommentierte Erich Eckerlein, der Sachbearbeiter Verkehr bei der Polizeiinspektion Weißenburg, zurückhaltend diesen außergewöhnlichen Erfolg.

Nur etwa zwei Kilometer weiter in Richtung Nürnberg, an der sogenannten "McDonald’s-Kreuzung", spiegelt die Statistik ebenfalls einen positiven Trend wider: Hier, so bilanziert Eckerlein zufrieden, "kam es lediglich zu zwei Auffahrunfällen mit geringem Sachschaden." Zwar hatte es 2015 dort überhaupt nicht gekracht, doch in den beiden Jahren zuvor mussten Polizei und Rettungsdienst zu insgesamt zehn Unfällen ausrücken, bei denen sieben Menschen verletzt wurden, einer davon sogar schwer.

Die Umgestaltung der Rehenbühler Kreuzung" zu einem Kreisverkehr zeigt hingegen noch nicht die erhoffte Wirkung: Seit der Eröffnung des Kreisels im September 2016 krachte es bislang zwei Mal, im gesamten Jahr waren fünf Unfälle mit sechs Verletzten zu verzeichnen. Immerhin: "2017 ist es bislang an dem Kreisverkehr noch zu keinem Unfall gekommen", so Eckerlein.

Auf der Staatsstraße 2222, dem "Seenland-Highway" Pleinfeld-Gunzenhausen, war auch das einzige Todesopfer im Bereich der Polizeiinspektion Gunzenhausen zu beklagen: ein Transporter-Fahrer, der im März von einem Wirtschaftsweg bei Rehenbühl auf die Hauptstraße einbog – und dabei dem Fahrer eines Sattelzugs die Vorfahrt nahm. Er starb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Ansonsten konnte der Gunzenhäuser Inspektionsleiter Harald Eckert eine alles in allem recht unspektakuläre Verkehrsstatistik präsentieren: Die Gesamtzahl der Unfälle fiel leicht, die der Wildunfälle bewegt sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, und die Zahl der Verletzten stieg merklich (siehe Tabelle). Die ließe sich freilich reduzieren, mahnte Eckert, "wenn die Insassen von Kraftfahrzeugen ihre Sicherheitsgurte anlegen würden". Immer wieder stellten seine Beamten bei Kontrollen Verstöße gegen die Gurtpflicht fest.

Straftat Unfallflucht

Auffällig ist auch, dass nach beinahe jedem zehnten Unfall der Verursacher sich heimlich, still und leise aus dem Staub macht: 113 Fälle von Unfallflucht wurden 2016 in Gunzenhausen aktenkundig, exakt so viele wie 2015 – aber deutlich mehr als in den Jahren zuvor. "Unverständlich" nennt Eckert die Tendenz, dass "sich die Verursacher selbst bei Bagatellschäden von der Unfallstelle entfernen, ohne sich um eine ordentliche Schadensabwicklung zu kümmern". Denn: Die Folgen einer Unfallflucht seien "gravierend".

Neben Geld- oder Freiheitsstrafe (bis zu drei Jahre) drohen den Autofahrern nämlich auch der Verlust des Führerscheins – und die Kfz-Versicherung kann die Begleichung eines Haftpflicht- oder Kasko-Schadens verweigern. Und Eckert räumt mit einem weit verbreiteten Irrglauben auf: "Ein Zettel am Auto ist zu wenig", sagt er. Ein Unfallverursacher müsse, etwa, wenn er ein geparktes Auto angefahren habe, "in jedem Fall eine angemessene Zeit warten". Wie lange allerdings "angemessen" ist, könne man allerdings nicht pauschal sagen: Das hänge "von den Umständen des Einzelfalls ab".

Zufrieden ist Eckert immerhin mit der Statistik der 18- bis 24-Jährigen: Sie waren im vergangenen Jahr in 84 Unfälle verwickelt, ein Minus von 7,6 Prozent gegenüber 2015. 54 dieser Unfälle verursachten sie selbst, im Jahr zuvor waren es noch 59 gewesen, und die Zahl der verletzten Fahranfänger sank um fast zehn Prozent von 61 auf 55.

Die Zahl der Unfälle, an denen Senioren beteiligt waren, sank ebenfalls: von 74 auf 72. Allerdings verursachten die über 65-Jährigen 58 dieser Karambolagen selbst; 2015 waren es nur 41 Fälle. Häufigste Unfall-Ursache der Senioren am Steuer: Missachtung der Vorfahrt. Die rangiert bei der Gesamtzahl der Unfälle übrigens nur auf Platz drei – hinter dem "ungenügenden Sicherheitsabstand" und Fehlern beim Wenden und Rückwärtsfahren. Überraschend: Alkohol am Steuer spielt eine kleinere Rolle als häufig angenommen: "Nur" acht Promille-Unfälle (sechs Verletzte) registrierte die Gunzenhäuser Polizei 2016 – drei mehr als im Jahr zuvor (drei Verletzte).

Harald Eckert jedenfalls kündigt an, weiter intensiv an der "Verkehrsmoral" zu arbeiten: Dazu werde "die Polizeiinspektion Gunzenhausen die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen wie Geschwindigkeits- und Gurtkontrollen sowie Alkohol- und Drogenkontrollen mit Nachdruck fortsetzen".

Für manchen Erfolg braucht es eben einen langen Atem – und mehr als ein paar Verkehrsschilder...

Jürgen Eisenbrand

