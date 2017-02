Gunzenhausen: Reifen im Wert von 30.000 Euro geklaut

Unbekannte stahlen 80 Räder mit Felgen - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - In der Nacht von Freitag, 24. Februar, auf Samstag, 25. Februar, haben Unbekannte bei einem Autohaus in Gunzenhausen eingebrochen. Ihre Beute: Reifen im Wert von 30.000 Euro.

Die Täter brachen mehrere auf dem Gelände in Schlungenhof befindliche Container auf und entwendeten gut 80 Autoreifen mit Felgen im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro, berichtete die Polizei. An den Containern entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor weit unter dem Marktwert angebotenen Reifen-Komplettsätzen im Internet. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.

ab

