Gunzenhausen: Schüler testen ihre Schule

Projektgruppe untersuchte das Klima an der Lehranstalt - vor 42 Minuten

GUNZENHAUSEN - So etwas kommt selten vor: Schüler der Wirtschaftsschule Gunzenhausen überreichten den Klassenlehrern ein Feedback zum Klassenklima. Dazu hatte eine Projektgruppe von Abschlussschülern eine Befragung in allen Klassen gestartet und ausgewertet.

Die Schülergruppe der Wirtschaftsschule präsentierte stolz die gesammelten Daten; mit dabei: Schulleiter Thomas Grad und sein Stellvertreter Adolf Kisser. © privat



Mit Aussagen wie „Unsere Lehrer(innen) behandeln uns gerecht“ oder „Ich fühle mich in der Klasse wohl“ wurden auf einer fünfstufigen Skala zwischen „stimmt gar nicht“ und „stimmt ganz genau“ sehr hohe Zustimmungswerte erzielt. Im Schuldurchschnitt lagen sie bei der zweithöchsten Stufe, in einigen Klassen sogar ganz weit oben in der Skala.

Sehr erfreulich waren auch die Beurteilungen aus den Anfängerklassen. Diese wurden am Schuljahresanfang in besonderer Weise mit Arbeitsmodulen zur Methodenkompetenz und Verbesserung der Klassengemeinschaft unterrichtet.

Damit die Projektgruppe unter der Leitung von Studiendirektor Roland Bührle diese Daten ausgewertet vorweisen konnte, waren umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Die Gruppe füllte zunächst öffentlich zugängliche, qualitätsgeprüfte Fragebögen zum Thema aus, dann wurden sechs Fragen mit positiver Formulierung und sechs Fragen mit negativer Formulierung festgelegt. Mit diesen Fragen ging es in alle Klassen der Wirtschaftsschule.

Auswertungen wurden dann mit der Standardsoftware Excel unternommen, danach die Fragebögen mit einer Statistiksoftware erfasst und mit dieser erneut ausgewertet. Durch Untersuchungen mit zwei Merkmalen konnten weitere Differenzierungen wie zum Beispiel Antworten von Mädchen und Jungen in den Klassen herausgefunden werden. Diese umfangreichen Ergebnisse wurden mit den Grafiken in einer Präsentation den Klassenleitern übergeben. Die Klassenleiter erhielten damit ein interessantes Instrument zur pädagogischen Analyse, zumal sie alle Originalfragebögen an die Hand bekamen.

Thomas Grad als Schulleiter und sein Stellvertreter Adolf Kisser von der Wirtschaftsschule freuten sich über die vielen positiven Ergebnisse der außergewöhnlichen Projektleistung.

Die Klassenleiter waren von der umfangreichen Dokumentation ebenfalls angenehm überrascht und werden die Auswertungen in ihre pädagogische Arbeit einfließen lassen.