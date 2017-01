Gunzenhausen: Schülern Mut gemacht

GUNZENHAUSEN - Das Zeitungsprojekt der Nürnberger Nachrichten „Klasse Kids“ ist für Schüler und Lehrer nicht nur eine gute Gelegenheit, sich intensiv mit dem Medium auseinanderzusetzen, immer wieder entsteht dadurch bei den Jungen und Mädchen die Idee, selbst journalistisch tätig zu werden. So nutzten nun die Neuntklässler der Altmühlfranken-Schule (Sonderpädagogisches Förderzentrum) in Gunzenhausen den Besuch eines ehemaligen Schülers ihres Lehrers Martin Bosch, um ihn über seinen weiteren Werdegang zu befragen.

Der 20-jährige Pascal Sasso hat im Sommer seine Ausbildung zum Maler und Lackierer abgeschlossen und erzählte den Schülern, wie er das geschafft hat. Und auch wenn es ein teilweise steiniger Weg gewesen ist, machte der junge Mann seinen Zuhörern Mut, es ihm gleichzutun. Aus dem von Schüler Nurallah Naderi geführten Gespräch entstand mithilfe von Redakteurin Tina Ellinger folgendes Interview:

Darf zu Recht stolz sein auf seinen bisherigen beruflichen Werdegang: Pascal Sasso (rechts), ehemaliger Schüler der Altmühlfranken-Schule in Gunzenhausen, stellte sich bereitwillig den Fragen von Nurallah Naderi. © Tina Ellinger



Nurallah Naderi:Wie lange waren Sie am Förderzentrum?

Pascal Sasso: Ich war in Merkendorf in der Grundschule und musste die 1. Klasse wiederholen. Danach war ich in Neuendettelsau am Förderzentrum. Nach dem Umzug nach Gunzenhausen habe ich dann dort ebenfalls das Förderzentrum bis zum Abschluss besucht.

Welchen Abschluss hatten Sie am Ende der Schulzeit?

Sasso: Den allgemeinen Abschluss der Förderschule.

Waren Sie mit Ihrem Abschluss zufrieden?

Sasso: Na ja, nicht so. Aber besser als gar nichts.

Wie sind Sie zu ihrem Berufswunsch gekommen?

Sasso: Durch das Praktikum. Da habe ich gemerkt, dass das ein toller Beruf ist, der mir gefällt, und ich habe die Möglichkeit bekommen, gleich in diesem Betrieb eine Ausbildung zu machen.

Wie lange hat die Ausbildung gedauert?

Sasso: Drei Jahre.

Hat die Ausbildung Spaß gemacht?

Sasso: Naja, nicht immer. Es ist körperlich harte Arbeit und manchmal hat man keine Lust und man denkt, man bleibt daheim. Aber das geht nicht, du bist ja eingeteilt und wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Wenn da einer fehlt, ist das schwierig.

Was war schwieriger? Berufsschule oder die Arbeit im Betrieb?

Sasso: Die Berufsschule, da habe ich mich wirklich anstrengen müssen und es hat erst nicht alles so geklappt, wie ich wollte. Aber ich war in der AbH, der ausbildungsbegleitenden Hilfe, und die und auch die Lehrer der Berufsschule Roth und mein Chef haben mich unterstützt. Ich war der Einzige aus einem Förderzentrum, das war schon richtig hart. Wir, also die Schüler, haben uns aber auch gegenseitig unterstützt.

Haben Sie nach der Prüfung eine feste Stelle in Ihrem Betrieb bekommen?

Sasso: Ja, ich bin übernommen worden. Nicht auf Zeit, sondern unbefristet.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen?

Sasso: Gut. Wir verstehen uns, es ist fast wie in einer Familie.

Haben Sie gute Tipps für uns, was wichtig ist, um eine Ausbildung zu bekommen und zu schaffen?

Sasso: Mein Fehler war, dass mir das erste Lehrjahr quasi „am Arsch vorbeigegangen“ ist. Aber dann, im dritten Lehrjahr, kam die Prüfung immer näher und mein Lehrer hat angedeutet, dass das so nichts werden wird. Da wurde mir klar, du musst lernen und lernen, sonst klappt es nicht. Es muss im Kopf klick machen und man muss mit System arbeiten.

Macht Ihnen Ihre Arbeit immer noch Spaß?

Sasso: Ja, es macht Spaß. Bis auf die Kälte manchmal, aber da gewöhnt man sich auch daran. Und es ist echt super, sein eigenes Geld zu haben und nicht immer zur Mutter gehen zu müssen und um Geld zu bitten. Jetzt wohne ich seit August mit meiner Freundin zusammen und habe alles, was ich brauche.

