Gunzenhausen: Schweres Gerät fürs Klinikum

Praxis für Radiologie kommt ins Krankenhaus — Im Vorfeld wird ein Kernspintomograph eingebaut - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Anfang Oktober wird das Diagnosticum Bayern Mitte im Kreisklinikum Gunzenhausen eine radiologische Filialpraxis eröffnen. Ihr technisches Kernstück wird ein Kernspintomograph sein. Das knapp fünf Tonnen schwere Gerät, in dem sich 1400 Liter flüssiges Helium befinden, wurde am Dienstag angeliefert und in das Krankenhausgebäude bugsiert.

Lautlos schwebte der Kernspintomograph am Dienstag um etwa 11 Uhr an der Baustelle des Klinikums vorbei. © Wolfgang Dressler



Fingerspitzengefühl: Der Führer des Baukrans kann auch schwerste Lasten zentimetergenau an den vorgesehenen Standort bringen. © Wolfgang Dressler



Produzent und Lieferant des Kernspintomographen ist die Firma Siemens Healthcare. Der Apparat ist in einem Siemens-Werk im englischen Oxford gebaut worden. Danach reiste er nach Erlangen, wo Elektronik, Verkabelung und Verkleidung hinzugefügt wurden, teilte Projektmanager Jürgen Fischer mit.

Per Lkw ging es am Dienstagmorgen auf den Gunzenhäuser Reutberg, wo der normale Baukran für die letzten Meter bereitstand. Bei diesem enormen Gewicht wird fast immer extra ein Autokran angefordert, doch diesmal sollte der Baukran genügen — was sich dann auch bestätigte. Der Kernspintomograph hing sicher am Haken, der Kranführer bewies sein sensibles Händchen, und so gelangte das Gerät innerhalb weniger Minuten an den vorgesehenen Standort im Klinikum. Jetzt kann die endgültige Installation durch die Siemens-Experten beginnen. Der Zeitplan sieht so aus, dass die Einweisung des Personals gegen Ende des Monats erfolgen wird.

Das Diagnosticum Bayern Mitte wird hier folgende Untersuchungsmethoden durchführen: Magnetresonanztomographie (MRT), Computertomographie (CT) und digitales Röntgen. Es hat dafür Räume im Klinikum angemietet. Die enge Partnerschaft mit dem Klinikum ist schon vor langer Zeit fest vereinbart worden. Das Klinikum verspricht sich eine Abrundung seines fachärztlichen Angebots.

Das Diagnosticum, eine überörtliche Gemeinschaftspraxis, hat seinen Hauptstandort in Ingolstadt und ist außerdem in Eichstätt, Manching, Weißenburg, Roth und Neuburg präent — und bald auch in Gunzenhausen.

Die Kernspintomographie setzt keine Röntgenstrahlen ein, sondern ein starkes Magnetfeld und Radiowellen. Das Herz des Kernspintomographen bildet ein Elektromagnet, in dessen Öffnung die Patientenliege eingefahren wird. In kurzer Zeit lassen sich Aufnahmen jeder Körperregion anfertigen. Ein Computer errechnet dann aus den digitalen Daten Ansichten der untersuchten Körperregion. Besonders gut sind Gehirn und Rückenmark, innere Organe (mit Ausnahme der Lunge), aber auch Muskeln oder Gelenke zu erkennen.

Wichtige weitere Einsatzgebiete der Kernspintomographie sind die präzise Darstellung von Blutgefäßen, die Früherkennung von Tumoren sowie Einblicke in den Körperstoffwechsel.

