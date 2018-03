Gunzenhausen setzt auf Fahrradfreundlichkeit

GUNZENHAUSEN - Umweltschonende Mobilität ist in der Altmühlstadt kein Neuland: Schon seit 20 Jahren hat sich die örtliche Agenda 21-Gruppe um Sprecherin Ingrid Pappler dieses Ziel auf die Fahnen geschrieben. Wie ein roter Faden zieht sich dabei das Thema "Radfahren in und um Gunzenhausen" durch die Arbeit der Gruppe. 2012 war die Stadt Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune in Bayern und will sich heuer im Mai selbst als solche zertifizieren lassen.

Seit zwei Jahrzehnten setzt sich Ingrid Pappler (Mitte) als Agenda 21-Sprecherin für die Belange der Radfahrer in und um Gunzenhausen ein. Unser Bild entstand beim Startschuss der Aktion „Stadtradeln“ 2016. Foto: Wolfgang Dressler



Wir haben mit Ingrid Pappler über die Bewertungskriterien und das bisher Erreichte gesprochen und werfen auch einen Blick in die Zukunft.

Bereits seit 20 Jahren versucht die Agenda 21-Gruppe, Gunzenhausen fahrradfreundlicher zu machen. Was hat sich denn in dieser Zeit alles getan?

Ingrid Pappler: Die Akteure der Gruppe haben viele Beiträge dazu geleistet und eine ganze Reihe Anregungen und Ideen vorgebracht. Diese wurden dann vom Ordnungsamt und dem Stadtbauamt überprüft, ob sie in die Tat umgesetzt werden können. Der Radfahrschutzstreifen in der Nürnberger Straße, Bordsteinabsenkungen wie in der Industriestraße oder auch verschiedene Überquerungshilfen in der Stadt sind gelungene Beispiele unserer Arbeit.

Im Mai kommt eine Bewertungskommission nach Gunzenhausen. Welche Kriterien muss die Stadt erfüllen, um das Zertifikat "Fahrradfreund-liche Kommune" zu bekommen?

Ingrid Pappler: Da geht es beispielsweise um die Frage, wie fahrradfreundlich die Infrastruktur ist. Dazu zählen Radwege, die geschaffen, gepflegt und erhalten werden müssen, und auch Abstellanlagen für Räder. Der Service für Radfahrer wie abschließbare Fahrradboxen oder die fest installierte Fahrradpumpe am Seenzentrum Wald gehören genauso dazu wie Ladestationen für Stromtreter und Fahrradverleihstationen.

Seit kurzem gilt die Promenade als Fahrradstraße. Was genau hat es damit auf sich?

Ingrid Pappler: Vom Prinzip her ist eine Fahrradstraße eine geniale Sache. Ziel ist es, Vorteile gegenüber dem Autoverkehr zu schaffen. Gedacht ist sie für Menschen, die schnell von ihrem Wohnort aus zur Arbeit oder, wie in München etwa, zur Uni wollen. Das können wir in Gunzenhausen natürlich nicht bieten, die Promenade erfüllt aber alle Kriterien einer Fahrradstraße. Das bedeutet, der Radfahrer hat Vorrang vor dem Autoverkehr, die Radler dürfen mit 30 km/h unterwegs sein und nebeneinander fahren. Eigentlich wird mit der Beschilderung nur die sowieso bestehende Situation legalisiert. Hier in der Stadt hätte es dafür also keine besser geeignete Straße gegeben.

Jüngst wurden weitere Einbahnstraßen in der Altmühlstadt für den Radverkehr freigegeben, nicht aber die Elisabeth-Rohn-Straße. Hätten Sie auch so entschieden?

Ingrid Pappler: Zunächst einmal sind wir von der Agenda sehr zufrieden, dass so viele Einbahnstraßen geöffnet worden sind. Bei der Elisabeth-Rohn-Straße wurden die vielen dort parkenden Autos als Gegenargument angeführt. Da ich aber davon ausgehe, dass das überwiegend Anwohner sind, die die Situation kennen und sich darauf einstellen können, hätte ich die Straße für die Radler freigegeben. Überhaupt gilt die gegenseitige Rücksichtnahme als oberstes Gebot im Straßenverkehr. Wird dies von allen Verkehrsteilnehmern – Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern — beachtet, sollte es keine Probleme geben.

Ein neuralgischer Punkt ist nach wie vor die Einfahrt auf den Marktplatz von der Sonnenstraße beziehungsweise der Weißenburger Straße aus. Wie kann man die Situation dort entschärfen?

Ingrid Pappler: Das ist ein großes Thema und steht auch als mittelfristiges Projekt auf der Agenda des Stadtrats. Wir sind uns einig, dass die Einfahrt an dieser Stelle sicherer gemacht werden muss. Geplant ist daher, zusammen mit einem Experten von außen, dem Hauptamt, der Agenda-Gruppe und Bürgern eine Lösung zu finden.

Im Rahmen der Stadtradel-Aktion haben Sie letztes Jahr ein E-Bike getestet. Wie waren Ihre Erfahrungen?

Ingrid Pappler: Ich habe es wirklich mit Freude und Begeisterung getestet. Bei einer Reichweite von etwa 100 Kilometern ist es für mich in der Stadt eine echte Alternative zum Auto.

Seit zwei Jahrzehnten beschäftigen Sie sich nun schon mit Themen wie Fahrradfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Wie schaut Ihrer Meinung nach die Mobilität in 20 Jahren aus?

Ingrid Pappler: In einer Stadt wie Gunzenhausen wird der Radverkehr eine noch größere Bedeutung haben als bisher, sicherlich mit Elektro-Unterstützung. Diesen Zug kann niemand mehr aufhalten, davon bin ich überzeugt. Auch der Aspekt "Car-Sharing" wird ein großes Thema sein, schon jetzt denkt unsere Jugend hier anders. Wünschen würde ich mir, dass der Öffentliche Personennahverkehr zum einen weiter ausgebaut und zum anderen besser genutzt wird. Bei den Autos wird es meiner Meinung nach einen guten Mix aus Verbrennungs- und Elektromotoren geben.

