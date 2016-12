Gunzenhausen: Sie geben an Weihnachten den Ton an

Posaunenspieler, Sänger und Organisten sind in den Kirchen im Dauereinsatz - vor 10 Stunden

GUNZENHAUSEN - Was wäre Weihnachten ohne Musik? Nein, gemeint ist hier nicht das schier unerträgliche Kaufhausgedudel à la „Jingle Bells“. Es geht vielmehr um Stücke wie das Weihnachtsoratorium von Bach oder Lieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“. Musik, die komponiert wurde, um die tiefe Bedeutung dieses für die Christenheit so wichtigen Festes zu würdigen. Ein Weihnachtsgottesdienst ohne einen feierlichen musikalischen Rahmen ist nicht vorstellbar. Doch wer sorgt da eigentlich an diesen Feiertagen, die in der Regel doch der Familie gehören, für den guten Ton? Der Altmühl-Bote hat sich bei Kirchen-, Posaunenchören und Organisten umgehört.

Können sich ein Weihnachtsfest ohne ihr Mitwirken in der Gunzenhäuser Kantorei nicht vorstellen: die beiden Sängerinnen Andrea Weihermüller (links) und Christa Weigel sowie Kirchenmusikdirektor Bernhard Krikkay. © Marianne Natalis



Das Engagement der Sänger, Bläser und Organisten kommt in der Regel von Herzen, ist aber auch nicht immer einfach. Auch sie haben Familien, die mit ihnen einen friedlichen Heiligen Abend, gemütliche Feiertage verbringen wollen. Christa Weigel erinnert sich noch gut an die Zeit, als die Kinder klein waren und die Eltern und Großeltern an Weihnachten zu Besuch kamen. Die Gunzenhäuserin hat schon als Teenager bei Karl Hunger im Kirchenchor gesungen und ist seit rund 30 Jahren in der Kantorei aktiv. Dass es dabei an den Feiertagen etwas stressiger zuging, war es ihr immer wert.

Genaugenommen kann sich Christa Weigel – und damit steht sie im Kantoreichor nicht alleine da – das Weihnachtsfest ohne ihr Mitwirken in dem Ensemble gar nicht vorstellen. Vor dem Hintergrund der zunehmend lauten, vom Konsumterror bestimmten Adventszeit kommen diesen Momenten, die allein der Musik gewidmet sind, eine sehr hohe Bedeutung zu. Nach Christa Weigels Empfinden geht die Weihnachtszeit eigentlich erst mit dem Weihnachtskonzert der Kantorei los. Erst da stimme für sie die Zeile „meins Herzens Tür dir offen ist“ (aus dem Lied „Macht hoch die Tür“).

Ganz persönliche Auszeit

Aus einem Pfarrhaushalt stammend, ist Andrea Weihermüller von Haus aus gewöhnt, an Weihnachten die Uhr im Blick zu haben. Der Vater war immer auf dem Sprung, das familiäre Weihnachtsfest wurde zwischen die einzelnen Gottesdienste geschoben. Ihr Einsatz an Heiligabend in der Stadtkirche ist dagegen verkraftbar und missen möchte sie den auf keinen Fall. Das ist ihre ganz persönliche Auszeit in einer Zeit, die nichts „Stades“ mehr hat und deren unterschiedlichen Anforderungen sich der Einzelne auch kaum entziehen kann. Beim Singen in der Kirche kann sie herunterfahren, und es gibt nur noch die Musik.

Christa Weigel geht da sogar noch ein bisschen weiter. Es sei fast schon eine kleine, ja spirituelle Erhebung. Wenn Christa Weigel am Heiligen Abend in der Kirche steht und singt, dann „passiert für mich im Herzen das, was Weihnachten ausmacht“. Das ganze Klimbim und Gedöns falle weg, es gehe nur noch um das Wesentliche.

Bernhard Krikkay sieht das nicht ganz so emotional, das hat ganz einfach berufliche Gründe. Als Kirchenmusikdirektor ist er vor allem in der Weihnachtszeit stark gefordert. Von Feiertagen im Kreise der Familie kann er, wie auch die Geistlichen, nur träumen.

Wichtig war und ist ihm allerdings, das Programm für die ehrenamtlichen Musiker und Sänger zumindest an den Festtagen ein bisschen zu entzerren. Man müsse das unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachten, erläutert der Dirigent der Kantorei. Natürlich solle jeder Gottesdienst kirchenmusikalisch belegt sein, aber eine Doppelbesetzung soll es unter ihm nicht mehr geben. So singt die Kantorei in kleinerer Besetzung nur noch am Heiligen Abend im 17-Uhr-Gottesdienst in der Stadtkirche. Krikkay selbst ist weit darüber hinaus gefordert, hat seine Einsätze als Organist ebenso wie mit dem Gospelchor. Zudem wirkt er selbstverständlich am Silvesterkonzert in der Stadtkirche mit.

Manchmal, erinnert sich Christa Weigel, war es nicht so einfach, über Weihnachten einen singfähigen Chor zusammenzubekommen. Denn die Mitglieder der Kantorei kommen aus dem ganzen Dekanat und sind über die Feiertage oft auch in ihren eigenen Kirchengemeinden gefordert. Die Weihnachtsliteratur ist aber auch nicht so anspruchsvoll und auf kleinere Chöre abgestimmt, erläutert Krikkay. Es gibt einen gewissen Stamm an Liedern, aus denen der Dirigent immer wieder schöpft. Man müsse ja auch mit den Kräften haushalten. Das Weihnachtskonzert kostet bereits viel Zeit und Energie, die Sänger und Sängerinnen können nicht das gleiche Maß an Zeit und Energie in die gottesdienstliche Musik investieren.

Berührende Momente

Im Gegensatz zu Jingle Bells und Co. können sich die drei Kantoreimitglieder nicht vorstellen, sich einmal an der geistlichen Weihnachtsmusik zu überhören. Und selbstverständlich gibt es Lieblingsstücke. „Das Ros“, sagt Andrea Weihermüller spontan und auch für Bernhard Krikkay darf dieses aus dem 16. Jahrhundert stammende Kirchenlied an Weihnachten nicht fehlen. Im vergangenen Jahr sang die Kantorei „Es ist ein Ros entsprungen“ ohne Noten. Wenn der Zwang der Noten wegfalle, entstehe ein ganz anderer, viel direkterer Kontakt zwischen Chor und Dirigent, beschreibt Krikkay diesen ganz besonderen Moment.

Nicht fehlen darf an Heiligabend das zusammen mit der Gemeinde gesungene „Oh du fröhliche“. Wenn es im Gotteshaus dunkel wird und die frohe Botschaft aus so vielen Kehlen ertönt, dann ist das auch für die Sänger und Sängerinnen der Kantorei ein sehr berührender, ein Gänsehautmoment.

Ein Moment, in dem Sabine Fischer-Kugler schon mal das Wasser in den Augen steht. „Dann war es richtig“, erklärt sie das Gefühl der Rührung, das sie in Augenblicken überkommt, „wenn alle schön blasen“. Seit 20 Jahren leitet die Schlungenhöferin den Posaunenchor Gunzenhausen, doppelt so lange ist sie bereits als Bläserin aktiv.

Möchten trotz vieler Termine im Advent und an den Festtagen nichts anders machen: Sabine Fischer-Kugler und Manfred Wenk vom Posaunenchor Gunzenhausen. © Tina Ellinger



Die ersten Weihnachtslieder erklingen bei den Musikern bereits kurz nach dem Erntedankfest, steht doch traditionell am Vorabend des ersten Advents das Weihnachtskonzert auf dem Programm. Zweimal die Woche wird dafür geprobt, gerne etwas Neues und auch Aufwendiges. „Danach wird’s wieder ruhiger“, weiß Chorobmann Manfred Wenk, der genauso lange wie seine Chorleiterin im Amt ist. Wobei ruhig relativ ist, immerhin sind allein an Heiligabend drei Termine abzudecken – der Familiengottesdienst nachmittags in der Stadtkirche, um 17 Uhr in der Spitalkirche und um 18 Uhr auf dem Marktplatz.

Am 2. Weihnachtsfeiertag und am Altjahresabend erklingen die Posaunen und Trompeten in der Stadtkirche genauso wie beim Turmblasen zu Neujahr. Dazu kommen einige Weihnachtsfeiern, an denen der Chor für den guten Ton sorgt. „Früher war es noch mehr“, erinnern sich die beiden. Doch seit sie selber Familie haben, ist das nicht mehr drin. Um vor allem den Heiligen Abend zeitlich etwas zu entzerren, „teilen wir uns auf“. Das bedeutet, dass in den beiden Gottesdiensten nicht der gesamte Chor mit allen 37 Mitgliedern auftritt, sondern kleinere Gruppen. Sabine Fischer-Kugler übernimmt zum Beispiel die Familienchristmette, die um 15 Uhr beginnt. Die Zeit bis zum Auftritt auf dem Marktplatz nutzt die Chorleiterin zur Bescherung, da es abends dann noch zur Verwandtschaft nach Büchelberg geht. Die Wenks warten mit Essen und Bescherung gleich bis nach dem Standkonzert auf dem Marktplatz. Dazwischen sind die Kinder bei Manfred Wenks Schwester gut aufgehoben.

Zu stressig finden die zwei ihre Aktivitäten keineswegs, im Gegenteil: „Der Tag hat Struktur, man ist beschäftigt“, meint der Chorobmann, für den der Heiligabend und die gesamte Adventszeit eben gerade durch diese Termine besinnlicher werden: „Man bekommt viel zurück.“ Auch Sabine Fischer-Kugler findet Ruhe in der Kirche – und durch die Musik: „Das entschädigt für vieles“.

Nur für Weihnachten

In all den Jahren sind ihnen manche Lieder ans Herz gewachsen und haben eine besondere Bedeutung. So gehören „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ unbedingt zum Heiligen Abend und werden vorher nicht gespielt. „Die sind für Weihnachten“, betont Manfred Wenk, der außerdem einen Titel verrät, den der Chor heuer nicht mehr intonieren möchte: An der schwungvollen und oft geblasenen Melodie von „Fröhliche Weihnacht“ hätten sich die Musiker momentan ein bisschen sattgehört.

Doch ansonsten möchten sie im Advent und an Weihnachten nichts missen oder anders machen und sind froh um den Rückhalt von Großeltern und anderen Verwandten, ohne die dieser Einsatz so nicht möglich wäre. „Wir sind da so hineingewachsen. Das gehört für uns zu Weihnachten, sonst würde etwas fehlen“, sind sich die beiden einig. Sie stecken nicht nur viel Zeit, sondern auch jede Menge Herzblut in den Chor, der laut Manfred Wenk zu einer guten Gemeinschaft zusammengewachsen ist. Auch außerhalb der Proben und Auftritte stehen gemeinsame Unternehmungen an. Da trifft es sich gut, dass Sabine Fischer-Kuglers Mann und Manfred Wenks Frau ebenfalls zu den Reihen der Bläser zählen. Und auch die Kinder sind schon vom Musikvirus infiziert: Lukas Fischer-Kugler verstärkt als Jungbläser den großen Chor und Miriam Wenk steht mit ihrer Ausbildung in den Startlöchern. Von Kindesbeinen an sind sie es gewohnt, dass die Musik eine große Rolle spielt und der Heilige Abend vielleicht etwas anders abläuft als in anderen Familien.

Sieben Gottesdienste

Bringt es allein am Heiligen Abend auf sieben Einsätze: Organist Jürgen Lechner aus Wachstein, hier an der Orgel in Unterwurmbach. © Tina Ellinger



Davon kann auch Organist Jürgen Lechner ein Lied singen. Sieben Gottesdienste stehen am 24. Dezember auf seiner Liste, angefangen um 14 Uhr im Burkhard-von-Seckendorff-Heim in Gunzenhausen bis hin zur Messe in Stopfenheim um 22 Uhr. Dazwischen ist der Wachsteiner nicht nur im Dekanat unterwegs, sondern unternimmt gar einen Abstecher nach Obersteinbach bei Abenberg. An Silvester schaut es nicht anders aus, auch da ist das Können des 46-Jährigen, der vor rund 30 Jahren seine Orgelprüfung abgelegt hat, gefragt.

Seine ersten Einsätze führten den damals 16-Jährigen nach Meinheim und Kurzenaltheim, chauffiert von seinem Opa. 1987 übernahm Jürgen Lechner den Samstagabend-Gottesdienst im Gunzenhäuser Krankenhaus und half im Dekanat aus, wenn irgendwo ein Organist gebraucht wurde — wie in Stopfenheim zum Beispiel, wo er seit 1993 regelmäßig auf der Orgelbank sitzt und außerdem den Kirchenchor leitet. Die katholische Messe war für ihn Herausforderung und Bereicherung zugleich, erzählt er.

Feste Zeiten hat er zudem im Seckendorff-Heim und im Betreuten Wohnen des Evangelischen Krankenvereins. Auch die Einteilung der Organisten im Dekanatsbezirk und darüber hinaus gehört zu seinen Aufgaben wie die Vertretung von Kirchenmusikdirektor Bernhard Krikkay. Aber damit nicht genug: Seit zwölf Jahren leitet er den Kirchenchor seiner Heimatgemeinde Wachstein und vor einem Jahr hat er noch das Mesneramt übernommen. Damit habe sich für ihn ein Kindheitstraum erfüllt, schwärmt er von „seiner Kirche“. Daneben wollen auch seine Kühe versorgt und die beruflichen Aufgaben als Mitarbeiter der Verwaltung der Altmühlsee-Klinik wahrgenommen werden.

Nimmt man all seine Verpflichtungen zusammen, kommt Jürgen Lechner auf 60 Gottesdienste im Dezember. „Da bin ich dann schon eingestimmt auf Weihnachten“, schmunzelt er angesichts der zahlreichen Predigten und besinnlichen Worte, die er mit auf den Weg bekommt. Einen Christbaum dagegen stellt er nicht in sein Wohnzimmer, und nach dem 6. Januar nimmt er sich eine Woche Auszeit und fährt weg. „Das brauche ich dann einfach!“

Mit Schutzengel unterwegs

Manchmal, gibt er zu, wundert er sich selbst darüber, wie er alles unter einen Hut bringt, und er weiß: „Mit Familie würde das nicht gehen.“ So aber „vermisse ich nichts, ich kenne es ja nicht anders“. Kraft schöpft auch er aus der Musik und schwört auf die befreiende Wirkung des Singens.

Auf seiner persönlichen Hitliste steht übrigens wie bei den anderen „O du fröhliche“ ganz oben. „Das kennen die Leute und singen kräftig mit“ — sehr zur Freude des umtriebigen Organisten, der heute Abend einen strammen Zeitplan einzuhalten hat, um pünktlich von Kirche zu Kirche zu gelangen. Bei Wind und Wetter wohlgemerkt. „Da braucht man schon einen Schutzengel!“

Aber das sollte ja vor allem an Weihnachten kein Problem sein.

MARIANNE NATALIS und TINA ELLINGER

