Gunzenhausen: Sommerklänge starten wieder

Veranstaltungsreihe der Kulturmacherei beginnt auf dem Marktplatz - 28.06.2018 05:56 Uhr

GUNZENHAUSEN - Musik in der Stadt – umsonst und draußen, das ist das Konzept der "Sommerklänge". Nun geht die beliebte Veranstaltungsreihe der Kulturmacherei Gunzenhausen in die nächste Runde: Am Donnerstag, 28. Juni, spielt zum Auftakt das Picked Up Accustic Trio auf dem Marktplatz.

Das Picked Up Accustic Trio eröffnet auf dem Marktplatz die Sommerklänge der Kulturmacherei. © Band



Das Picked Up Accustic Trio eröffnet auf dem Marktplatz die Sommerklänge der Kulturmacherei. Foto: Band



Erstmals in diesem Jahr machen auch die Adebar und das Eiscafé Paradiso bei den Sommerklängen mit. In einer Art "joint venture" teilen sich die beiden gegenüber liegenden Gaststätten jeweils die Bands. Am Donnerstag ist das zunächst das Picked Up Accustik Trio. Die drei Musiker präsentieren das Beste aus 60 Jahren Popmusik fügen eine eigene Note hinzu und überraschen mit feinfühligen Interpretationen bekannter Titel. Benny Sand (Gitarre), Philip Kranz (Klavier) und Alex Seubert mit ihrer bluesig-souligen Stimme sorgen für den richtigen Ton am Marktplatz, der für die Sommerklänge autofrei bleibt.

Weiter geht es am Donnerstag, 19. Juli, mit den Oldest Boys Alive, die ihre fränkischen Versionen von Elvis-Songs ebenfalls auf dem Marktplatz zum Besten geben.

Am Freitag, 20. Juli, sorgen die Usos für musikalische Unterhaltung auf der Terrasse des Hotels "Krone". Der Name der Band ist dabei Programm, steht er doch für: "Unsere schönsten Oldie Songs".

Die Travelling Playmates setzen die Konzertreihe am Freitag, 27. Juli, auf dem Hafnermarkt vor dem Restaurant Hafner fort. Dann trifft fränkischer Schalk auf Cydeco-Tex-Mex-Soul. Auch am Freitag, 3. August, am Samstag, 18. August, und am Freitag, 24. August, ist das Hafner Ort des Geschehens, jeweils mit einer Überraschungs-Band.

Auf dem Marktplatz stehen ebenfalls noch zwei Konzerte an und zwar am Samstag, 4. August, mit den Boogie Tones, die die guten alten Zeiten des Rockabilly vor der Adebar und dem Paradiso aufleben lassen, und am Donnerstag, 16. August, werden an gleicher Stelle Bluesmile ihren ganz eigenen Stil aus Blues, Funk, Rock und Soul zum Besten geben. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.