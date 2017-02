Gunzenhausen: Spanien im Fokus

In der Bücherei wurden Flamenco, Gitarrenklänge, Sprache und Literatur dargeboten - vor 34 Minuten

Christine und Wolfgang Höller gaben den Gästen einen gekonnten Einblick in die spanische Literatur.



Flamenco ist prickelnde Leidenschaft, erhabener Stolz, Spaß und Lebenslust: Mit Kastagnetten, dem Flamenco-Cante und Gitarrenbegleitung eröffneten Tänzerin Andrea Grüner und Musiker Ricardo Volkert den Spanien-Abend in der Stadt- und Schulbücherei mit einer furiosen Performance.

Schon seit 1991 unterrichtet Andrea Grüner Flamencotanz in ihrer eigenen Tanzschule „Aire Flamenco“ in Nürnberg. Regelmäßig reist die Künstlerin in die Flamenco-Hochburgen Sevilla und Jezerz, um sich weiterzuentwickeln. In der Bücherei zeigte sie ihre eigenen Choreografien, die sie im Zusammenspiel mit Ricardo Volkert entwickelt hat. Ein Höhepunkt des Abends war ihr Tanz mit dem Manton, einem fransenbesetzten Schultertuch, wobei sie ein traditionelles Kleidungsstück nutzte, um ihren Elan und ihre Ausdruckskraft zu betonen.

Mit dem Münchner Gitarristen und Sänger Ricardo Volkert hatte Andrea Grüner den perfekten Partner an der Seite. Dieser studierte klassische Gitarre unter anderem im andalusischen Almeria. Als Gitarrist und Sänger tritt er in unterschiedlichen Flamenco-Formationen auf. In der Stadt- und Schulbücherei präsentierte Ricardo Volkert auch einige seiner eigenen Flamenco-Kompositionen, mit denen er Gedichte von Pablo Neruda und Federico Garcia Lorca vertont. Das Publikum in der ausverkauften Bücherei begeisterte sich nicht nur für Volkerts Flamenco-Gitarre und den großartig interpretierten Gesang, den Cante, sondern auch für seine Art, spanischsprachige Lyrik zu interpretieren.

Temperamentvoll und leidenschaftlich: Andrea Grüner brachte mit ihrem Flamenco-Tanz spanisches Flair in die Bücherei.



Einen Einblick in die spanische Literatur gaben Christine und Wolfgang Höller, wobei selbstverständlich Carlos Ruiz Zafons „Schatten des Windes“ mit Barcelonas Geheimbibliothek, dem Friedhof der vergessenen Bücher, nicht fehlen durfte. In der mit viel Charme präsentierten Auswahl fand sich auch eine wichtige Neuerscheinung: die hochspannende Baztan-Trilogie, in der die spanische Bestseller-autorin Dolores Redondo ihre Kommissarin im Baskenland ermitteln lässt.

Mit ihrem Faible für die spanische Sprache und Literatur fanden Christine und Wolfgang Höller genau die richtige Mischung zwischen Lesung und Buchpräsentation, sodass sie ihren Zuhörern Lust aufs Weiterlesen machten. So machten sie neugierig darauf, was es denn mit der „einzig wahren Liebe“ von Carlos del Amor auf sich hat: Kriminalroman oder Liebesgeschichte?

Selbstverständlich war auch eine Spanierin in die Programmgestaltung mit einbezogen. Sonia Rubio Corpas erzählte mit viel Charme von Land und Leuten, zeigte Sehenswürdigkeiten der wichtigsten spanischen Städte und ging auch auf Bräuche, Feste und die spanische Kochkunst ein.

Heute lebt Sonia Rubio Corpas mit ihrer Familie in Pleinfeld und unterrichtet Spanisch an der Volkshochschule in Gunzenhausen. Gebürtig ist sie eine Malagueña und machte deshalb auch ein bisschen Werbung für die Schönheiten der andalusischen Stadt Malaga. Durch das Programm führte Büchereileiterin Carolin Bayer, die sich sehr freute, dass sich der Nürnberger Pressefotograf Stefan Hippel unter die Gäste gemischt hatte. Seine Bildreportage „Cordoba — Stadt des Lichts“ ist noch bis Freitag, 24. Februar in der Bücherei zu sehen.

Eine gute Einstimmung auf den nächsten Spanienurlaub sei die Veranstaltung gewesen, lobte eine Zuschauerin und verwies auch auf das nicht zu vernachlässigende Drumherum: die Dekoration, das Tapas-Pausenbüfett und das Spanien-Quiz, bei dem die Sieger einen Süßigkeiten-Regen aus einer echten spanischen Piniata-Figur genießen konnten.

