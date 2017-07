Gunzenhausen: SPD ist fest in Frauenhand

GUNZENHAUSEN - Die Gunzenhäuser SPD ist seit Freitagabend fest in Frauenhand. Nachdem vor Kurzem bereits Angela Schmidt den Fraktionsvorsitz i0m Stadtrat von Daniel Hinderks übernommen hatte, wählte sich der rund 80 Mitglieder starke Ortsverein (OV) jetzt eine rein weibliche Führungsspitze.

Frauenpower bei der Gunzenhäuser SPD: Nach der Wahl von Bianca Bauer (Mitte) zur neuen Ortsvereinsvorsitzenden und der von Monika Wopperer (links) sowie Mirjam Eischer zu deren Stellvertreterinnen führt ein rein weibliches Trio die örtlichen Genossen an. © Jürgen Eisenbrand



Ein Viertel der Gunzenhäuser Genossen waren zur Mitgliederversammlung im Gasthof "Zur Post" erschienen, und sie vollzogen bei den fälligen Neuwahlen einen Generationswechsel: Bianca Bauer (38) löste Monika Wopperer (67) als Vorsitzende ab, die langjährige Leiterin der Stadt- und Schulbücherei (1999 bis 2013) bleibt ihr allerdings als Stellvertreterin erhalten. Dritte im Frauen-Bunde ist die Gunzenhäuser Stadtgrafikerin Mirjam Eischer (46); deren Ehemann Thomas und Rita Baumbeck traten nicht mehr als "Vizes" an.

Stolze 16 Jahre lang führte Monika Wopperer die Sozialdemokraten in der Altmühlstadt an. "Ich hab’ das wohl länger ausgehalten als alle Ortsvorsitzenden zuvor", kommentierte sie launig, und sie ließ deutlich erkennen, dass sie froh war, das Amt – wie schon 2015 angekündigt – endlich in neue Hände legen zu können.

Schon nach der Wahlniederlage von Bürgermeister Joachim Federschmidt 2014 habe sie sich geschworen: "Der nächste Wahlkampf findet ohne mich statt." Und sie bekannte offen: "16 Jahre sind eine lange Zeit, ich bin ausgelutscht, wir brauchen für die nächsten Wahlen neue Ideen." Sie sei froh, dass "wir jemanden gefunden haben; ich bin bereit zu helfen, aber nicht mehr in der ersten Reihe".

"Woran hat’s gelegen?"

Drei Europa-, fünf Bundestags-, drei Landtags- und drei Kommunalwahlkämpfe habe sie als OV-Vorsitzende erlebt, sagte Wopperer, "und alle haben viele Nerven gekostet". Die Freude beim Wahlsieg Federschmidts 2008 sei "riesig" gewesen, die Enttäuschung über die Niederlage 2014 dafür "umso größer". Und immer noch frage sie sich: "Woran hat’s gelegen?"

Der Machtverlust im Rathaus ist eine Wunde, die die Gunzenhäuser Genossen noch immer sehr schmerzt, was sich im Verlauf der Mitgliederversammlung insbesondere in einer harten Abrechnung mit der Politik von CSU-Bürgermeister Karl-Heinz Fitz niederschlug (Bericht folgt).

In einer ausführlichen Rückschau erinnerte Wopperer an Ereignisse, Aktionen und Polit-Prominenz in Gunzenhausen, an die Themen, die seit 2001 ihre Parteiarbeit bestimmten. Und natürlich dankte sie all jenen, mit denen sie in diesen gut anderthalb Jahrzehnten zusammenarbeitete und von denen sie "tolle Unterstützung" erfahren habe.

Besonders erwähnte sie die ehemalige Landtagsabgeordnete und derzeitige Bezirkstags-Vizepräsidentin Christa Naaß: "Sie hat mich zu meinem ersten Job als Elternbeiratsvorsitzender am Gymnasium gebracht. Und nach diesen zwei Jahren dachte ich mir: Schlimmer kann’s in der Politik auch nicht sein", schmunzelte sie. Und auch zum krankheitsbedingt nicht anwesenden Stadtrats-Urgestein Gerd Rudolph fiel ihr eine Anekdote ein: Mit ihm habe sie so eng zusammengearbeitet, dass in der Partei schon gewitzelt wurde, sie seien "wie ein altes Ehepaar".

Außer stehendem Applaus und einem grünen Sparschwein, das einen Urlaubs-Zuschuss im dicken Bauch trug, gab es für die scheidende Chefin natürlich reichlich lobend-freundliche Worte. Sie sei eine "gute Ortsvereins-Vorsitzende gewesen", sagte etwa der frühere Stadtrat Alfred Pfeil, der am Ende der Versammlung für 40 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt wurde: "Du hast uns an der langen Leine geführt, uns nicht erdrückt."

Christa Naaß erinnerte daran, dass sie als Abgeordnete "immer auf den Ortsverein bauen konnte", und Kreisvorsitzender Harald Dösel bescheinigte Wopperer, es sei "außergewöhnlich", einen derart "anstrengenden Posten" 16 Jahre lang auszufüllen: "Das hast du sehr gut gemacht!"

Bianca Bauer, die "Neue" an der OV-Spitze, die erst seit zwei Jahren ein SPD-Parteibuch besitzt und bekannte, eine "lange Bedenkzeit" gebraucht zu haben, zeigte sich "überwältigt" von ihrem Wahlergebnis (21 von 21 Stimmen). Und sie bekannte, es seien "große Fußstapfen", in die sie da trete.

Die zweifache Mutter und Geschäftsführerin des Hotels "Blauer Wolf" am Marktplatz, sagte, sie sei "seit 13 Jahren selbstständig und Leiterin eines mittelständischen Unternehmens", in dem sie "die Wirtschaft im Blick" habe — und in dem es auch mal "knallhart" zugehe. Sie wisse jedoch, dass es in einer Partei wichtig sei, "gemeinsam und miteinander" zu arbeiten. Und sie bat schon mal vorab um "Nachsicht, wenn mir dieser Spagat nicht immer gelingt".

Einer SPD-Frau jedenfalls misslang am Freitag ihr Spagat so richtig gründlich: Kassiererin Mariam Martirosyan hatte, so Monika Wopperer, die Mitgliederversammlung "total verschwitzt". Stattdessen verbrachte sie einen gemütlichen Abend in einem Ansbacher Spaßbad – und konnte so nicht wie die anderen Vorstände entlastet werden. Das wurde schließlich per einstimmigem Beschluss auf den Herbst verschoben.

