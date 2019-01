Gunzenhausen: SPD will raus aus dem Tal der Tränen

MdB Carsten Träger sprach beim Neujahrsempfang des Ortsvereins - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Freitagabend bei Heidi Eiden in Gunzenhausen. Wenige Stunden zuvor haben Schüler und Studenten in Berlin für eine striktere Klimapolitik demonstriert, und am Tag danach wird die Bayern-SPD auf ihrem Landesparteitag in Bad Windsheim nach einem katastrophalen Jahr 2018 einen Neuanfang versuchen. Klar, dass die Umweltpolitik wie auch der Zustand der eigenen Partei beim Neujahrsempfang der Gunzenhäuser Genossen eine Rolle spielen.

Trotz ernster Lage der SPD frohe Gesichter auf dem Neujahrsempfang des Ortsvereins Gunzenhausen: Kreisvorsitzender Harald Dösel, Ortsvorsitzende Bianca Bauer, ihre Stellvertreterin Mirjam Eischer, MdB Carsten Träger und Fraktionsvorsitzende Angela Schmidt (von links). © Wolfgang Dressler



Trotz ernster Lage der SPD frohe Gesichter auf dem Neujahrsempfang des Ortsvereins Gunzenhausen: Kreisvorsitzender Harald Dösel, Ortsvorsitzende Bianca Bauer, ihre Stellvertreterin Mirjam Eischer, MdB Carsten Träger und Fraktionsvorsitzende Angela Schmidt (von links). Foto: Wolfgang Dressler



Als Hauptredner ist MdB Carsten Träger aus Fürth angekündigt. Doch der Gast verspätet sich, er hat fast direkt vor dem Gasthaus eine unliebsame Erfahrung machen müssen – in Form eines Verkehrsunfalls. Es ist nicht viel passiert, nur Blechschaden, doch die Abwicklung dauert geraume Zeit. Träger verspätet sich also. Den Unfall selbst trägt er mit Fassung, spricht dann den Gunzenhäuser Parteifreunden und sich selbst Mut zu. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wieder für die Massen wählbar zu machen, ist eine ganz andere Herausforderung, als einen Blechschaden beseitigen zu lassen.

Die Ausgangslage hat zuvor Kreisvorsitzender Harald Dösel skizziert. Die Landtagswahl sei hart und alles andere als zufriedenstellend gewesen, und das gelte für den Wahlkampf wie das Ergebnis. Nicht viel anders drückt es Carsten Träger aus. Die Landtagswahl habe man krachend verloren, die 9,7 Prozent seien ein Stich ins sozialdemokratische Herz. Doch der Spitzenkandidatin Natascha Kohnen könne und wolle er nicht die alleinige Verantwortung dafür zuschreiben. Kohnen habe einen "hoffnungslosen Wahlkampf" führen müssen. Und das habe hauptsächlich an dem äußerst schwachen Bild der großen Koalition in Berlin gelegen.

Auf das Image abgefärbt

Träger zeichnet das schwierige Jahr 2018 nach, von der verlorenen Bundestagswahl, dem allgemeinen Eindruck, dass die SPD abgewählt worden sei, und dem Scheitern der Jamaica-Verhandlungen über die SPD-Mitgliederbefragung, wo zwei Drittel für eine erneute große Koalition stimmten, bis zum neuen Koalitionsvertrag, der eindeutig die Handschrift der SPD trage. Mit ordentlicher Arbeit Vertrauen gewinnen, so habe der Auftrag gelautet, doch das habe nicht geklappt. Träger deutet auf die Union, wo Chaos wegen der Flüchtlingspolitik herrschte. Diese reine Unionsangelegenheit habe auf das Image der Regierung abgefärbt, auch die SPD sei ramponiert worden. Und dann habe es die Affäre um Verfassungsschutzpräsident Maaßen und die Vorkommnisse in Chemnitz, wo die AfD in menschenverachtender Weise vorgegangen sei. Der Eindruck habe sich verfestigt: "Die große Koalition kann es nicht!" Und das habe dann auch der Bayern-SPD geschadet.

"Jetzt muss geliefert werden, es muss radikal was passieren", befindet Carsten Träger. Er meint die Partei allgemein wie auch Natascha Kohnen, der er in Bad Windsheim nochmals sein Vertrauen geben wolle. Der Abgeordnete benennt mehrere Felder, wo die SPD sich ein klares Profil geben müsse. Da ist zunächst die Europapolitik: Die SPD sei die klassische Europapartei und wolle nicht, dass die EU perspektivisch auseinander falle. Das bisherige Modell von Europa stehe bei der Europawahl im Mai auf dem Prüfstand angesichts des stärker werdenden Rechtspopulismus Es gelte, den Bürgern die richtige Haltung der SPD zu vermitteln, dass nämlich ein Land die großen Probleme nicht mehr in den Griff bekommen könne. Verstärkt werde sich die SPD der Zukunft der Arbeitswelt — Stichwort Digitalisierung — zuwenden. Die Berufswelt von früher werde es nicht mehr geben, Arbeitsplätze würden wegfallen, neue entstehen. Jetzt komme es darauf an, den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich lebenslang weiterzubilden. Die Debatte reiche bis zum Grundeinkommen. Warum solle es nicht möglich sein, dass der Staat denen, die lange ehrenamtlich tätig waren, im Alter finanziell etwas zurückgebe?

Für ein Klimaschutzgesetz

Träger will sich dafür einsetzen, dass der Bundestag heuer ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Der Umbau der Industriegesellschaft müsse eingeleitet werden, vom Verkehr über die Energiewirtschaft und die Landwirtschaft bis zum Verkehr und der besseren Energienutzung in Privatgebäuden. Die Union scheue ein solches Gesetz, das müsse man wissen. Die jungen Demonstranten dagegen hätten recht mit ihrer Kritik, dass die Politik bisher zu wenig getan habe.

Die SPD setze hier, wie auch bei der inneren Sicherheit und der Sozialpolitik, auf einen starken Staat, der Rahmenbedingungen gestalte, der die Bürger aufkläre und ihnen Lösungen zeige, der ihnen bei den großen gesellschaftlichen Umwandlungen zur Seite stehe, der zugleich Sicherheit vermittele.

Wenn die SPD jetzt ihre programmatischen Aufgaben erledige und wieder über charismatisches Führungspersonal verfüge — Träger spricht von "Menschenfängern", die man einfach brauche, um Erfolg zu haben —, dann könne sie den schwierigen Weg aus dem tiefen Tal mit Hoffnung und Aussicht auf Erfolg bewältigen.

Mit der Gunzenhäuser SPD will der Bundespolitiker aus Fürth gerne wieder darüber sprechen, dann ohne jeden ärgerlichen Blechschaden.

Wolfgang Dressler Altmühl-Bote E-Mail