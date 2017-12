Gunzenhausen: Stadt sperrt den Blasturm

Sandstein-Wendeltreppe ist einsturzgefährdet — "Wir suchen intensiv nach Lösungen" - vor 11 Minuten

GUNZENHAUSEN - Das hat Simone Teufel gerade noch gefehlt: Da hat die Gunzenhäuser Stadtbaumeisterin mit – unter anderem – der Stadthalle und dem Bahnhof schon eine ganze Reihe richtig "dicker Brocken" auf dem Schreibtisch liegen. Und jetzt gesellt sich da auch noch eines der markantesten Wahrzeichen der Stadt hinzu: der Blasturm.

Besorgte Blicke: Stadtbaumeisterin Simone Teufel begutachtet einen der Risse in der Wendeltreppe des Blasturms. © Jürgen Eisenbrand



Besorgte Blicke: Stadtbaumeisterin Simone Teufel begutachtet einen der Risse in der Wendeltreppe des Blasturms. Foto: Jürgen Eisenbrand



Am Dienstagmorgen vergangener Woche war Teufel, die schon lange an einem Sanierungskonzept für das historische Gemäuer arbeitet, wieder einmal mit einem Statiker vor Ort — und machte dabei eine sehr unerfreuliche Entdeckung: Einer der mächtigen Sandsteinblöcke, aus denen die Wendeltreppe im Turm gefertigt ist, wies einen deutlich sichtbaren Riss auf. Und weil der auf einer erst zwei Jahre alten Aufnahme noch nicht zu sehen war, und weil diese Stufe auch nicht die einzige ist, die gebrochen ist, handelte sie, auch auf Anraten des Statikers, sofort: Noch am gleichen Tag sperrte sie die Treppe komplett — wegen Einsturzgefahr!

Ein folgenschwerer Schritt, der unter anderem die eigentlich während des Weihnachtsmarktes geplanten Turmführungen unmöglich machte. Der das traditionelle Neujahrsblasen gefährdet. Und der womöglich auch die im Sommer bei Urlaubern so beliebten Turmführungen auf unbestimmte Zeit verhindert.

"Noch ist vieles unsicher", sagt Simone Teufel. "Aber wir suchen intensiv nach Lösungen." Und natürlich sei es ihr auch ein Anliegen, "das Turmblasen zu retten". Eine Möglichkeit wäre, die Bläser durch das Archäologische Museum zu leiten, von wo aus es einen — von Bauhof-Mitarbeitern inzwischen freigelegten — Zugang zur Zunftstube im Turm gibt.

Da Simone Teufel jedoch schon immer Bedenken in Sachen Brandschutz hatte und der Fluchtweg durchs Museum im Ernstfall noch länger wäre als bisher, kann sie sich diese Lösung allenfalls vorstellen, wenn zwei Feuerwehrleute als Brandschützer mit von der Partie wären — "einer oben und einer unten", wie sie erklärt. Dazu müssten schnellstens Gespräche mit der Freiwilligen Feuerwehr stattfinden.

Und auch das Sanierungskonzept, für das das Gutachten bereits weit fortgeschritten ist, sowie ein Brandschutzkonzept seien jetzt dringend erforderlich, sagt Teufel. Zudem müsse man mit dem Denkmalamt sprechen und dessen Anforderungen an die Sanierung des historischen Gemäuers erfragen. Bei einem Bauwerk, das etwa 1300 errichtet und nach einem Einsturz 1587 im Jahre 1603 wiederaufgebaut worden war, werden die Denkmalschützer bestimmt ganz genau hinsehen. Was am Ende natürlich zu gewaltigen Kosten führen kann: Je nach Umfang der Sanierung rechnet Teufel "mindestens mit einem mittleren sechsstelligen Betrag"; der durchaus auch siebenstellig werden könnte, räumt sie ein.

Den Verantwortlichen bereitet die marode Sandsteintreppe jedoch nicht nur in finanzieller Hinsicht gehöriges Kopfzerbrechen. Denn selbst ein Steinmetz, der sie in Augenschein nahm, konnte laut Teufel "keine gesicherten Erkenntnisse" über deren genauen Zustand liefern: "Es sind in solchen Fällen einfach keine Berechnungen möglich", sagt die Stadtbaumeisterin. Der Statiker jedenfalls empfahl, neben der sofortigen Sperrung, das "Ersetzen durch eine neue Treppe", wahlweise aus Holz oder Stahl.

Immerhin: Dass sich die Geschichte von 1587 wiederholen und der 31,5 Meter hohe Blasturm komplett einstürzen könnte, hält Simone Teufel nicht für möglich. Aber ein zusätzlicher "dicker Brocken" auf ihrem Schreibtisch ist er allemal.

Jürgen Eisenbrand E-Mail