Gunzenhausen: Stadt übernimmt Jugendherberge

Einrichtung in der Altmühlstadt unter neuer Trägerschaft - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die Gunzenhäuser Jugendherberge, die seit 20 Jahren vom Jugendherbergswerk im städtischen Rotgerberhaus betrieben wird, wurde jetzt in die Hand der Stadt Gunzenhausen gegeben. Das Haus ist künftig „Partnerjugendherberge“ des Jugendherbergsverbands.

Von außen ist alles gleich geblieben bei der Jugendherberge in Gunzenhausen, hier von der Promenade aus gesehen. Dabei wurde ein neues Kapitel bei der Zuständigkeit aufgeschlagen: Träger ist nun die Stadt. © Wolfgang Dressler



Damit kann auch weiterhin gewährleistet werden, dass jungen Menschen und Familien unkomplizierte und preiswerte Übernachtungs- und Erlebnistreffs geboten werden können. Die geschäftsführende Leitung wurde vonseiten der Stadt an den langjährigen Herbergsleiter Matthias Thomfohrde übertragen. Nach einem Stadtratsbeschluss im November 2015 gab es harmonisch verlaufene Gespräche zum Übergang der Jugendherberge in die Hände der Stadt. Mit dem nun vereinbarten Nutzungsvertrag kann die Stadt Gunzenhausen den Betrieb der Einrichtung weiterhin sicherstellen und den Standort zukunftsfähig gestalten.Der Kunde selbst merkt von der Veränderung in der Trägerschaft nichts. Eine derartige Konstellation gibt es in 22 weiteren Städten in Bayern. „Neben wirtschaftlichen Vorteilen ist die noch engere Kooperation mit der Tourist-Information ein großer Vorteil“, wie Bürgermeister Karl-Heinz Fitz betonte. Mit 11 000 bis 14 000 Übernachtungen jährlich gehört die Jugendherberge zu einem der großen Vermieter der Stadt.

Bürgermeister Karl-Heinz Fitz erläuterte auf dem Neujahrsempfang der Wirtschaftsjunioren, warum die Änderung erfolgt sei. Es gelte, Bereiche und Aufgaben zu benennen, wo man etwas besser machen könne als in der Vergangenheit.

Und es sei dann zu klären, ob man es mit Partnern oder selbst machen solle. Das gelte beispielsweise für die Kirchweih, aber auch für die Jugendherberge. Deren Auslastung liege momentan etwas über 20 Prozent.