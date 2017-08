Gunzenhausen: Stephani-Schule bleibt Baustelle

GUNZENHAUSEN - "Wir müssen es jetzt anpacken." Dieser Satz fiel in der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses. Gemeint war der Pausenhof der Stephani-Schule, der saniert werden soll. Die Beschlusslage sieht nun so aus, dass die Stadt sich nach dem Abschluss der Arbeiten in der Turnhalle direkt dem Schulhof zuwendet, und zwar auf der Grundlage eines überarbeiteten Konzepts.

Noch präsentiert sich der Bereich, den die Stephani-Grundschüler in der Pause nutzen, so, nämlich eingezäunt. Das hatte zwar nicht nur Nachteile, rief aber auch Kritik hervor. Der „Käfig“ hat bald ausgedient. Foto: Wolfgang Dressler



Die Ausgangslage bei diesem viel zu kleinen Schulhof ist schwierig. Das hatte der Bauausschuss bereits bei seiner vorigen Sitzung festgestellt. Was die Planerin Lucia Ermisch aus Roth damals vorlegte, konnte noch nicht vollends überzeugen. Also wurde die Landschaftsarchitektin beauftragt, ihre Planung zu verbessern, und die Fraktionen sollten sich des Themas intensiv annehmen. Dabei ging es natürlich auch um den Zeitplan und die Kosten.

"Vieles ist in die Jahre gekommen", stellte Lucia Ermisch zur Ausgangslage fest. Und damit meinte sie nicht nur das teils marode Sportareal im hinteren Bereich nahe der Sporthalle. Auch die Zäune seien alles andere als schön. Ermisch hatte sich unter anderem zum Ziel gesetzt, für mehr Grün zu sorgen und den Pausenhof der Grundschule zu vergrößern. Dabei sollten die Belange des Schulsports nicht ignoriert werden. Nicht zuletzt soll der ganze Schulhof in den Pausen für die Lehrer noch überschaubar und kontrollierbar sein.

Vorgesehen sind nach dem neuen Stand vier neue große Bäume im vorderen Bereich, wo sich in den Pausen die Hauptschüler aufhalten. Außerdem wird an zwei Stellen Rasenfugenpflaster verlegt. Weiter hinten wird ein grüner "Elastikbelag" aus Kunststoff aufgebracht. Dort und in den angrenzenden Bereichen werden sich die Grund- und Hortschüler aufhalten. Auch an einen kleinen Hügel, eine große Kletteranlage, drei Bäume, einen Sandkasten, ein Balanciergerät und eine Rasenfläche ist gedacht. Das Ballspielfeld ganz hinten wird teilweise durch Stützwände eingefasst, es soll so eine Sitztribüne entstehen.

Wichtig: Der "Käfig" der Grundschüler entfällt. Zwischen Hauptschul- und Grundschulbereich kommen Sitzgelegenheiten und bewirken eine optische Abgrenzung. Insgesamt wird der Schulhof nach Einschätzung der Architektin viel großzügiger als jetzt wirken. Und für die Grundschüler werde tatsächlich mehr Platz zur Verfügung stehen. Insgesamt werde die maximale Fläche ausgenutzt. Zudem habe sie auf Dauerhaftigkeit geachtet: Der Elastikbelag halte lange, sei pflegeleicht und ganzjährig nutzbar.

Die Sprecher der Fraktionen äußerten sich zufrieden. So lobte Peter Schnell (Grüne) das Mehr an Bäumen und Sitzgelegenheiten. In diesem Sinne äußerte sich auch Dr. Werner Winter (Freie Wähler). Er bezeichnete es als sehr wichtig, dass der Schulhof für eine ganzjährige Nutzung geeignet sei. Arno Dernerth (CSU) sprach von einem gelungenen Entwurf. Gut sei, dass das Rasenspielfeld ganz hinten um 180 Grad gedreht werde und dass der "Käfig" entfalle. Karl Gutmann (CSU) befand, die Planerin habe tatsächlich das Maximale herausgeholt.

Gerd Rudolph (SPD) gefiel insbesondere die große Freifläche in Höhe der Sporthalle, wo sich die Grundschüler bewegen können. Bedauerlich sei, dass die Verwaltung zwar die beiden Schulen um Stellungnahmen gebeten habe (die Grundschule antwortete), aber eben genau in der Urlaubszeit. Rudolph richtete den Blick über den Pausenhof hinaus. Es sollten auch andere Themen in Bezug auf die Mittel- und Grundschule erörtert werden, nämlich Gewalt auf dem Schulhof und die Drogenproblematik. Denkbar sei eine gemeinsame Sitzung mit den Schulleitungen und den Elternvertretungen. Ein solches Hearing könnte sinnvolle Anregungen erbringen.

Zum Schulhof merkte Rudolph grundsätzlich an, die Einbeziehung der Freifläche an der Seite zum Hindenburgplatz komme für die Sozialdemokraten durchaus in Frage. Dann hätte man eine Entzerrung erreicht. Dazu merkte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz an, es sei Sache der Schule, eine Einbeziehung des Verkehrsübungsplatzes zu erwägen. Ein größer angelegtes Hearing zum jetzigen Zeitpunkt war nicht nach dem Geschmack des Bürgermeisters — man würde Zeit verlieren. Er empfahl, die neuen Elternbeiräte über das jetzt beschlossene Konzept zu informieren. Es seien durchaus Änderungen möglich. Die große Linie, für die sich der Bürgermeister und auch Stadtbaumeisterin Simone Teufel aussprachen, sieht so aus, dass auf die Sanierung der Turnhalle "nahtlos" die Sanierung des Schulhofs folgt.

Das weitere Verfahren für die Umgestaltung des Schulhofs sieht nun so aus, dass das Rathaus bis Mitte Oktober den Förderantrag bei der Regierung in Ansbach einreicht. Es winken Gelder vom Freistaat für die Freisportanlagen. Der Pausenhof dagegen ist Teil des Schulgebäudes, und dafür gibt es nur bei einer Generalsanierung einen Zuschuss, "und die liegt im Moment nicht vor", betonte Stadtkämmerer Werner Stützer. Vielleicht tue sich in einigen Jahren hier noch eine Möglichkeit auf.

Die Arbeiten auf dem Schulhof sind mit 450 000 Euro veranschlagt. Die Sportflächen werden wohl 350 000 Euro kosten, und es könnte ein Zuschuss von etwa 50 Prozent fließen. Damit würde der Stadtsäckel mit gut 600 000 Euro belastet werden.

Übrigens: Kunstrasen wird bei der Sanierung des Schulhofs nicht verwendet. Die ursprüngliche Idee der Planerin für den steil abfallenden Lichthof im vorderen Bereich wurde einhellig verworfen.

