Gunzenhausen: Termine zum Weltfrauentag

GUNZENHAUSEN - Am Mittwoch, 8. März, findet wieder der Internationale Frauentag statt, der auch in der Region mit zahlreichen Veranstaltungen begleitet wird.

In der Stadtbibliothek Gunzenhausen ist noch bis zum 23. März die Ausstellung "Wahrnehmung Frau" zu sehen. © privat



Durch den Frauentag wird weltweit auf die Gleichberechtigungsdefizite aufmerksam gemacht. Seine Wurzeln gehen auf die Arbeiterinnenbewegung im 19. Jahrhundert zurück. Mit der Industrialisierung stieg der Anteil der Fabrikarbeiterinnen, die jedoch lediglich einen Bruchteil der Männerlöhne verdienten. Die damaligen Arbeiterinnen streikten nicht nur für Lohngerechtigkeit, sondern auch für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen.

Die Agenda für den Frauentag ist aber noch immer umfangreich und scheint auch im 21. Jahrhundert eher größer denn kleiner zu werden. Die gesellschaftliche Anerkennung von "Sorgearbeit", flexiblere Erwerbszeitmodelle und der Ausbau der Kinderbetreuung sind nur einige Punkte, durch deren Erfüllung die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die mehr Geschlechtergerechtigkeit im Hinblick auf die gleichberechtigte Erwirtschaftung des Lebensunterhalts und partnerschaftliche Teilung von Fürsorgeverpflichtungen für Männer und Frauen ermöglichen.

Auch im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wird dem Weltfrauentag eine Plattform gegeben. Die Gleichstellungsstelle hat zusammen mit dem Frauenforum wieder einige Veranstaltungen zu den Themen "Beruflicher Wiedereinstieg", "Gesundheit" und "Freizeit" in einer Veranstaltungsreihe zusammengefasst. Sie startet bereits am Montag, 6. März, mit dem Wiedereinstiegsseminar "Neuer Start für Frauen — Das Sprungbrett zurück in den Beruf".

Beruflicher Wiedereinstieg

Am Mittwoch, 8. März, erhalten Interessierte im Berufsinformationszentrum (BIZ) in Weißenburg, Schwärzgasse 1, von 9 bis 11 Uhr im Rahmen eines Aktionstags "Beruflicher Wiedereinstieg" seitens der Agentur für Arbeit viele Informationen, damit der Berufseinstieg nach einer Familienphase, sei es wegen Kinderbetreuung oder Pflege, gelingt.

Ebenfalls am Mittwoch, 8. März, um 15 Uhr referiert Margot Lolhöffel in Maritas Art-Café, Klosterstraße 4, in Pappenheim über "rebellische Frauen, die in die Zukunft gingen". Unter ihnen: die aus Pappenheim stammende, zweifach promovierte Dr. Dr. Bertha Kipfmüller.

Auch in Gunzenhausen werden Fragen zur Rückkehr ins Berufsleben beantwortet. Der offene Sprechtag der Agentur für Arbeit findet hier am Donnerstag, den 9. März von 11 bis 14 Uhr in der Stadt- und Schulbücherei, Luitpoldstraße 13, statt.

Frauen als Künstlerinnen, als hingebungsvolle Mütter, Frauen im Beruf, als Heimchen am Herd und als Femme fatale. Auf die Frage „Was ist typisch weiblich?“ haben nicht nur Künstler und Fotografen immer neue und spannende Antworten gefunden. Mit der Ausstellung „Wahrnehmung Frau“ zeigt die Stadt- und Schulbücherei in Gunzenhausen, wie sich Frauenbilder und Geschlechterrollen in der Plakatkunst widerspiegeln. Alle 38 Plakate kommen aus der Sammlung von Heinz Krug, der auch das Konzept für die Ausstellung anlässlich des internationalen Frauentags am 8. März erstellt hat. Die Ausstellung ist bis zum 23. März in den Büchereiräumen, Luitpoldstraße 13, zu sehen.

"Hidden Figures — unerkannte Heldinnen": Am Donnerstag, 9. März, lädt der SPD-Ortsverein Weißenburg (AsF) zur Frauenfilmnacht in das RCM-Kinocenter Weißenburg, Nördliche Ringstraße 18, ein. Die Vorstellung des Dramas von Margot Lee Shetterly beginnt um 19.30 Uhr. Reservierungen sind unter Telefon 09141/84927 möglich.

"Wer liest, genießt" – zum Abschluss der Veranstaltungen zum Weltfrauentag 2017 öffnet die Stadtbibliothek Weißenburg, Friedrich-Ebert-Straße 20, am Donnerstag, 6. April ab 19.30 Uhr ihre Türen, um Buchempfehlungen vorzustellen.

Mehr Informationen online unter www.altmuehlfranken.de/neuer-start und Telefon 09141/902-129

