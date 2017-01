Gunzenhausen: Theater zieht um — und wird teurer

GUNZENHAUSEN - Der Spielplan für das städtische Theaterprogramm 2017/18 steht. Vorgesehen sind sechs Abonnement-Veranstaltungen und zwei Aufführungen für Kinder. Das Ganze spielt sich diesmal nicht in der Stadthalle ab – sie wird saniert —, sondern in der Zionshalle der Hensoltshöhe.

Nach der „Päpstin“ nun die Äbtissin: „Hildegard von Bingen — Die Visionärin“ heißt eines der Theaterstücke im neuen Programm der Stadt. © Veranstalter



Was Wolfgang Eckerlein, Amtsleiter Tourismus und Kultur im Rathaus, dem städtischen Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur vorlegte, fand einhellige Zustimmung. Eckerleins Paket für die 41. Spielzeit kostet die Stadt 60 200 Euro. Es wird diesmal keine „Besonderen Gastspiele“ geben.

Die Abonnenten müssen sich auf eine leichte Erhöhung der Preise gefasst machen. Für die sechs Theaterabende sind in der 1. Kategorie 120 Euro fällig (das sind 20 Euro je Vorstellung). Die 2. Kategorie schlägt mit 100 Euro zu Buche (je 16,66 Euro). Die 3. Kategorie wird künftig für 80 Euro zu haben sein (je 13,33 Euro).

Wie Wolfgang Eckerlein darlegte, fällt die Anhebung moderat aus. Bisher verlangte die Stadt von den Abonnenten bei fünf Vorstellungen umgerechnet 17,60, 14,80 beziehungsweise 12,60 Euro je Abend. Der städtische Amtsleiter sprach von einem gangbaren Mittelweg, der dazu beitrage, die Zusatzkosten der Stadt für die Nutzung der Zionshalle etwas abzufedern. So sah es auch der Ausschuss und verzichtete darauf, ein Teil-Abo mit vier Vorstellungen, wählbar aus den sechs Terminen, näher ins Auge zu fassen.

Los geht es am Samstag, 28. Oktober 2017, mit der romantischen Komödie „Der Regenmacher“. Das Stück dreht sich um einen Rinderzüchter, der 1913 in Texas erhebliche Probleme auf sich zukommen sieht. „Der Regenmacher“, bei dem die TV-bekannten Schauspieler Hartmut Schreier („SoKo 5113“) und Oliver Clemens („Familie Dr. Kleist“) auf der Bühne stehen, kostet 8900 Euro.

Heile Welt gerät ins Wanken

Das nächste Stück heißt „Alle unter eine Tanne“ und ist am Samstag, 2. Dezember 2017, zu sehen. Die Komödie (4400 Euro) passt wunderbar in die Weihnachtszeit. Ein längst geschiedenes Ehepaar gaukelt den Kindern noch immer eine heile Welt vor. Die gerät ins Wanken, als die neuen Partner erstmals mitfeiern wollen.

„Gräfin Mariza“ hat am Freitag, 12. Januar 2018, ihren großen Auftritt. Die Operette darf als echter Klassiker gesehen werden. Nach dem Ersten Weltkrieg täuscht eine Gräfin einen Verlobten vor, den es überhaupt nicht gibt — das geht irgendwann nicht mehr gut. Die Theaterfreunde dürfen sich auf eine große Besetzung mit Chor und Ballett und auf Livemusik freuen, deshalb auch der Preis von 13 400 Euro.

Von ihnen erfährt man „Alles über Liebe“: Renan Demirkan, Tanja Schumann und Giovanni Arvaneh in der gleichnamigen Komödie. © Bernd Boehner



Der Samstag, 3. Februar 2018, steht im Zeichen von „Hildegard von Bingen — Die Visionärin“, einem Schauspiel mit Gesang und Musik (9800 Euro). Die Nonne, Äbtissin, Gelehrte und Ärztin musste bekanntlich im Mittelalter mit Hartnäckigkeit und Klugheit ihren Weg finden und gehen. Der Theaterabend wird ähnlich verlaufen wie zuletzt „Die Päpstin“ in der Stadthalle.

Bertolt Brecht hatte große Erfolge mit seinem Schauspiel „Der kaukasische Kreidekreis“. Am Samstag, 10. März 2018, wird man erfahren, wie packend dieses Stück noch ist. Eine Magd kümmert sich um ein von der Mutter verlassenes Kind. Als die Mutter zurückkommt, entbrennt ein Streit um das Kind, es kommt zur Zerreißprobe. Ein Richter muss entscheiden. Der „Kreidekreis“ wird vom Kulturamt für 9400 Euro nach Gunzenhausen geholt.

„Alles über Liebe“ heißt es am Samstag, 14. April 2018. Versprochen wird ein lustiger Ausklang der Theatersaison. Ein Ehepaar hat mit diversen Widrigkeiten zu kämpfen. Wo der Schuh drückt, was vielleicht noch zu retten ist, all das kommt in geballter Form auf die Bühne (7000 Euro).

Die kleinen Theaterfreunde dürfen sich zunächst auf „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“ freuen. Diese Pippi, eine Erfindung von Astrid Lindgren, ist weltberühmt. Das starke Mädchen wirbelt am Dienstag, 28. November 2017, über die Bühne der Zionshalle (3500 Euro). Das zweite Kinderstück heißt „Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus“ und entspringt der bekannten Fernsehserie. Die Aufführung ist am Dienstag, 6. März 2018, und erfordert 4000 Euro. Das „Sam“ ist so beliebt, dass bis zu 1000 Zuschauer kommen könnten.

WOLFGANG DRESSLER

