Gunzenhausen: Theaterstück aus Kinderhand

Das Kinder-und Familienzentrum stellte ein besonderes Projekt auf die Beine - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Da passte nicht mehr viel rein. Ein proppenvoller Saal des Lutherhauses, fröhliche Kinderstimmen überall, aufgeregte Mamas und Papas, die sich mühsam einen Platz erkämpfen, dazwischen beruhigende Fachkräfte. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Preisfrage: Was passiert hier gerade? Antwort: Das Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) feiert Weihnachten. Und wie.

In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei: Liebevoll verkleidet singen die Kinder mit ihren Erzieherinnen den Klassiker von Rolf Zuckowski. © Reinhard Krüger



Die Chefin ist omnipräsent. Leicht zu erkennen am quietschgelben Pullover samt Engelsstern auf dem Kopf. Diana Leickert ist die Ruhe selbst. Hier ein freundliches Wort zu Eltern, die einfach nicht wissen, wo sie sich hinsetzen sollen, dort gibt sie letzte Anweisungen an ihre Mitarbeiterinnen und zwischendurch gibt sie dem freien Mitarbeiter des Altmühl-Boten auch noch die Antworten, die er hören will. Erzählt beispielsweise, dass sich über 350 Kinder und Familienangehörige zu diesem Nachmittag angemeldet haben und dass im Mittelpunkt ein besonderes Theaterprojekt steht. "Kein klassisches Weihnachtsspiel mit einem vorgegebenen Text, den die Kinder irgendwie lernen müssen", sagt die ausgebildete Theaterpädagogin. Das hebt die Spannung.

Leickert führt in das Theaterstück ein, berichtet, dass sich das alles die Kinder selbst ausgedacht haben und es somit "dem Wunschdenken der Kinder entspricht". Dann geht der Vorhang auseinander, das Gemurmel verstummt. "Wir entführen Sie in eine Winterlandschaft", sagt Leickert zu Beginn. "Vor langer, langer Zeit geschieht etwas ganz Wunderbares in einem Winterwald", spricht sie geheimnisvoll ins Mikrofon.

Kinder, als Schneeflocken verkleidet, tanzen und haben den ganzen Tag Spaß. Ein Holzfäller kommt vorbei, um Weihnachtsbäume zu fällen. "Die wollen aber gar nicht gefällt werden." Weihnachtsmann und seine Weihnachtsfrau schauen ebenso vorbei wie Engel Diana Leickert höchstpersönlich. Sie alle versprechen, gut auf die Weihnachtsbäume aufzupassen.

Selbstredend, dass alle mitwirkenden Vorschulkinder liebevoll in den jeweiligen Rollen verkleidet sind. Darunter auch vier Polizisten, die ansonsten Diebe jagen. Ein Besuch in der Weihnachtsbäckerei steht auch noch auf dem Programm, das entsprechende Lied singen die Kinder mit Inbrunst. Ein Prinz und eine Prinzessin werden vom Engel interviewt, und zu guter Letzt tauchen auch noch Kinder als Geschenk verkleidet auf. Sankt Martin macht sich Gedanken um das Teilen, die Wanderwurzeln geben sich ein Stelldichein und dann feierten am Schluss alle mit den nicht gefällten Weihnachtsbäumen.

Intensiv geprobt

108 Mitwirkende erarbeiteten das Stück in gut zwei Wochen, erklärt Leickert, "davon war die letzte Woche sehr intensiv". Unterstützt wurde sie von den Erzieherinnen Eva Kreutzer und Anette Baumgartner. Handlungsstränge wurden entworfen, Dialoge ausgedacht, geprobt, verbessert und vor allem Verständnis für die jeweiligen Rollen entwickelt.

Ideengeberin und verantwortliche Theaterpädagogin Diana Leickert im Gespräch mit den „Weihnachtsbäumen“, die nicht gefällt werden wollen. © Reinhard Krüger



"Wenn ich in der Rolle angekommen bin, dann kann ich sie auch spielen", betont die KiFaZ-Leiterin. Es wird improvisiert, ohne peinlich zu sein, "denn das, was ich sage, passt".

Eltern und KiFaZ-Teammitglieder sorgten für die Kostüme, und als am Schluss der "Lohn der Arbeit" nach über einer Stunde entgegengenommen wurde, waren alle Beteiligten glücklich: der Applaus wollte kein Ende nehmen.

