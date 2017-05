Gunzenhausen: Tickets für Radltour verlost

Großes BR-Spektakel startet heuer in der Altmühlstadt

GUNZENHAUSEN - Bereits zum 28. Mal lädt die BR-Radltour dazu ein, sich auf dem Fahrrad von der schönen Natur Bayerns verzaubern und die Abende in geselliger Runde ausklingen zu lassen. 1100 Teilnehmer sind wieder mit von der Partie, wenn am 29. Juli in der Altmühlstadt der Startschuss fällt. Die Plätze für das sportliche Spektakel sind heiß begehrt, doch zwei Gunzenhäuserinnen hatten nun das Glück auf ihrer Seite. Sie sicherten sich bei einer Verlosung, ausgelobt von der Stadt, je ein Ticket für die Tour.

Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (links) und Hauptamtsleiter Klaus Stephan zeigen der Gewinnerin Renate Herzog-Eisen die verschiedenen Etappen der Fahrradtour. Foto: Tabea Jung



Zusammen mit den restlichen Gunzenhäuser Bürgern können sich Renate Herzog-Eisen und Tanja Lechler auf ein kunterbuntes Kulturprogramm und viel Action freuen: Die Stadt wurde zum Startpunkt der diesjährigen Radltour auserkoren und sieht zahlreichen Besuchern von auswärts sowie mehreren Konzert-Events entgegen. Los geht’s am Samstag, 29. Juli, in Gunzenhausen. Sonderzüge sind im Einsatz, um den 1100 Teilnehmern, die aus ganz Bayern herbeiströmen, eine angenehme und problemlose Fahrt zu garantieren. Nach der Ankunft können die Gäste dann ganz entspannt in der Innenstadt Gunzenhausens bummeln, bei schönem Wetter baden gehen oder sich ein Eis auf der Zunge zergehen lassen — kurz gesagt, alles was das Herz beliebt.

"Das ist natürlich eine super Werbung für unsere Stadt", frohlockt Ingeborg Herrmann, die bei der Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. "Gunzenhausen kann sich von seiner besten Seite zeigen." Es wird mit mindestens 10 000 Menschen gerechnet, die sich den Startschuss der im Freistaat berühmten Fahrradtour nicht entgehen lassen wollen. Für gutes Abendprogramm in der Stadt sorgen musikalische Events am Samstag, 29. Juli, und am Sonntag, 30. Juli.

Das ist etwas Besonderes in diesem Jahr: Die Altmühlstadt wird nicht nur als Startpunkt dienen, Gunzenhausen steht sogar noch einen weiteren Tag auf dem Tour-Programm — sehr zur Freude von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. "Das ist eine ganz tolle Geschichte!"

Um den Altmühlsee

Für den zusätzlichen Tagestrip rund um Gunzenhausen sind übrigens auch Nicht-Teilnehmer der Tour willkommen — die einzige Bedingung: Sie müssen sich vorher dafür anmelden. So wird am Sonntag, 30. Juli, ein Pulk aus Radltour-Teilnehmern und ungefähr 1000 weiteren Tagesradlern den Weg mit einer Runde um den Altmühlsee beginnen und weiter zur Residenz in Ellingen fahren, bevor sie sich an den Rückweg der im Gesamten etwa 70 Kilometer langen Strecke machen.

Am Montag, 31. Juli, geht die Reise dann richtig los. Fünf weitere Etappen sind geplant, und zwar in Nördlingen, Gersthofen, Landsberg am Lech, Memmingen, und letztendlich Sonthofen. Vom Fränkischen Seenland bis zu den Allgäuer Alpen wird dem Auge also viel geboten. Insgesamt legen die tüchtigen Biker mehr als 450 Kilometer Strecke und einiges an Höhenmetern zurück — kein Wunder, es geht ja in Richtung Berge. "Aber man fährt ja immer in der Gesellschaft anderer", räumt Hauptamtsleiter Klaus Stephan ein. "Da kommen einem die Kilometer nicht so lange vor." Und manch einer tritt mit der Aussicht auf eine deftige Mahlzeit und ein musikalisches Event am Abend bestimmt umso schwungvoller in die Pedale.

Die Radltour wird zunehmend begehrter, so Stephan. Es gebe immer mehr Bewerbungen als Plätze. Da konnten sich Renate Herzog-Eisen und Tanja Lechler über ihre Freikarten glücklich schätzen. Letztere ganz besonders, denn eigentlich war Susanne Noegel aus Kunreuth im Landkreis Forchheim als Gewinnerin gezogen worden. Sie wollte den Preis jedoch nicht annehmen und gab damit den übrigen Interessenten eine zweite Chance.

Renate Herzog-Eisen gibt zu, noch nie solch eine lange Strecke in so kurzer Zeit gefahren zu sein. "Ich sehe es definitiv als Herausforderung, aber ich lasse es jetzt einfach auf mich zukommen, und danach kann ich stolz auf mich sein."

Das Einzige, was ihr nicht so behagt: Die Gruppenunterkünfte, für welche meist Turnhallen hergenommen werden. "Ich weiß gar nicht, ob ich da gut schlafen kann." Doch Stephan kann sie beruhigen, schlafe man doch sicher nach einer täglichen Radtour von 75 Kilometern wie ein Murmeltier.

TABEA JUNG