Gunzenhausen: Traumnote erreicht

Sophie Reichard schloss Mädchenrealschule mit 1,0 ab - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Mit einer bunten Feierstunde verabschiedete die Mädchenrealschule Hensoltshöhe in der Zionshalle in Anwesenheit ihrer Familien, der Schulgemeinschaft und geladener Gäste ihre Absolventinnen.

Diese Schülerinnen beendeten ihre Laufbahn an der Mädchenrealschule Hensoltshöhe mit einer eins vor dem Komma. Neben der Schulleiterin Juliane Mahnel sind in der ersten Reihe die Jahrgangsbesten Sophie Reichard, Ida Segmüller und Anke Steinbauer (von links) zu sehen. © Foto: Mädchenrealschule



Diese Schülerinnen beendeten ihre Laufbahn an der Mädchenrealschule Hensoltshöhe mit einer eins vor dem Komma. Neben der Schulleiterin Juliane Mahnel sind in der ersten Reihe die Jahrgangsbesten Sophie Reichard, Ida Segmüller und Anke Steinbauer (von links) zu sehen. Foto: Foto: Mädchenrealschule



Die 10. Klassen bewiesen noch einmal ihre Fähigkeiten, im großen Team ein Programm zu gestalten mit Musik und mit einem Rückblick auf ihre Zeit an der Mädchenrealschule in einer bunten Präsentation. Die Klassen- und Schülersprecherinnen dankten ihren Eltern und Lehrkräften, letzteren mit humorvollem Blick auf deren Eigenarten und Unterricht und jeweils kleinen passenden Geschenken.

Für den Freundeskreis der Schule grüßte die Vorsitzende Simone Beck mit einem Verweis auf das bekannte Zitat von Hermann Hesse über den Zauber des neuen Anfangs, der den Absolventinnen nur bevorsteht. Sie wünschte dazu Weisheit, Glück und Gottes Segen. In der großen Runde dankte sie auch ihrer Vorgängerin Tanja Lämmermann, die wenige Woche zuvor nach 16 Jahren an der Spitze des Freundeskreises dieses Amt an Simone Beck weitergegeben hatte. Für den Elternbeirat gratulierte die Vorsitzende Sabine Dersch und wünschte, dass die Absolventinnen die Zeit positiv nutzen können und den Mut haben, gegebenenfalls neue Wege einzuschlagen, wenn sich die alten als falsch erweisen. Der Vorsitzende der Stiftung Hensoltshöhe, Rektor Pfarrer Dr. Eberhard Hahn, überbrachte die Gratulation des Schulträgers und knüpfte an das Lied des Chores "Look at the world" an. Er wünschte den Blick für alles Gute und Schöne, den aufrechten Blick nach vorne, Staunen und Dankbarkeit für die guten Gaben Gottes und seinen Segen.

Alle haben bestanden

Alle Grußredner sprachen ihre Freude darüber aus, dass sämtliche 69 Absolventinnen die Abschlussprüfung bestanden haben. Die Theatergruppe der 6 B brachte auf humorvolle Weise ihre Glückwünsche in einem Sketch zu Gehör. Schulleiterin Schwester Juliane Mahnel erinnerte die Absolventinnen an das, was ihnen ihre Lehrkräfte an Fähigkeiten, Werten und Glauben vermitteln wollten.

Nach der Übergabe der Zeugnisse zeichnete die Schulleiterin die 21 Absolventinnen mit Buchpreisen aus, die mit einer Eins vor dem Komma die 10. Klasse abgeschlossen haben. Als Jahrgangsbeste waren dies Ida Segmüller mit 1,18, Anke Steinbauer mit 1,17 und Sophie Reichard mit 1,0.

Letztere erhielt aus der Hand von Dieter Riehl den Sparkassenförderpreis. 29 Absolventinnen erhielten Buchpreise für ihr außerunterrichtliches Engagement. Chöre, Bläserensemble und Gesangs- und Instrumentalsolistinnen schufen wie immer einen feierlichen Rahmen.