Gunzenhausen und der Landkreis auf gutem Weg

Landrat Gerhard Wägemann zieht eine Bilanz des abgelaufenen Jahres - vor 27 Minuten

GUNZENHAUSEN - Weltweit gilt 2016 als ein Jahr der Katastrophen. In seiner kleinen altmühlfränkischen Idylle zieht Landrat Gerhard Wägemann allerdings eine ganz andere Bilanz der vergangenen zwölf Monate: In einem Pressegespräch spricht er von einer „erfolgreichen Arbeit“, die er „gemeinschaftlich“ mit seinen Stellvertretern, der Verwaltung, den Abgeordneten und Bürgermeistern sowie dem Kreistag und den Zweckverbänden geleistet habe.

Bleibt weiterhin eine Baustelle: Für 12 Millionen Euro erhält das Klinikum Altmühlfranken in Gunzenhausen ein Zentrum für Altersmedizin mit 55 Betten. © Limes-Luftbild.de



Bleibt weiterhin eine Baustelle: Für 12 Millionen Euro erhält das Klinikum Altmühlfranken in Gunzenhausen ein Zentrum für Altersmedizin mit 55 Betten. Foto: Limes-Luftbild.de



Im Weißenburger Gasthaus „Schwarzer Bär“ listet Wägemann, flankiert von seinen Vizes Peter Krauß und Robert Westphal, den Abteilungsleitern Konrad Kahlert (Zentrale Angelegenheiten) und Peter Nebert (Kämmerei) sowie Dieter Hofer (Geschäftsführer Zweckverband Brombachsee) zum Jahreswechsel eine ganze Reihe von Themen auf, die sich 2016 seiner Ansicht nach positiv entwickelt haben. Allen voran: die Flüchtlingsfrage.

Er sei bei diesem Problem „emotional deutlich ruhiger“ als vor einem Jahr, sagt der Landrat. Damals sei „die Flüchtlingswelle auf ihrem Höhepunkt gewesen“, und er habe der Regierung in der Weihnachtswoche mitteilen müssen, dass der Landkreis mit seinen Aufnahmekapazitäten „am Ende“ sei.

Heuer sei die Lage anders, und er könne für 2016 feststellen, „dass wir eine gewaltige Herausforderung gut bewältigt haben — und das ohne negative Vorfälle“, wie er betonte. Zum wiederholten Mal dankte er dabei „den Ehrenamtlichen, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre“, und auch der Polizei.

In Sachen Flüchtlinge gehen es nun darum, das Problem der Wohnsitzzuweisung und der sogenannten „Fehlbeleger“ zu lösen; also von Menschen, deren Asylantrag anerkannt wurde, oder die eine andere Form von Schutz und Bleiberecht genießen. Wobei Wägemann einräumt, dass „keiner so recht weiß, wie das in der Praxis aussehen soll“. Aber die Zusammenarbeit aller Beteiligten laufe gut, „wir werden versuchen, das hinzubekommen“.

Stabil auf hohem Niveau

Derzeit leben in den öffentlichen Unterkünften im Landkreis 1126 Menschen, eine Zahl, die „sich auf hohem Niveau stabilisiert“ habe, so Wägemann. Immerhin habe der Zustrom im Jahresverlauf stark nachgelassen, weshalb es möglich war, die Erstaufnahmeeinrichtungen in Pleinfeld-Mackenmühle und Treuchtlingen (Senefelder Turnhalle) zu schließen; die zu diesem Zweck gebaute Halle in Gunzenhausen musste erst gar nicht eröffnet werden und befindet sich derzeit im „Standby-Modus“.

Erfreut zeigte sich Wägemann, dass es 2016 „unserem Jugendamt gelungen ist, viele ehrenamtliche Vormünder für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu gewinnen“; 22 von ihnen seien derzeit im Einsatz. Darüber hinaus gebe es einen ehrenamtlichen Dolmetscherpool (der etwa 100 Einsätze verzeichnete), und die Freiwilligenagentur rief, gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe Wald und dem Jobcenter, das Werkstatt-Projekt „Miteinander leben — Ehrenamt verbindet“ ins Leben, das anerkannte Flüchtlinge für den Einstieg in die Arbeitswelt qualifiziert.

Startschuss für den dicksten Investitionsbrocken des Landkreises: die Grundsteinlegung für den Neubau der Treuchtlinger Senefelder Schule. © Benjamin Huck



Startschuss für den dicksten Investitionsbrocken des Landkreises: die Grundsteinlegung für den Neubau der Treuchtlinger Senefelder Schule. Foto: Benjamin Huck



Und auch für das Förderprojekt „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“ habe sich der Landkreis erfolgreich beworben; die Stelle des Bildungskoordinators sei allerdings schon nach vier Monaten wieder frei geworden, räumte der Landrat ein: „Die müssen wir jetzt schnell wieder neu besetzen.“

Auf gutem Kurs sieht Wägemann den Landkreis auch bei der Schuldenbekämpfung: Zum Jahresende stand Kreiskämmerer Peter Nebert mit „nur“ noch etwa 6,6 Millionen Euro in der Kreide. Ein in der Tat erfreulicher Trend, wenn man weiß, dass es 2002 noch 25 Millionen waren. „Und damals mussten wir Angst haben, dass es bald 30 Millionen sein werden“, erinnerte Wägemann.

Überhaupt sehe es finanziell gut aus für Altmühlfranken: Die Schlüsselzuweisungen vom Freistaat an den Landkreis steigen 2017 um gut 10 Prozent auf 16 Millionen Euro, die an die Gemeinden sogar um fast 19 Prozent auf 23,8 Millionen. Somit könne der Landkreis den Hebesatz für die Kreisumlage, also für jenen Betrag, den die Kommunen an den Kreis abführen müssen, senken: um satte 2 Prozentpunkte auf 48,9 Prozent. Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sei, so Wägemann, bayernweit der einzige, der die Umlage senke. Er war allerdings auch der einzige, dessen Hebesatz noch bei über 50 Prozent lag.

Im Zeit- und Kostenplan

Den Titel „Bildungsregion“ lasse sich der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen als Aufwandsträger für elf Schulen einen jährlichen Infrastruktur-Zuschuss von mehr als 7 Millionen Euro kosten. Und auch der dickste Investitionsbrocken fließt in diesen Bereich: den Neubau der Senefelder Schule in Treuchtlingen, der rund 65 Millionen Euro verschlingen wird. „Sehr erfreulich“ sei es, so Wägemann, dass man dort voll „im Zeit- und Kostenplan“ sei; allerdings habe man auch noch „ein gewaltiges Stück Weg vor uns“.

Der Kunststoffcampus in Weißenburg entwickle sich, nach durchaus schwierigen Jahren, nun durchaus erfreulich. Er sei ein zumindest bayernweit „einmaliges Kooperationsmodell“ von Hochschulen und Wirtschaft und biete „sämtliche Fort- und Weiterbildungsbedarfe im Bereich der Kunststofftechnologie“ und darüber hinaus: Wir leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Fachkräftesicherung in dieser regionalen Schwerpunktbranche“, ist Wägemann überzeugt.

Im Gesundheitssektor sieht sich Wägemann auf einem guten Weg zur „Gesundheitsregion plus“, so der Titel eines Modellprojekts, an dem der Landkreis teilnimmt. In dessen Rahmen fand 2016 erstmals eine sogenannte „Ferienakademie“ statt, die angehenden Medizinern Lust auf eine Karriere auf dem Land machen soll. Wägemanns Fazit: Die Ärzte in spe seien „begeistert“ gewesen, etliche hätten bekundet, während oder nach ihrem Studium hierher zurückkommen zu wollen. Auch 2017 solle es eine „Ferienakademie“ geben.

„Nur Gewinner“

Ebenfalls zufrieden ist der Landrat mit der Krankenhausstruktur, an der derzeit kräftig gearbeitet wird: Das Klinikum Altmühlfranken in Gunzenhausen erhält in einem weiteren Bauabschnitt für 12 Millionen Euro ein Zentrum für Altersmedizin (55 Betten), dafür nimmt in Treuchtlingen Anfang 2019 eine Fachklinik für Psychosomatik (140 Betten) in Trägerschaft der Bezirkskliniken Mittelfranken seinen Dienst auf. Bei dieser Konstruktion, so Wägemann, gebe es „nur Gewinner“, weshalb er dieses Thema des Jahres 2016 „am erfreulichsten“ finde.

Die Ansiedlung des Landesamtes für Schulen in Gunzenhausen listete der Landrat ebenso als erfreulich auf wie den weiteren Ausbau der Bundesstraße 2 mit der Ortsumgehung von Dettenheim. Und auch zum Umbau der sogenannten „Hörnlein-Kreuzung“ in Weißenburg vernehme er positive Signale aus Berlin: Das Bundesverkehrsministerium stehe inzwischen hinter der ebenso aufwenigen wie teuren „Kreisel-Lösung“, jetzt müsse man mit dem Bundesrechnungshof verhandeln, der die Pläne schon einmal als zu teuer abgelehnt hatte.

Zur Reaktivierung der Bahnlinie Gunzenhausen-Wassertrüdingen liege seit wenigen Wochen ein neues Gutachten vor, das nun ausgewertet werden müsse. Als positiv bewertet Wägemann, dass der bayerische Innenminister Joachim Herrmann das Thema „Hesselbergbahn“ zur Chefsache gemacht habe und — zusammen mit dem Bahnchef für Bayern, Klaus Dieter Josel — zu einer Sitzung des Arbeitskreises zur Reaktivierung kommen will.

Alles in allem, so Wägemanns Fazit, sei „unser schönes lebens- und liebenswertes Altmühlfranken trotz der Strukturschwäche aus der Vergangenheit eine Region mit Zukunft“. Und die könne „positiv und mit berechtigtem Selbstbewusstsein nach vorne blicken“.

JÜRGEN EISENBRAND

