Gunzenhausen und Frankenmuth harmonieren

Bürgermeister Gary Rupprecht lobt die Städtepartnerschaft - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - „Die Frankenmuther Bürger wünschen allen Gunzenhäusern Gottes Segen zum Weihnachtsfest.“ Das schreibt Bürgermeister Gary Rupprecht in seinem traditionellen Brief zum Jahresende an seinen Gunzenhäuser Amtskollegen Karl-Heinz Fitz. Wie immer schildert Rupprecht auf seine unnachahmliche Art, was in seinem Städtchen in Michigan alles geboten war und wie sich die Frankenmuther auf Weihnachten vorbereiten. Wir bringen Auszüge aus dem Brief (Übersetzung von Ingeborg Herrmann):

Die US-Partnerstadt Frankenmuth zeigt sich in diesen Wochen ganz von ihrer weihnachtlichen Seite. Diesen Gruß sandte die Familie Zehnder Keller an Freunde in Gunzenhausen.



Gunzenhausen und Frankenmuth können sehr dankbar und stolz auf ihre 54-jährige Städtepartnerschaft sein. Sie ist echt, lebendig und dynamisch und ist heute gesünder als je zuvor. Unsere Städtepartnerschaft fördert Frieden und Harmonie durch Freundschaften zwischen Menschen, was ein besseres Verständnis zwischen unseren Nationen zur Folge hat. Der Terrorismus fordert die Freiheit aller freien Nationen in der Welt heraus.

Im Jahr 2016 war die Jugend wieder sehr stark in unsere Städtepartnerschaft eingebunden. Matt Meyerhuber begann am 27. Mai ein sechswöchiges Praktikum bei der Gunzenhäuser Rechtsanwaltskanzlei Meyerhuber. Ernst Wittmann war im Juli/August in Frankenmuth und Barbara Wolf im August und September. Sie waren wunderbare Repräsentanten für den Austausch. Ernst Wittmann machte sein Praktikum bei der Handelskammer und Barbara war an der St. Lorenz Lutheran School und beim Millett Learning Center im nahen Bridgeport, Michigan.

Gegenseitige Besuche

Jennifer Fruendt, Deutschlehrerin an der Frankenmuth High School, war mit 17 Schülern im Rahmen des Deutsch-Amerikanischen Partnerschaftsprogramms (GAPP) in Deutschland. Sie verbrachten im Juni ein Wochenende in Gunzenhausen und waren bei Gastfamilien untergebracht. Lydia Weiss war als Begleitperson dabei.

Während der Osterferien, vom 18. März bis 3. April, waren die Gunzenhäuser Schüler Leona Fischer und Marion „Amy“ Emmert in Frankenmuth. Sie nahmen am Unterricht an der Frankenmuth High School teil. Ihre Gastfamilien waren Familie Frysh und Familie LaBrenz.

Renate und Gerhard Herrmann machten auf einer Reise in den Westen der USA einen Zwischenstopp in Frankenmuth, um Freunde zu besuchen. Matthias Kirchdörfer, der im Jahr 2013 ein Praktikum bei der Frankenmuth Credit Union gemacht hatte, war im März in Frankenmuth und besuchte Ryan und Julie Buchinger. Mit ihm zusammen kamen sein Bruder Andreas und sein Freund Fabian Jungwirth. Sie flogen anschließend weiter in den Westen der USA. Ryan und Julie Buchinger waren auch die Gastgeber für Peter Eichbauer. Er war im August in Frankenmuth. Peter hatte im Jahr 2007 ein Praktikum bei Weiss Equipment gemacht. Sarah Böhm, eine 14-jährige Gunzenhäuserin, war im August für einen Ferienaufenthalt bei Familie Pierce. Im Mai besuchte Jürgen Pfahler aus Kurzenaltheim seinen Freund Mark Schutte.

Deutschlehrerin Ionela Bauer, die an der Universität Erlangen-Nürnberg studiert hat, übte mit den Kindern der St.-Lorenz-Schule Lieder und Gedichte ein. Sie trugen sie beim deutschen Kindergottesdienst am 13. März vor. 780 Personen nahmen am Gottesdienst teil. Die deutschen Schriftlesungen wurden von Schülern der Frankenmuth High School gemacht. City Manager Charlie Graham, der 37 Jahre lang für die Stadt Frankenmuth gearbeitet hat und viele Veränderungen und Verbesserungen gemanagt hat, wurde am 30. September in den Ruhestand verabschiedet. Er kümmerte sich intensiv darum, die Städtepartnerschaft mit Gunzenhausen zu unterhalten und zu verbessern. Die neue Citymanagerin ist Bridget Smith. Sie war vorher die Assistentin des City Managers der Stadt Saginaw. Sie graduierte im Jahr 1992 an der Frankenmuth High School und war im Jahr 1993 die „Bavarian Princess“.

Sehr traurig macht uns der Tod von Marwood „Woody“ Frank am 9. September. Er und seine Frau Joann fungierten als Reiseleiter für unterschiedliche Gruppen im Auftrag der Frankenmuth Travel Agency. Er war aktives Mitglied des Sister City Committees. Ken Simmermann, der Ehemann des langjährigen Mitglieds des Sister City Committee, Judy Simmermann, verstarb am 7. August.

In der hiesigen Landwirtschaft war die Ernte unterschiedlich. Bei den Sojabohnen und beim Weizen hatten wir Rekordernten. Bei Mais, Zuckerrüben und Trockenrüben fiel die Ernte schlechter aus. Im Herbst war das Wetter warm, aber die Ernte war durch den häufigen Regen schwierig. Ungewöhnlich trockenes Wetter im Juni und Juli sorgte für eine ausgezeichnete Weizenernte. Die Preise blieben das ganze Jahr über niedrig. Der erste nennenswerte Schnee in Höhe von etwa 20 Zentimetern fiel am Sonntag, 11. Dezember. Im November und Dezember hatten wir sehr viele Touristen in der Stadt.

Der deutsche „Weihnachtsgottesdienst“ war am 27. November in der St.-Lorenz-Kirche. 250 Personen nahmen daran teil. Der German-Gemütlichkeit-Club, verschiedene kirchliche Gruppen und Wohltätigkeitsclubs sind wieder beim Weihnachtssingen unterwegs.

Der Christkindlmarkt und die Weihnachtsbeleuchtung waren wieder ein großer Erfolg. Der Gunzenhausen- Platz ist wieder mit einer schönen Weihnachtsbeleuchtung versehen und der Partnerschaftsbrunnen ist mit Pinienzweigen, roten Bögen und drei Gruppen von Chormädchen und -buben dekoriert. In Frakenmuth wurde in diesem Jahr der neue Bauernmarkt fertiggestellt. Die große Eröffnung war am 24. August. Im Bauernmarkt sollen nur regionale Produkte verkauft werden.

Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung zwischen dem Freundeskreis Frankenmuth – Gunzenhausen mit der Vorsitzenden Renate Herrmann und dem Frankenmuth Sister City Committee mit dem Vorsitzenden Daniel Haubenstricker.

Wir freuen uns auf das Jahr 2017 und ein ungezwungenes 55. Jubiläum unserer Städtepartnerschaft (vom 1. bis 4. Juli in Gunzenhausen und vom 21. bis 24. September in Frankenmuth), schreibt Gary Rupprecht auch im Namen seiner Frau Barbara an Karl-Heinz und Angelika Fitz und an die Gesamtbevölkerung von Gunzenhausen.