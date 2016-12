Gunzenhausen: Waldbesitzer haben viel zu tun

GUNZENHAUSEN - Für die meisten Menschen ist der Wald ein Ort zum Abschalten, ein Ort der Ruhe und Entspannung. Wer zurzeit durch unsere Wälder spaziert, ist aber nicht alleine. Mit dem Herbst beginnt für Waldbesitzer die „Wald- und Holzzeit“. Es wird gepflanzt, gepflegt und durchforstet.

Fortbildung in Sachen Waldarbeit: Forstbesitzer bei einer Sortierungsübung der FGB Franken Süd. Foto: Foto: Forstbetriebsgemeinschaft



In den letzten Wochen hat die Forstbetriebsgemeinschaft (FGB) Franken Süd mehr als 300 ihrer Vereinsmitglieder für die anstehenden Waldarbeiten fit gemacht. Zusammen mit den Revierleitern der Forstverwaltung informierten die Förster über aktuelle Waldthemen wie zum Beispiel die drohenden Auswirkungen des Trockenjahres 2015 auf den Wald.

Vor wenigen Tagen fanden gleich drei Veranstaltungen statt: In Gunzenhausen besuchten etwa 30 Teilnehmer den Motorsägen-Grundkurs der FBG. Mit Schnittschutzhose, Helm und Motorsäge ausgestattet, ging es in den Wald nahe Cronheim zum Bäumefällen. Insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften, die richtigen Schnitttechniken und der sachgerechte Umgang mit der Motorsäge standen auf dem Programm. In Kleingruppen wurden die Teilnehmer durch einen Forstwirtschaftsmeister in die Grundlagen eingeführt.

In Weimersheim ging es nicht um die Motorsäge, sondern um den fachmännischen Einsatz der Forstseilwinde im Wald. Die Seilwinde ist ein sehr wichtiges Hilfsmittel, um die Holzernte und Holzrückung im Wald zu erleichtern und sicherer zu gestalten. Die FBG organisiert jedes Jahr einen ganztägigen und kostenlosen Seilwindenkurs für ihre Mitglieder. Während am Vormittag noch die Theorie auf dem Programm stand, ging es am Nachmittag für die knapp 30 Waldbesitzer nach Schmalwiesen in den Wald.

In diesem Jahr fand die praktische Prüfung der bayerischen Jungförster im Gemeindewald in Langenaltheim statt. Diese Gelegenheit nutzte die FBG und organisierte spontan einen kleinen Praxistag an den Originalprüfungsobjekten. Während es für die jungen Forstanwärter vor kurzem noch um die berufliche Zukunft ging, konnten die teilnehmenden Waldbesitzer ganz entspannt die Prüfungsaufgaben zu den Themen Baumartenerkennung und Holzsortierung besprechen. Abgerundet wurde der Praxistag mit Stationen zur Pflanzung und zur Durchforstung.

In den nächsten Wochen sind weitere Veranstaltungen geplant. Nähere Informationen dazu gibt’s bei der FBG Franken Süd in Treuchtlingen, unter Telefon 09142/204670 und im Internet unter der Adresse www.fbg-frankensued.de.

