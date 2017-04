Gunzenhausen: Was ist von Luther geblieben?

GUNZENHAUSEN - Die Geschichte Martin Luthers, passend zum Reformationsjubiläum, mal ganz anders erleben: Das musikalische Theaterstück "Play Luther", hinter dem die Schauspieler Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach stehen, zeigte vor einem großen, jungen Publikum in der Stadthalle den Werdegang des Reformators auf eine besondere Art und Weise und beschäftige sich mit gesellschaftskritischen Fragen.

„Play Luther“ in der Stadthalle: Lukas Ullrich (links) und Till Florian Beyerbach gaben spannende Einblicke in das Leben des Reformators Martin Luther. © Tabea Jung



Die Bühne ist in bläuliches Licht getaucht, E-Piano und Schlagzeug stehen bereit, und die beiden Bühnenprofis legen sofort los: "Du, Lukas?", fragt Till. "Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten?" Da beide der jeweils anderen christlichen Glaubensrichtung angehören, führt das sofort zu einem hitzigen Streitgespräch, in dem viel geschimpft und beschuldigt wird. Wenigstens in einer Sache sind sie sich einig: Ohne Luther hätte es damals keine Kirchenspaltung in "katholisch" und "lutherisch" gegeben. "Aber Lukas, was heißt denn eigentlich lutherisch?", überlegt Till.

Um dem Ganzen auf die Spur zu gehen, spielen die beiden das Leben Luthers nach und untermalen es mit Liedtexten des Reformators, die sie selbst intoniert haben.

Der am 10. November 1483 in Eisleben geborene Martin Luther ist der älteste Sohn eines Bauern. Da es damals üblich gewesen ist, dass der jüngste Sohn den Hof des Vaters erbt, ist es Luthers Aufgabe, sich einen eigenen Beruf zu suchen. Luther, der sowohl mit seinem Schulabschluss als auch mit seinem Jurastudium glänzen kann, hat beste Voraussetzungen für ein Leben in gehobener Stellung.

Alles verändert sich durch das sein "Stotternheim-Erlebnis", bei dem er nahe Erfurt in ein heftiges Unwetter gerät und in seiner Todesangst zur heiligen Anna, der Mutter Marias, ruft: "Hilf, du heilige Anna, ich will Mönch werden!" So tritt er, trotz der anfänglichen Proteste seines Vaters, am 17. Juli 1505 ins Erfurter Augustinerkloster ein, wird im weiteren Verlauf zum Diakon und dann zum Priester geweiht.

Dennoch plagen ihn große Sorgen: Er fühlt sich Gottes unwürdig und stellt sich permanent die Frage: "Wie kriege ich einen gnädigen Gott?" Er beichtet nicht aus Liebe zu Gott, sondern aus Angst, von ihm bestraft zu werden, und lebt somit in ständiger Furcht, ewige Verdammnis auf sich zu ziehen.

Seine Einstellung ändert sich erst, als er eines Tages bei einer Meditation auf den Bibelvers Römer 1,17 stößt. Dieser bezeichnet die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk, das jedem ohne eigenes Zutun widerfährt. Luther begreift, dass er nichts tun muss, um Gottes Gnade zu verdienen, und beginnt, die Machenschaften der katholischen Kirche kritisch zu beäugen. Vor allem der Ablasshandel, der es den Menschen angeblich ermöglicht, sich ihr Seelenheil mit Geld zu erkaufen, ist ihm ein Dorn im Auge. "Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf den Erlass all seiner Sünden!", ruft Luther alias Till Florian Beyerbach vehement aus und zieht damit die Wut der katholischen Kirche auf sich. Der Anschlag seiner 95 Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg und die Veröffentlichung einiger Schriften bringen das Fass dann zum Überlaufen: Luther wird vom Kaiser vorgeladen, am Reichstag in Worms zu erscheinen, Luther soll widerrufen — was er bekanntermaßen verweigert.

Es folgt die Zeit auf der Wartburg und die Übersetzung des Neuen Testaments. Er will die Bibel für alle Menschen zugänglich und verständlich machen, um die Macht des Papstes und der Bischöfe der heiligen katholischen Kirche zu verringern. Er heiratet die ehemalige Nonne Katharina von Bora und trägt anhand einer ausgewogenen Ehe der beiden zur Veränderung der Rolle der Frau in evangelischen Haushalten bei. Auch plädiert er an Priester, das Zölibat, also das christliche Versprechen zur Ehelosigkeit, aufzugeben.

Martin Luther hat in seiner Zeit enorm viel bewirkt. "Doch was ist uns heute noch geblieben?", fragen sich die Macher von "Play Luther". Zum einen natürlich Luthers Lieder, die den Grundstein für 500 Jahre deutsche Musikgeschichte gelegt haben. Zudem erfand er die Sprache quasi neu mit zahlreichen Wortschöpfungen, die im heutigen Sprachgebrauch noch immer sehr geläufig sind. So entstammt aus seiner Feder "die Zähne zusammenbeißen", "der Wolf im Schafspelz", "Herzenslust", "Nächstenliebe" und noch einiges mehr. Kein Wunder also, dass die Macher der Theaterproduktion den Gründer der evangelischen Kirche als "Sprachgenie" und "vielleicht größten deutschen Dichter überhaupt" loben.

Doch wie sieht es mit der Gesellschaft von heute aus?, fragen Ullrich und Beyerbach weiter. Hat sich in den vergangenen 500 Jahren überhaupt etwas in den Köpfen der Menschen verändert?

Noch immer gibt es Krisen und Kriege, noch immer geht es fast nur um Macht und Geld. Luther wollte genau diese Macht des Geldes aus der Kirche vertreiben und kämpfte für die Reinheit des Glaubens, so Ullrich und Beyerbach. Die beiden sind der festen Überzeugung, dass sich in der Welt und vor allem im politischen Bereich viel verändern könnte, wenn die Menschheit endlich anfangen würde, nach den Normen des christlichen Glaubens zu leben.

Es sei unsere Aufgabe, Schutzbedürftigen Hilfe zu gewähren und sie nicht zu isolieren. "Das ist aber ein aussichtsloses Unterfangen, solange die Großen dieser Welt — ganz vorne Trump und Erdôgan — nicht nach diesen ethischen Werten handeln", betont Ullrich.

