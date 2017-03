Gunzenhausen: Weniger Zeit für Grüngut-Entsorgung

Kürzere Öffnungszeiten, dafür bleiben die Gebühren stabil - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - "Es läuft gut, alles passt", vermeldete Thomas Hinterleitner in Sachen Grüngutentsorgung in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. An der Gebührenschraube wird heuer nicht gedreht, jedoch ändern sich die Öffnungszeiten erneut.

Gut genutzter Service: So wie dieser Mann gaben 2016 fast 10 000 Bürger ihr Grüngut bei der Firma Ernst ab. © Foto: Natalis



Gut genutzter Service: So wie dieser Mann gaben 2016 fast 10 000 Bürger ihr Grüngut bei der Firma Ernst ab. Foto: Foto: Natalis



1078 Tonnen Grüngut und 37 Tonnen holziges Grüngut gaben die Bewohner der Altmühlstadt im vergangenen Jahr bei der Firma Ernst in Aha ab. Insgesamt registrierten die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens 9721 Einzelanlieferungen. Nur drei Prozent davon kamen von außerhalb des Stadtgebiets.

100 000 Euro stellt die Firma Ernst der Stadt dafür in Rechnung. 33 000 Euro kamen über Gebühren herein, so dass der tatsächliche Kostenaufwand der Stadt bei 67 000 Euro und damit "bei den prognostizierten Kosten von 65 000 Euro" liegt, berichtete Hinterleitner den Ausschussmitgliedern. Dass die Rechnung aufging, ist aber vor allem der Gebührenerhöhung im vergangenen Jahr zu verdanken, betonte der stellvertretende Stadtbaumeister.

Noch 2014 gaben die Bürger 1630 Tonnen Grüngut bei der Firma Ernst und am städtischen Bauhof ab. Damals noch gebührenfrei, weshalb die Stadt auf den Kosten in Höhe von 100 000 Euro sitzenblieb. Die abgegebene Menge hatte sich innerhalb von nur fünf Jahren um die Hälfte erhöht, deshalb hatte der Stadtrat die Reißleine gezogen und ein Gebührensystem eingeführt.

Und das hat sich, waren sich die Mitglieder des Bauausschusses einig, gelohnt. "Endlich mal ein brauchbares System", meinte etwa Dr. Werner Winter (Freie Wähler). Eine gute Idee ist nach Meinung der Stadträte auch, die Grüngutannahme künftig von April bis November wochentags jeden Nachmittag von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr zu öffnen. Denn die Auswertung der von den Mitarbeitern geführten Strichliste hat laut Hinterleitner gezeigt, dass die Vormittage kaum genutzt werden. Helga Betz (Grüne) sprach von einer "guten Regelung", auch Daniel Hinderks (SPD) befand sie als "in Ordnung".

Im März können Gartenabfälle mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr und samstags zwischen 9 und 13 Uhr abgegeben werden, von Dezember bis Januar hat die Abgabestelle nur am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

man

Mail an die Redaktion