Gunzenhausen: Wer beging den Baumfrevel?

Unbekannter beschädigte sieben Fichten so schwer, dass sie nicht mehr zu retten sind - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Das Haus Negeleinstraße 57 ist typisch für die Nachkriegszeit in Gunzenhausen. Es stammt aus den 50ern, damals wurde nicht so aufwendig gebaut wie heute. Unabhängig davon hat das Anwesen in der Südstadt einen gewissen Charme, was nicht zuletzt dem großzügigen Garten im hinteren Bereich geschuldet ist. Doch am Garten kann sich Julia Braun, die Eigentümerin und Bewohnerin, nicht mehr so erfreuen wie früher. Der Grund: Ein Baumfrevel wurde dort begangen.

Julia Braun schaut sich mit Unverständnis und Kopfschütteln einer der sieben schwer beschädigten Bäume an. © Wolfgang Dressler



Julia Braun schaut sich mit Unverständnis und Kopfschütteln einer der sieben schwer beschädigten Bäume an. Foto: Wolfgang Dressler



Ganz im Osten des Grundstücks gibt es eine Hecke aus fünf bis sechs Meter hohen Fichten. Irgendwann im Frühjahr hat sich ein Unbekannter an sieben Bäumen dieser Hecke zu schaffen gemacht. Julia Brauns Onkel Manfred Grießl, der früher mit seiner Frau Sabine dort wohnte und den Garten noch immer pflegt, fiel jedenfalls auf, dass einige Fichten vor sich hin kümmerten und braune Spitzen aufwiesen. Er schaute nach und staunte nicht schlecht, als ihm klar wurde, dass hier jemand massiv "nachgeholfen" hatte. Julia Braun schaltete daraufhin die Polizei ein und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Die Ordnungshüter kamen auch, sahen sich den Tatort an, machten Fotos, hörten sich zudem bei den Nachbarn um. Bisher ist nichts dabei herausgekommen, und bei Julia Braun schwindet die Hoffnung, dass sich das noch ändert. Dennoch will sie die Sachbeschädigung nicht so einfach hinnehmen.

Was genau ist eigentlich geschehen? Vermutlich mit einem Beil oder großen Messer wurden bei den sieben Bäumen – sie sind deutlich über 30 Jahre alt - die Rinde und der Bast bis ins Holz in einem etwa drei Zentimeter breiten Streifen entfernt. Die Beschädigungen sind so tief, dass die Leitungsbahnen im Stamm getrennt wurden und nicht mehr zusammenwachsen können. Die sogenannten "Ringelungen" wurden um den ganzen Stamm zusammenhängend angebracht, so dass den Pflanzen ein natürliches "Umleiten" der Leitungsbahnen unmöglich ist. Außerdem hat der Täter bei allen sieben Bäumen oberhalb der "Ringelungen" tiefe Bohrungen angebracht, die teilweise mit kleinen Ästen getarnt wurden. Außerdem fiel auf, dass die Sägespäne weitgehend entfernt worden sind. Möglicherweise gelangte der Täter über einen schmalen Fußweg, der von der Dr.-Heinrich-Marzell-Straße zugänglich ist, auf das Anwesen.

Erheblicher Schaden

Die Polizei, die zunächst nur von einem geringen Sachschaden ausging, hatte gefordert, dass ein Gutachten erstellt werden soll. Dieses gab Julia Braun in Auftrag, das Ergebnis liegt mittlerweile vor. Die Fachfirma stellt fest, dass die Beschädigungen mutwillig, mit Nachdruck und Methodik ausgeführt wurden. Der Täter ging zielgerichtet vor, und das offensichtlich mit einem gewissen Fachwissen und Spezialwerkzeug. Die sieben Fichten leben noch, sind aber am Absterben und unrettbar verloren. Wenn Julia Braun jetzt sieben neue Fichten dieser Größe anschaffen würde, hätte sie 35 700 Euro aufzuwenden. Auf diesen Betrag ist der Gutachter gekommen. Würden sieben kleine Bäume gepflanzt, wäre die Wiederherstellung immer noch mit 9400 Euro an Kosten verbunden. Bei ihrer Versicherung hat die Hauseigentümerin natürlich nachgefragt. Sie wird in dieser Hinsicht leer ausgehen, die Hausratversicherung deckt den Schaden an Pflanzen im Garten nicht ab. Und die Versicherung des Täters kann man nicht einschalten, weil der Täter eben bisher nicht gefunden wurde.

Jetzt also hat Julia Braun einen erheblichen massiven Schaden erlitten. Sie wird die kaputten Bäume entfernen lassen, eine Neupflanzung veranlassen oder einen Sichtschutz anbringen. Nicht zuletzt muss sie das Gutachten bezahlen. Das alles ist mehr als ärgerlich. Was Julia Braun sowie Manfred und Sabine Grießl aber wirklich umtreibt, ist erstens das Gefühl der Hilflosigkeit und zweitens das Unverständnis über diese Sachbeschädigung. Wer macht so etwas und warum überhaupt? "Es ist sehr traurig, die sieben Bäume anzusehen. Da floss Harz heraus, es war, als ob die Bäume bluteten. Es ist mir unbegreiflich, wie man ganz bewusst der Natur einen solchen Schaden zufügen kann. Da bleibt mir heute noch die Luft weg. So etwas macht man einfach nicht", schildert die Eigentümerin ihre Gemütslage. Sie geht davon aus, dass hier nicht blinder Vandalismus im Spiel war, sondern Absicht hinter dem Baumfrevel steckt.

Ob man will oder nicht — die Gedanken richten sich nicht zuletzt in Richtung Nachbarschaft. Wollte einer der Nachbarn Julia Braun etwas Böses? Das kann sich die Geschädigte eigentlich nicht vorstellen. Selbstverständlich sollen die Nachbargrundstücke durch die Fichtenhecke nicht zu sehr beeinträchtigt werden. Im Lauf der Jahre hat Manfred Grießl die Hecke mehrmals beschnitten, zuletzt vor zwei Jahren. Damit schienen alle zufrieden zu sein. "Und man kann ja miteinander reden, wenn einen etwas stört", sagt Julia Braun. Es bleiben Unverständnis und ein Gefühl der Bedrohung. Für einen zielführenden Tipp auf den Täter hat sie eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Wer etwas weiß, kann sich an die Polizei wenden oder direkt an Julia Braun, E-Mail fichtenringelungen@gmail.com.

Wolfgang Dressler Altmühl-Bote E-Mail