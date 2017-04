Gunzenhausen: Wirbel um neues Edeka-Center

Stadtrat gibt grünes Licht — Konkurrent Rewe ist "alles andere als glücklich" - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Jahrelang war das ehemalige Gelände der Deutsche Angelgeräte Manufaktur (DAM) in der Industriestraße für die Ansiedlung eines Supermarktes tabu. In seiner jüngsten Sitzung gab nun der Gunzenhäuser Stadtrat aber grünes Licht für den Bau eines neuen Edeka-Centers an dieser Stelle – und sorgte so dafür, dass andernorts rote Warnleuchten aufblinkten.

Projekt in Gefahr? Dort, wo heute das Altmühl-Center steht, plant Rewe einen neuen Markt. Nach der Ratsentscheidung denkt man beim Handelsriesen darüber noch einmal nach. © Foto: Dressler



"Wir sind davon nicht begeistert", lässt sich Matthias Berneker, beim Edeka-Konkurrenten Rewe zuständig für Expansion, als erste spontane Reaktion am Telefon entlocken. Und verweist für weitere Nachfragen an die Pressestelle des Kölner Handels-Riesen (europaweit 330 000 Mitarbeiter in 15 000 Märkten, Jahresumsatz: 54 Milliarden Euro).

Hintergrund: Im vergangenen Jahr kündigte Rewe an, 2019 auf dem Gelände des Altmühl-Centers in Frickenfelden einen neuen Supermarkt und mehrere Fachmärkte zu errichten (wir berichteten). Die Pläne, nur wenige hundert Meter davon entfernt nun einen weiteren Vollsortimenter-Markt anzusiedeln, sorgen bei Rewe nun verständlicherweise für Irritationen.

"Stehen unter Schock"

"Wir sind alles andere als glücklich", bestätigt denn auch Pressesprecherin Ursula Egger auf Nachfrage des Altmühl-Boten. Man befinde sich noch "in der Bewertungsphase der neuen Situation", was durchaus "noch ein paar Tage dauern" könne. Man müsse nun "Gespräche führen" und sich "klar werden über die neue Lage". Die "Kollegen der Abteilung Expansion" jedenfalls stünden "unter Schock". Die Frage, ob die Stadtrats-Entscheidung dazu führen könne, dass sich Rewe von seinen Gunzenhäuser Vorhaben womöglich komplett verabschiede, wollte Egger nicht beantworten.

Freie Fahrt für einen neuen Supermarkt: Hier, aus dem ehemaligen Gelände der DAM, darf sich ein neues Edeka-Center ansiedeln, entschied der Stadtrat. © Foto: Natalis



Genau diese Befürchtung hatte in der Sitzung des Kommunalparlaments der SPD-Stadtrat Alfred Müller geäußert: "Wir sind mit Discountern und Läden in Gunzenhausen sehr gut aufgestellt und brauchen keine zusätzlichen mehr." Er habe "große Bedenken, dass Rewe in Frickenfelden abspringt" — und stimme deshalb gegen die Edeka-Neuansiedlung.

Schützenhilfe bekam Müller von Dr. Werner Winter. Er sei "ein großer Verfechter der Nahversorgung", wie sie Rewe in Frickenfelden anbiete. Er halte es "für absurd, das zu riskieren", und wolle "keinen Verdrängungswettbewerb", weshalb auch er gegen das Vorhaben in der Industriestraße votieren werde.

Kaufkraft-Steigerung

Bürgermeister Karl-Heinz Fitz räumte ein, dass die Macher des Rewe-Projekts "nicht begeistert" seien von der drohenden Konkurrenz in Sichtweite, er erwarte da auch noch "Einwände von dieser Seite". Aber, so der Rathauschef: Frickenfelden werde in den nächsten Jahren wachsen und dadurch eine Kaufkraft-Steigerung von jährlich 300 000 Euro erfahren. Eine Summe, konterte Winter prompt, die lediglich ein Bruchteil eines Supermarkt-Umsatzes sei.

Gerd Rudolph erwies sich als entschiedener Befürworter der Neuansiedlung, die 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche (plus 150 für eine Bäckerei) bieten und von der Firma Höfler (Weißenburger Straße) betrieben werden soll. "Edeka weiß genau", so der Sozialdemokrat, welche Konkurrenz an einem Standort herrsche. "Und wenn die sich entschließen zu bauen, dann ist damit der Beleg erbracht, dass noch Bedarf da ist."

So sah das schließlich auch die große Mehrheit des Stadtrats und beschloss gegen vier Stimmen (Müller, Winter, Erika Gruber, CSU, Gerhard Baumgärtner, FW), einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen. Grünes Licht für Edeka also – in der Hoffnung, dass die roten Warnleuchten bei Rewe nicht zu einer Vollbremsung führen.

Jürgen Eisenbrand