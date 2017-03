Gunzenhausen: "Wormer" haben viele Freunde

Sehr gut besuchtes Konzert in der Stadthalle zum 30-jährigen Bestehen - vor 51 Minuten

Monika Anhalt von der ARG Fränkische Volksmusik und Theo Keller (links) vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund überreichten Erinnerungsgeschenke an Dirigent Joachim Seifert. © Horst Kuhn



Monika Anhalt von der ARG Fränkische Volksmusik und Theo Keller (links) vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund überreichten Erinnerungsgeschenke an Dirigent Joachim Seifert. Foto: Horst Kuhn



Die "Wormer Musikanten" sind weit über ihre "Heimatbasis" hinaus besten bekannt. Mit böhmisch-mährische Polkas, gemütliche Walzern und kraftvolle Märschen haben sie sich einen Namen gemacht. Heuer kann das Ensemble auf sein 30-jähriges Bestehen zurückblicken. Gefeiert wurde dies mit einem Konzert in der Gunzenhäuser Stadthalle.

Über 750 Zuhörer waren der Einladung der 17 Musiker zählenden Kapelle gefolgt. Unter ihnen auch der Fanclub des Ensembles, dessen Mitglieder natürlich das rote Fan-T-Shirt übergezogen hatten.

Die "Wormer Musikanten" eröffneten den Abend mit dem "Kneippianer Marsch". Es folgten mehrere Polkas, die neben dem Walzer zu den beliebtesten Gesellschaftstänzen zählen. Dazwischen berichtete 2. Vorsitzenden Roland Beck aus der Vereinschronik. Mit dem "Märchenwalzer" von Kurt Pascher und dem "Traumland entließ Bastian Seifert, der den Konzertabend humorvoll moderierte, die Zuhörer in die Pause.

Mit dem "Rainermarsch", dem Regimentsmarsch des ehemaligen Salzburger K.u.k. Infanterieregimentes Nr. 59 des Erzherzog Rainer, ging es anschließend weiter. Bei den drei folgenden Polkas wurde einmal mehr die Begeisterung deutlich, mit der sich das Ensemble der böhmisch-mährischer Musik widmet. Mit den "Egerländer Musikanten", die Ernst Mosch zu Weltruf verhalfen, und der Polka "Guten Abend, gute Nacht" von Alexander Stütz endete das Programm.

Als "musikalische Botschafter der Altmühlstadt" hatte im Verlauf des Abends Bürgermeister Karl-Heinz Fitz die "Wormer Musikanten" bezeichnet. Konzertreisen führten die Gruppe bis in die französische Partnerstadt Isle. Mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren sei die Altersstruktur der 16 Instrumentalisten ideal. Als Geburtstagsgeschenk hatte der Verwaltungschef einen Spendenscheck für den Ankauf von Noten und Instrumenten mitgebracht.

Für den Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) gratulierte Theo Keller. "Seit 30 Jahre" so der stellvertretende AMS-Präsident, sorgten die "Wormer Musikanten" für musikalischen Frohsinn, Heiterkeit und gute Laune. "Sie spielen sich in die Herzen der Zuhörer und sorgen dabei auch für Abwechslung im Alltagsleben"würdigte Keller, der zugleich Bezirkspräsident des Bezirks Donau-Ries ist, dem auch die "Wormer Musikanten" angehören, deren Wirken. Dem Vorsitzenden und Dirigent Joachim Seifert überreichte er den Wimpel der ASM und zeichnete ihn mit der Anstecknadel in Silber für 15-jährige Tätigkeit als Vorsitzender und musikalischer Leiter aus. Mit der Anstecknadel in Gold mit Urkunde wurde Fabian Kempter für 25 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet. Mit der Anstecknadel in Silber für 15 Jahre: Bastian Seifert. Anstecknadel in Bronze für 10-jähriges Wirken heftete er Carola Müller, Marion Metz, Patrick Ortner und Simon Ortner ans Revers.

Glückwünsche gab es auch von Seiten der ARGE Fränkische Volksmusik durch die stellvertretende Präsidentin Monika Anhalt, die dem Blasorchester viel Anerkennung dafür zollte, dass es sich dem Erhalt der fränkischen Musik verschrieben habe. Joachim Seifert überreichte sie ebenso eine Ehrenurkunde wie den weiteren Gründungsmitglieder Roland Beck (2. Vorsitzender), Ernst Dauner, Hermann Kernstock (Schriftführer).

Mit einem selbst verfassten Gedicht über die Auftritte des Ensembles gratulierte schließlich noch Traudl Neber aus Gerolfingen. Der erfüllende Abend für Blasmusikliebhaber endete mit "Auf der Vogelweise" und der Erkennungsmelodie der "Wormer Musikanten", dem "Erlenwalzer".

HORST KUHN E-Mail