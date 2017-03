Gunzenhausen: Zu wenig Parkplätze fürs Landesamt

Thomas Jenkel vom Staatlichen Bauamt Ansbach stellte den aktuellen Stand zum Landesamt für Schule vor - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Das Landesamt für Schule bekommt einen Neubau. Die Sanierung des Hauses Silo ist laut Thomas Jenkel nicht sinnvoll. Der Baudirektor stellte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen vor.

Auch dieses Wohngebäude im Vordergrund des Hauses Silo wird Platz machen müssen für das neue Landesamt für Schule in Gunzenhausen. Foto: Marianne Natalis



Der Fachbereich Hochbau am Staatlichen Bauamt Ansbach betreut in seinem Bereich insgesamt vier Projekte im Rahmen der Dezentralisierung von Behörden. Das interessanteste ist für den Leiter des Fachbereichs dabei ganz klar Gunzenhausen, wie Jenkel im Sitzungssaal des Rathauses gerne zugab.

Bereits im vergangenen Jahr hat die Ansbacher Behörde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Demnach ist das rund 6000 Quadratmeter große Gelände, auf dem neben dem eigentlichen Haus Silo noch weitere Gebäude stehen, für das derzeit im Aufbau befindliche neue Landesamt für Schule durchaus geeignet, allerdings nicht die bestehenden Gebäude. Weder von der Substanz, noch von der Statik und den Altlasten her könne es so saniert werden, dass es für eine "moderne Behörde" angemessen sei.

Wie der Neubau an dieser Stelle tatsächlich aussehen wird, soll laut Jenkel über einen Architektenwettbewerb geklärt werden. Einige Eckdaten stehen aber bereits. Rund 140 Mitarbeiter sollen künftig in der neuen Behörde, die unter der Federführung des Wissenschaftsministeriums steht, arbeiten. Für sie ist eine Nutzfläche von 3300 Quadratmeter vorgesehen.

Im nächsten Schritt galt es, erläuterte der Fachmann den Mitgliedern des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung, herauszufinden, ob ein Neubau an dieser Stelle funktioniert. Dazu hat seine Abteilung ein bisschen "mit Bauklötzen" gespielt und diverse Möglichkeit skizziert, wie die notwendige Grundflächen- und Geschossflächenzahl untergebracht werden könnte. Das Ergebnis: Das Gelände ist geeignet, ein Neubau machbar.

Fünf Stockwerke hoch

Das Landesschulamt wird, in Anlehnung an das sehr dominante Haus Silo, fünf Geschosse und eine Traufhöhe von 17,5 Metern erhalten. An geeigneter Stelle soll diese, wie eben auch beim bestehenden Gebäude, geringfügig überschritten werden.

Neben dem Haus Silo wird unter anderem auch dieses Haus in der Nürnberger Straße dem Landesamts-Neubau weichen müssen. Foto: Fotos: Natalis



Für Diskussionen sorgte das Parkkonzept, denn in der angedachten eingeschossige Tiefgarage können lediglich 54 der notwendigen 82 Stellplätze untergebracht werden. Die restlichen 28 Parkplätze müssten von der Stadt abgelöst werden. Ein zweites Tiefgaragengeschoss sei mit den insgesamt 25 Millionen Euro, die für das Projekt zur Verfügung stehen, nicht machbar, machte Jenkel deutlich.

Ein Vorgehen, das weder Dr. Werner Winter von den Freien Wählern noch Dr. Hans-Peter Neumann von der SPD schmeckte. Es gebe bereits jetzt großen "Parkdruck" (Winter) rund um das Ärztehaus, so deren Argument. Nachdem mit dem Verkauf des Geländes zwischen Postgäßchen und Osianderstraße die Idee, dort Parkraum zu schaffen, endgültig gestorben sei, ist laut Neumann hier auch keine Abhilfe in Sicht.

"Ein wichtiges Thema"

"Ein wichtiges Thema, das uns bereits umtreibt", bestätigte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. Zwar sei es jetzt noch viel zu früh, um über solche Details zu reden, aber man sei sich der Problematik durchaus bewusst. Eventuell finde sich auf dem Nachbargrundstück eine Lösung, auch der Bahnhof, den die Stadt kaufen möchte, biete Potenzial. Eine dritte Möglichkeit sieht der Verwaltungschef am "Ponyhof".

4000 Euro Ablöse kostet in diesem Bereich der Altmühlstadt ein Parkplatz, bei 28 Plätzen wären das also 112 000 Euro. Dieses Geld würde, betonte Stadtbaumeister Simone Teufel, "de facto" in die Schaffung von Stellplätzen fließen. Dass Gunzenhausen sich an den Kosten für ein zweites Tiefgaragendeck beteiligen könnte, wie es Winter vorgeschlagen hat, soll nun dem Wissenschaftsministerium signalisiert werden. Allerdings wäre das sicher die teuerste Lösung. Anja Buttolo, beim Staatlichen Bauamt für das Projekt in Gunzenhausen zuständig, stellte hier eine Summe von rund drei Millionen Euro in den Raum.

Als Nächstes steht jetzt der Verkauf des Grundstücks an den Freistaat an. Wenn das Geschäft unter Dach und Fach ist und das Wissenschaftsministerium den Planungsauftrag erteilt, kann das Staatliche Bauamt den Architektenwettbewerb ausschreiben. Der wird rund eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen. Bevor die Bauphase beginnen kann, muss der Haushaltsausschuss noch sein Plazet geben, skizzierte Jenkel den Ablauf.

Vor 2020, machte Anja Buttolo klar, "werden wir nicht beginnen", die Bauoberrätin geht eher von Ende 2020 aus.

MARIANNE NATALIS

