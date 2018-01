Gunzenhäuser Ausflug in die Handball-Bundesliga

TV-Handballer beim HC Erlangen in der Nürnberger Arena - vor 2 Stunden

GUNZENHAUSEN - Um die handballfreie Zeit rund um Weihnachten und den Jahreswechsel zu überbrücken, haben sich die Handballer des TV Gunzenhausen etwas Besonderes einfallen lassen: einen Ausflug der Gunzenhäuser Handballfamilie zu einem Bundesligaspiel des HC Erlangen nach Nürnberg.

Ein tolles Bild gab die „ rote Abordnung“ des TV Gunzenhausen beim Heimspiel des HCE in der Nürnberger Arena gegen Leipzig ab. © Foto: TV Gunzenhausen



Zwischen Weihnachten und Silvester organisierte die Abteilungsleitung des TV – auch dank der Unterstützung von Sponsoren – einen Besuch des HCE-Heimspiels in der Arena gegen Leipzig (27:26). Über 150 Handballer aus der Altmühlstadt trafen sich zur Abfahrt und traten die Reise mit drei Bussen gen Nürnberg an. An die "Vorgaben" der Abteilungsleitung haben sich dann auch nahezu alle Ausflügler gehalten, nämlich Flagge zeigen. Das bedeutete, dass alle wenn möglich die vereinseigenen Farben tragen sollten – also Rot.

In der Arena wurden zwei Blöcke nahezu vollständig von "roten Gunzenhäusern" belegt. Die Stimmung war bereits vor dem Anpfiff sehr gut. Die Jüngsten, die mit ihren sieben Jahren am Ausflug teilnahmen, waren von der tollen Kulisse beeindruckt, die bereits vor Spielbeginn für Stimmung in der mit über 8000 Zuschauern ausverkauften Halle sorgte.

Abgespecktes Programm

Am kommenden Wochenende werden sich Gunzenhausens Handballer wieder mit einer etwas kleineren Kulisse begnügen müssen. Wobei rund um den Dreikönigstag auch nur ein abgespecktes Programm ansteht, alle TV-Teams treten auswärts an:

Die B-Juniorinnen in der ÜBOL Nord am Sonntag beim TV Eibach (15.15 Uhr), die C-Juniorinnen am Samstag in der Landesliga Nord in Bad Neustadt an der Saale (13 Uhr) sowie die beiden in der Bezirksliga spielenden D-Junioren-Teams bei der JSG Fürther Land III (Jungs, Sonntag, 11 Uhr) und in Rothenburg (Mädels, Sonntag, 13 Uhr).