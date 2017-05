Gunzenhäuser Baum durchgesägt

Bauhofteam musste auf die Schnelle einen Ersatz beschaffen - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Während rund um die Altmühlstadt die Maibaumfeiern nach Plan verliefen, gab es für die Gunzenhäuser eine echte Schrecksekunde: Der Maibaum war durchgesägt worden, Ersatz musste her – und das schnell, damit das Fest am Abend wie gewohnt über die Bühne gehen konnte.

Fichtenkränze und bunte Bänder gehören zum Maibaum einfach dazu. Das wissen Jung und Alt in Büchelberg, wo diese beiden Mädchen die Vorbereitungen mit verfolgten. Foto: Horst Kuhn



Darauf war keiner vorbereitet: Als Tourismus-Chef Wolfgang Eckerlein am Samstagmorgen um 7 Uhr von Bauhofleiter Gustav Girschele ziemlich unsanft telefonisch geweckt wurde, schwante ihm schon Übles: der bereits fix und fertig präparierte Baum wurde in der Nacht zuvor von Einbrechern komplett durchgesägt. Was tun? "Wir brauchen einen neuen Baum", übernahm der Bauhofchef die Initiative, trommelte sechs Mann zusammen und ab ging es in ein städtisches Waldstück. Dort fand man schnell einen Ersatzbaum, fällte diesen, schälte die Rinde händisch herunter und wuchtete ihn mit vereinten Kräften auf das Gelände des Bauhofs.

Frühmorgens entdeckt

"Ein Mordsaufwand", stöhnte Girschele über den ungeplanten Einsatz seiner Männer am freien Samstag, während Eckerlein etwas nüchterner von "einer besonderen Herausforderung für unseren Bauhof" sprach. Dass der zerstörte Baum so früh überhaupt entdeckt wurde, ist Horst Vorbrugg, dem stellvertretenden Bauhofleiter zu verdanken. Er drehte bereits um 6 Uhr morgens seine Kontrollrunde durch die Tiefgarage und – "man weiß ja nie" – auch über den Bauhof. Dort entdeckte er das Corpus Delicti und informierte umgehend seinen Kollegen und Vorgesetzten.

Einen Maibaum im Ganzen zu klauen und ihn gegen eine entsprechende Auslösung in Form von Flüssigem und einer deftigen Brotzeit wieder rauszurücken, entspricht dem Brauchtum, "aber so was geht überhaupt nicht", kritisierte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz in seiner Ansprache.

Hier legt der Chef selbst Hand an: Gustav Girschele sägt Latten zurecht, die dem Baum den entscheidenden Halt geben. Seine Männer unterstützen ihn dabei. Foto: Reinhard Krüger



All der Ärger war jedoch schnell verflogen, als die schön gewachsene und genau 23,70 Meter lange Fichte in der abendlichen Sonne vor dem angestammten Platz im Herzen der Stadt präsentiert wurde. Ein Schwerlastkran aus Bechhofen hob den Baum in die Höhe, die Musik der Feuerwehrkapelle Neuendettelsau unter der Leitung von Martin Ziegler spielte auf und die vielen Schaulustigen applaudierten. "Ein Maibaum steht für Gemeinsinn und Selbstbewusstsein", hob Bürgermeister Fitz hervor.

Bilderstrecke zum Thema Alte Tradition: Maibäume aufgestellt Es ist guter alter Brauch, den Mai mit einem eigenen Fest zu begrüßen. So wird es auch in und um Gunzenhausen gehalten.



Er dankte "in diesem Jahr ganz besonders" der gesamten Mannschaft des Bauhofs für ihren tollen Einsatz. Mittels einer Drehleiter der Feuerwehr Gunzenhausen wurden zu guter Letzt noch vier Flaggen an die Spitze des Maibaumes befestigt. "Wir zeigen uns mit diesem Baum von unserer besten Seite", sagte Wolfgang Eckerlein und berichtete dem staunenden Publikum von der Not, eine Blaskapelle für diesen denkwürdigen Termin zu bekommen: "Wir haben über 30 Kapellen angeschrieben und überall eine Absage bekommen."

Nicht von Neuendettelsau, "die sagten erst letzten Donnerstag während ihrer Probe zu, und das hat mich ganz besonders gefreut". Er warb für die nun beginnende Saison von "Heinzmanns Maibaum-Treff" (3. Juni bis 30. September). 32 Kapellen spielen an 16 Terminen jeweils samstags neben dem Maibaum auf und unterhalten die Bevölkerung.

Alle Generationen helfen in Oberhambach zusammen, damit auch dort unter einem schön geschmückten stattlichen Maibaum gefeiert werden kann. Links im Bild sind die Schwalben zu sehen, die zum Aufstellen nötig sind. Foto: Ludwig Göttler



In gewohnten Bahnen verliefen die Maibaumfeiern in den Stadtteilen und den umliegenden Gemeinden. Ganz nach alter Tradition war in den meisten Fällen die Muskelkraft der Männer gefragt, die den Baum mittels sogenannter Schwalben und lautem "Hau-Ruck" in die richtige Position wuchteten.

Thesenanschlag in Muhr

Eine schöne Idee hatten die Burschen im Maibaumverein Muhr am See. Jedes Jahr verzieren sie den Maibaum passend zu bestimmten Themen, die den Jahresverlauf prägen. Heuer nahmen sie sich des Reformationsjubiläums an und schnitzten das offizielle Logo "Am Anfang war das Wort" in die Rinde. Zusätzlich erfolgte an dem 27 Meter hohen Baum der Anschlag der 95 Thesen, die Martin Luther am 31. Oktober 1517 eigenhändig an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben soll.

Erst die Frauen, dann die Männer: Die Damen der FFW Haundorf sorgen im Vorfeld der Feierlichkeiten für die prächtigen Kränze. Beim Aufstellen ist die Muskelkraft der Männer gefragt. Foto: Heike Schüller



So gar nichts mit dem Brauchtum zur Walpurgisnacht zu tun haben Sachbeschädigungen, wie sie die Polizei Gunzenhausen aufgenommen hat. So wollte ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis in der Nacht zum Sonntag den Maibaum in Aha auskundschaften. Als er von einer Gruppe Jugendlicher vertrieben wurde, wurde eine Bierflasche in Richtung des Autos geworfen. Bereits eine Nacht vorher beschädigten Unbekannte die Schrauben des Gullideckels, der sich über dem Loch für den Maibaum in Markt Berolzheim befindet. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

In der sogenannten "Freinacht" wurde der Briefkasten an einem Anwesen in der Weidenbacher Straße in Ornbau beschädigt. Vermutlich wurden darin Knallkörper gezündet.

Reinhard Krüger/Horst kuhn