Gunzenhäuser BRK sucht Helfer für die Kirchweih

Die Organisation sucht Losverkäufer für den "Glückshafen" - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die Ehrenamtlichen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Gunzenhausen treffen derzeit alle Vorkehrungen, die für die Kirchweih in der Altmühlstadt notwendig sind. Schwierig gestaltet sich dabei die Besetzung des beliebten "Glückshafens".

Die Kirchweihwache des BRK hat sich längst auf dem Festplatz etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Gleiches gilt für den Glückshafen, für den die Gunzenhäuser BRK-Bereitschaft ehrenamtliche Helfer sucht. © Thomas Geiger



Das Material wird überprüft, die Fahrzeuge geputzt und desinfiziert, und die ersten Checklisten geschrieben. Auch der Dienstplan ist bereits erstellt, aber noch lange nicht besetzt. Das gestaltet sich gar nicht so einfach. Der Sanitätsdienst ist bei den jungen aktiven Mitgliedern kein Problem, allerdings ist der Dienst beim Verkauf von Losen nicht so beliebt. Die Sanitäter beteiligten sich schon sehr umfangreich daran, trotzdem wird der Plan nicht voll.

Am Samstag, 8. September, ist es dann soweit: Die Bürgerinnen und Bürger besuchen fast täglich den Festplatz und feiern gemeinsam in den Bierzelten der Gunzenhäuser Kirchweih. Damit die Festplatz-Stimmung nicht getrübt wird, stehen jeden Tag ab 14 Uhr die Sanitäter am Ausgang Richtung Parkhotel parat. Sie kümmern sich um jedes Anliegen: Vom Pflaster bis zur Suche nach dem verschwundenen Kind – die Ehrenamtlichen vom Roten Kreuz sind für die Besucher da und helfen gerne.

Auf der anderen Seite des Weges steht der "Glückshafen" – eine Losbude für Groß und Klein, und das Ganze für einen guten Zweck. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt allen ehrenamtlichen Gliederungen im Kreisverband Südfranken zugute. Gewachsen aus der ehrenamtlichen Struktur ist der Glückshafen von bayerischen Festplätzen nicht mehr wegzudenken und wird von den Kirchweihgästen gern besucht. Besetzt wird er von allen ehrenamtlichen Rot-Kreuz-Helfern vor Ort.

Trotz großer Beliebtheit der Losbude ist es für die Verantwortlichen Paul Pfeifer und Günter Albrecht, die Bereitschaftsleiter in Gunzenhausen, nicht einfach, den Dienstplan dafür zu füllen. Den generellen Mangel an ehrenamtlichen Helfern spüren auch sie. Eine Entwicklung, die sich laut Pfeifer nicht nur in der hiesigen Region, sondern bundesweit schon seit einiger Zeit abzeichnet. Daraus resultiert zum Beispiel, dass die Wasserwacht sich in diesem Jahr nicht mehr so umfangreich beteiligen kann.

Mitmachen ist einfach

Vor einigen Jahren musste die Losbude sogar schon einmal geschlossen bleiben. "Dann kamen alle zehn Minuten interessierte Bürger zum Sanitätsdienst und erkundigten sich nach dem Wagen", erinnert sich Pfeifer. "Von einer eigenen ehrenamtlichen Beteiligung war aber leider trotzdem keiner zu überzeugen", bemerkt der junge Bereitschaftsleiter etwas enttäuscht. Dabei wäre das Mitmachen relativ einfach: Es sind für den Losverkauf keine Schulungen notwendig und auch der zeitliche Aufwand hält sich in Grenzen, betont Pfeifer.

Trotzdem hat sich die Bereitschaftsleitung vorgenommen, den "Glückshafen" weiter zu betreiben, denn der Wagen gehört einfach zur Tradition der Kirchweih in Gunzenhausen und wird sicherlich nicht kampflos aufgegeben. "Wir haben schon unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen aus unserem gesamten Kreisverbandsgebiet um Unterstützung gebeten", so Paul Pfeifer. Er erhofft sich so noch eine Entspannung der Personallage.

"Ohne Sie geht’s nicht!" Mit diesem Aufruf wendet sich Pfeifer an engagierte Gunzenhäuser Bürgerinnen und Bürger und würde sich sehr über Rückmeldungen freuen. Informationen und Kontaktdaten findet man auf der Homepage der BRK-Bereitschaft Gunzenhausen unter www.bs-gunzenhausen.de.

Dort können Interessierte ganz einfach über ein Kontaktformular ihre Erreichbarkeit hinterlassen und werden dann von ihren ehrenamtlichen Ansprechpartnern direkt kontaktiert und beraten.