Gunzenhäuser Dekan gibt Tipps zur Fastenzeit

Ab sofort heißt es wieder "sieben Wochen ohne" - Geistlicher legt Handy weg - vor 47 Minuten

Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei: Die Narren geben das Zepter bis zum nächsten 11. 11. wieder ab. Gleichzeitig beginnt die Fastenzeit, für viele ein guter Anlass, endlich den Kampf mit den Kilos aufzunehmen. Doch ist Fasten wirklich gleichzusetzen mit Abspecken, und was steckt eigentlich hinter dieser uralten christlichen Tradition, die derzeit wieder richtig in Mode ist. Da wird nicht nur auf Süßes oder Alkohol verzichtet, sondern aufs Handy, aufs Auto oder aufs Fernsehen. Ist "sieben Wochen ohne" also immer noch zeitgemäß? Wir haben uns mit dem Gunzenhäuser Dekan Klaus Mendel über die Hintergründe der Fastenzeit und die moderne Variante unterhalten und dabei auch ein paar Tipps bekommen.

Der Gunzenhäuser Dekan Klaus Mendel will in den kommenden sieben Wochen Handy-Fasten. © Horst Kuhn



Der Gunzenhäuser Dekan Klaus Mendel will in den kommenden sieben Wochen Handy-Fasten. Foto: Horst Kuhn



Fasten zwischen Aschermittwoch und Ostern ist in. Wo hat diese Tradition ihren Ursprung?

Klaus Mendel: Biblisch gesehen liegt der Ursprung in den 40 Tagen, die Jesus nach seiner Taufe in der Wüste verbrachte und fastete. Im Mittelalter mit seinen Ausschweifungen kam der Gedanke auf, durch regelmäßige Askese und Enthaltsamkeit Gott zu gefallen. Martin Luther jedoch lehnte die Vorstellung ab, dass Verzicht und Askese als gute Werke vor der Hölle bewahren. Er empfahl das Fasten als "eine feine äußerliche Zucht", aber eben nicht als Weg zum Heil. Wer in der Fastenzeit auf etwas verzichtet — sei es Fernsehen oder Schokolade —, entscheidet selbst, was ihm guttut. Einkehr, Ruhe und Buße sollten immer dabei sein, aber nicht, um den Himmel milde zu stimmen.

Worin liegt wohl heute der Reiz der Fastenzeit?

Mendel: Probehalber etwas anders zu machen, kann sich auf viele Bereiche des täglichen Lebens beziehen. Man versucht, da etwas wegzulassen, wo es einem wehtut. Das können die Zigaretten, das Auto oder der Alkohol sein. Eine Weile auf das zu verzichten, mit dem wir viel Zeit verbringen und eine gewisse Abhängigkeit verspüren, kann neue Kräfte freisetzen und neue Entdeckungen mit sich bringen. Ich entdecke andere Seiten an mir.

Werden Sie selbst in den nächsten sieben Wochen auf etwas verzichten?

Mendel: Ich werde den Umgang mit meinem Handy überdenken. Das heißt, bei mir gilt: Sieben Wochen ohne sofort.

Haben Sie einen Tipp, wie man bis Ostern durchhält, ohne ständig in Gewissensnöte zu kommen?

Mendel: Man sollte nicht verbissen an die Sache herangehen, kein eisernes Gesetz daraus machen. Sonst ist die Gefahr eines "Rückfalls" sehr groß. Besser ist eine Haltung der inneren Freiheit. Man sollte sich sagen: Das ist etwas Gutes und Positives, etwas, das mir etwas bringen kann.

TINA ELLINGER

Mail an die Redaktion