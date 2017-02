Gunzenhäuser Dekan sprach in Merkendorf

MERKENDORF - Das Lutherjahr wird überall groß gefeiert. Aber auch im Kleinen erinnern die evangelischen Christen an ihren Ursprung. So auch in der Kirchengemeinde Merkendorf, wo 2017 einige Luther-Veranstaltungen stattfinden werden. Begonnen hat man mit der Bibelwoche, die die Kernpunkte evangelisch-lutherischer Theologie zum Inhalt hatte.

Der Gunzenhäuser Dekan Klaus Mendel sprach über das Thema: „Allein durch Gnade“. © Daniel Ammon



Zu Beginn sprach der Gunzenhäuser Dekan Klaus Mendel über Martin Luthers These "Allein durch Gnade". Luther wollte Gott gerecht werden durch sein Handeln, erklärte der Theologe. "Doch er merkte, dass er ihm nicht gerecht werden konnte, bis er die berühmte Stelle im Römerbrief fand." Dort steht, dass die Menschen allein aus Gnade selig werden. Das solle heißen, dass Gott einfach auf die Menschen zukomme und er den ersten Schritt mache. "Durch die Gnade bin ich ein geliebtes Kind Gottes", so Mendel. Der Dekan ließ auch die dunklen Seiten des Reformators nicht aus. Er sprach das Schwarz-weiß-Denken Luthers an: "Er hatte keine Toleranz und wetterte gegen die Juden."

Am zweiten Abend referierte Stadtpfarrer Detlef Meyer über "Allein durch das Wort, allein die Heilige Schrift." Die "Allein-durch…"-Worte Luthers bezeichnete er als Grundpfeiler des Glaubens. Den Lieblingspsalm Luthers, den Psalm 118, nahm Meyer als Grundlage für sein Referat. Als der Reformator während des Reichstags zu Augsburg 1530 auf der Veste Coburg ausharrte, habe ihm der Psalm in der Ungewissheit geholfen. Er widerrief seine Schriften auf dem Reichstag zu Worms 1521 nicht, da er sich allein der Heiligen Schrift verpflichtet sah. Durch seine Bibelübersetzung habe Luther die einfachen Menschen an der Meinungsbildung beteiligt. Die Übersetzung war damals ein Bestseller, trotz des horrenden Preises: "Zwei Kälber musste man für ein Bibelexemplar bezahlen", sagte Meyer. Die erste Auflage sei schnell vergriffen gewesen, und bei Luthers Tod war schon die 430. Auflage gedruckt. "Die Heilige Schrift soll nach Luther für die Menschen eine Richtschnur im Leben und Gewissheit im Sterben sein", fasste der Pfarrer seine Auslegungen zusammen.

Ein weiterer Grundgedanke der Reformation ist die Aussage "Allein durch den Glauben": Glauben heißt, Ja zu Gottes Liebe zu sagen, ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Hierzu referierte Dekan i. R. Dr. Gerhard Hausmann aus Neuendettelsau. Das Fazit des ehemaligen Dekans: "Der Glaube ist da, wo mein Herz ist."

Am letzten Abend setzte sich Diakon Heinrich Förthner mit der Aussage "Allein durch Christus" auseinander. Mit dem Bekenntnis des Paulus: "Wer den Sohn hat, der hat das Leben, und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht" führte Förthner die Zuhörer an das Thema des Abends heran. "Die Worte klingen lieblos. Sie sollten aber vielmehr die Christen zur damaligen Zeit stärken". Die Bibel sage insgesamt dazu, in Jesus kam Gott zu den Menschen und hat deren Tiefen durchlitten. Sein heilvolles Handeln in Christus meine alle Menschen.

Die Bibelwoche im Gemeindehaus gestalteten der Männergesangverein sowie der Kirchen- und Posaunenchor mit aus. Die nächste Veranstaltung zu Martin Luther findet am Sonntag, 19. Februar, statt. Um 17 Uhr wird im Gemeindehaus der ehemalige Regionalbischof von Nürnberg, Karl-Heinz Röhlin, mit seiner Frau Ruth das Kabarett "Alles in Luther" aufführen. Karten gibt es im Pfarramt und bei Schuh-Kistner.

DANIEL AMMON

