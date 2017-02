Gunzenhäuser Einradfahrerinnen sahnten Medaillen ab

Sportlerinnen des TV Gunzenhausen waren bei Veranstaltung in Stuttgart erfolgreich - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Beim "Schwäbischen Einradtag" in Stuttgart-Zuffenhausen stellten auch 16 Fahrerinnen des TV 1860 Gunzenhausen ihr Können unter Beweis und heimsten jede Menge Medaillen und gute Platzierungen ein.

Beim „Schwäbischen Einradtag“ in Stuttgart-Zuffenhaussen führten die 16 Fahrerinnen des TV 1860 Gunzenhausen auch einen „Indianertanz“ auf. © privat



Den Auftakt machte Clara Schmidt in der Altersklasse U13. Sie verkörperte in ihrer Einzelkür "das Mädchen aus dem Dschungelbuch" und stach mit einer sehr reifen Darbietung aus dem Feld der jungen Fahrerinnen heraus. Trotz technisch starker Konkurrenz konnte sie sich den höchsten Platz auf dem Treppchen sichern.

In der Altersklasse 15+ starteten gleich zwei Einzelkür-Fahrerinnen aus Gunzenhausen. Rebecca Salomon ließ Jury und Publikum als "Elbin" in die fabelhafte Welt der fiktiven Mittelerde reisen und erreichte mit ihrer würdevollen Ausstrahlung Platz drei. Lea Höhn zeigte eine Kür zum Thema "Die rote Zora", die tricktechnisch auf hohem Niveau lag und vor Lebenslust und Kampfgeist dieser Romanfigur sprühte. Das fiel auch der Jury auf und sprach der Sportlerin eindeutig den Sieg zu.

Als Nächstes folgten die Expert-Wettkämpfe, deren Konkurrenz auf einem noch höheren Level ausgetragen wird. In der Disziplin "Einzelkür Expert" verzauberte Susanne Reisnecker mit einem Schauspiel voller Emotionen als "Dornröschen" die Zuschauer. Für ihre nahezu fehlerfreie Darbietung wurde sie mit der Silbermedaille belohnt.

In der Disziplin "Paarkür Expert" stellten Lea Höhn und Rebecca Salomon als "Dementoren" mit furchteinflößender Kostümierung Angst und Schrecken im Reich des Harry Potter dar. Obwohl dies erst ihr zweiter Start in einem Expertwettkampf war, durften sie sich bereits über die Bronzemedaille freuen.

Als letzte Darbietung des Wettkampftags gingen schließlich alle 16 TV-Mädchen mit der aktuellen Großgruppenkür "Indianertanz" an den Start und zogen damit den letzten Rest an Aufmerksamkeit der erschöpften Zuschauer auf sich. Trotz der liebevollen Gestaltung der Kür reichte es aufgrund der starken Konkurrenz und einiger kleiner Fehler letztlich nur für Platz vier. Dennoch freute sich die gesamte Gruppe über den gelungenen Auftritt und bereitet sich nun auf die Süddeutsche Meisterschaft im März vor, wo sie mit ihren Küren ein weiteres Mal überzeugen will.