Gunzenhäuser Frauenärzte feiern Jubiläum

Die Praxis von Dr. Thomas Sattler besteht seit 30 Jahren - vor 11 Minuten

GUNZENHAUSEN - Gleich drei Jubiläen gibt es am Montag, 1. April, in der Frauenarztpraxis von Dr. Thomas Sattler und Dr. Margit Kohlbauer in Gunzenhausen zu feiern. "Kein Aprilscherz", stellen die Gynäkologen augenzwinkernd klar. Auf die Patientinnen wartet an diesem Tag eine kleine Überraschung. Seit 30 Jahren besteht die Praxis am Marktplatz 22 im Gebäude der Marktapotheke.

Gut eingespieltes Team: Dr. Thomas Sattler und Dr. Margit Kohlbauer (rechts) mit den Mitarbeiterinnen Marie Schenk, Heike Müller, Rita Heumann-Eisen und Katharina Naß (von links). © Uli Gruber



Seit rund 20 Jahren beteiligt sich Sattler zudem im Rahmen eines privaten humanitären Projekts am Aufbau der medizinischen Versorgung im Kosovo. Zusammen mit Dr. Afrim Muhaxhiri und dessen Team wurden ein Zentrum für operative Gynäkologie und ein Kinderwunschzentrum einschließlich IVF-Therapie (künstliche Befruchtung) etabliert. Sattler fliegt mehrmals im Jahr nach Pristina, um die Kollegen vor Ort weiterzubilden und um bei Kongressen Fachvorträge zu halten.

Voran geht es auch mit dem Bau der "Deutsch-albanischen Klinik", Ende dieses Jahres soll dieser "Meilenstein" seiner Bestimmung übergeben werden. Über das rein medizinische Engagement hinaus koordiniert Sattler ferner Hilfslieferungen für die im jugoslawischen Bürgerkrieg schwer geschundene Nation. Technische Geräte, medizinische Instrumente, Mobiliar und vieles mehr werden hierzulande aussortiert und mitunter entsorgt. Im Kosovo hingegen wird all das dringend benötigt.

Durch die Kooperation hat der deutsche Gynäkologe in dem Balkanstaat viele Menschen kennengelernt, persönliche Kontakte sind geblieben. Der Arzt spricht von überaus herzlichen Menschen, deren Freundschaft er nicht mehr missen möchte.

In Deutschland habe es im Bereich der Gynäkologie in den letzten Jahren etliche Veränderungen gegeben. Mehr Frauen hätten den Beruf ergriffen, es gebe mehr Gemeinschaftspraxen. Der allein praktizierende Mediziner sei ein "Auslaufmodell". Darüber hinaus sei die Zahl der Entbindungsstationen dramatisch gesunken. Im näheren Umkreis können nur noch die Krankenhäuser in Weißenburg und Ansbach in Anspruch genommen werden. "Andere Zeiten, andere Strukturen, andere Erfordernisse", so Sattlers ernüchterndes Fazit. Lobend sei dennoch die sehr gute Betreuung der Frauen durch die Vernetzung der Kreiskliniken mit den niedergelassenen Ärzten zu erwähnen.

Ach ja, ein drittes Jubiläum steht noch aus: Seit zehn Jahren gibt es in der Praxis die Brustfrüherkennung durch blinde Frauen. Die haben die Gabe, frühzeitig Knoten in der Brust zu entdecken.

Uli Gruber E-Mail