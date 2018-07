Gunzenhäuser frönt seiner Harley-Leidenschaft

GUNZENHAUSEN - Ausladende Formen, blitzendes Chrom und der unverkennbar dumpf-grollende Sound aus einem mächtigen Zweizylinder-Motor: Das ist seit 20 Jahren die (Freizeit-)Welt des Gunzenhäusers Jürgen Samtleben. Weil aber auch Ausritte mit einer Harley-Davidson in Gemeinschaft mehr Spaß machen als alleine, gründete der 56-Jährige vor acht Jahren einen, wie er sagt, "lockeren Zusammenschluss" von Fahrern der Edel-Bikes: "Semper Fidelis Harley-Davidson".

„Never ride alone“: Niemals alleine zu fahren ist das Motto der Harley-Fahrer von „Semper Fidelis“. Foto: Jürgen Samtleben



Inzwischen kommen unter diesem "Immer-treu"-Motto in Altmühlfranken an jedem Wochenende zwischen fünf und knapp 50 Harley-Fahrer zusammen, um gemeinsam durch die Gegend zu cruisen: "We ride free", nennt Samtleben, den alle nur "Sammy" nennen, die Devise der Biker; freies Fahren also, ohne Zwang, ohne einengend feste Strukturen. Das heißt, einen Zwang gibt’s durchaus: Eine Maschine aus Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin muss es dann schon sein, um mitfahren zu dürfen.

Am vergangenen Sonntag sammelten sich am Parkplatz Spitalstraße rund 40 der schweren Bikes, sauber aufgereiht, blank geputzt in der Sonne blitzend — ein echter Blickfang für Passanten. Ihre Fahrer hatten sich derweil zu einem Weißwurst-Frühstück im kleinen Biergarten des "Ponyhofs" versammelt, den sie noch schnell mit ein paar stilechten HD-Fahnen dekoriert hatten. Am Mittag starteten sie zu einer 100 Kilometer langen Altmühlfranken-Tour — immer gemäß einem weiteren Motto der Fahrer: "Never ride alone – ride together"; fahr nie allein, fahr in Gemeinschaft.

Diese Gemeinschaft rief "Sammy" Samtleben einst mit genau drei Mitfahrern ins Leben: je einem aus Gunzenhausen, Treuchtlingen und Weißenburg. Über eine von dem IT-Berater selbst gestaltete Website knüpfte er Kontakte — und kann heute auf eine stattliche Zahl von Mitfahrern sowie auf gute Kontakte zu benachbarten Gruppen bauen.

"Wir genießen das Feeling von Freiheit und Abenteuer", sagt er, wobei er sich mit dieser Formulierung sehr stark an den Cowboy aus der Marlboro-Werbung anlehnt. "Wir wollen das Chaos der Woche hinter uns lassen und finden unser Glück mit unseren Harleys", beschreibt er ein Gefühl, das man Nicht-Motorradfahrern wohl nur schwer erklären kann. Unter den Mitgliedern von "Semper Fidelis" versammle sich "vom Handwerker bis zum Polizisten" eine breite Palette bürgerlicher Berufe, sagt "Sammy": "Und am Wochenende fahren wir dem Stress davon. Harley fahren ist für uns Freiheit pur, aufsitzen und dem Alltag entfliehen."

"Deine Power komme"

Wie tief die Liebe zu Harley-Davidson — und die Abneigung gegen andere Bikes ist, veranschaulicht ein "Gebet", das auf der Website von "Semper Fidelis" zu lesen ist: "Harley unser, die du bist in der Garage", heißt es da, "geheiligt sei dein Motor, deine Power komme, dein Drehmoment geschehe, auf der Autobahn sowie auf der Landstraße. Unsere täglichen Vibrationen gib uns heute, und vergib uns unsere Umbauten, obwohl wir denen nicht vergeben, die Falsches montiert haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den japanischen Motorrädern, denn dein ist die Macht und die Werkstatt, dein Fahrer in Ewigkeit."

Etwa 10 000 Kilometer, so schätzt Samtleben, bringt er bei Tages-, Wochenend- und Urlaubs-Touren pro Saison auf der Sitzbank seiner Electra Glide zu, seiner zweiten Harley, die er sich vor zwei Jahren anschaffte, genauer: anschaffen musste.

"Zwei Zimmer, Küche, Bad" spöttelten andere Fahrer über das superbequeme und mit allem Luxus ausgestattete Bike, lacht Samtleben. Aber nachdem sich nach Touren auf dem sportlicher ausgerichteten Vorgängermodell bei ihm und seiner Ehefrau Rückenschmerzen einstellten, war ein Modellwechsel unumgänglich.

Lebenslange Leidenschaft: Der Gunzenhäuser Jürgen „Sammy“ Samtleben fährt seit 20 Jahren Harley-Davidson, derzeit diese wuchtige Electra-Glide; im Hintergrund die Maschinen seiner Semper Fidelis-Kollegen. Foto: Jürgen Eisenbrand



Dass es auch bei ihm ein Leben vor dem US-Kultbike gab, räumt er beinahe widerwillig ein: "Damals konnten wir uns eine Harley-Davidson einfach nicht leisten", rechtfertigt er seine ersten Motorradjahre im Sattel einer Yamaha XS 650. Und fügt schnell hinzu: "Immerhin ein Zweizylinder."

"Semper Fidelis" würde sich über Verstärkung von weiteren sympathischen "Ladies of Harley" und "Lonely Riders" freuen. Kontaktformular auf der Webseite www.semperfihd.com.

JÜRGEN EISENBRAND