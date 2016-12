Gunzenhäuser Grüne: Tempo 30 in mehr Straßen

GUNZENHAUSEN - Rund 1,7 Millionen Euro investiert die Stadt Gunzenhausen im kommenden Jahr in den Straßenbau und die Beleuchtung der Verkehrsadern. Zur notwendigen Infrastruktur einer Kommune gehört aber auch längst eine vernünftige Internetanbindung. In die Breitbanderschließung fließen im kommenden Jahr 350 000 Euro.

Für die Sonnenstraße erneuerte Peter Schnell in der Haushaltssitzung des Stadtrats die Forderung der Grünen, hier Tempo 30 einzuführen. © Marianne Natalis



Seit Jahren ist die Stadt um einen guten Anschluss ihrer Bürger an das world wide web bemüht, mit Andreas Zuber und Horst Schäfer gibt es im Rathaus sogar extra zwei Breitbandpaten, die die Erschließung vorantreiben.

Dies wurde von den im Stadtrat vertretenen Fraktionen in der letzten Sitzung des Jahres auch gewürdigt. Gerd Rudolph etwa betonte in seiner Haushaltsrede, dass „das ständige Bemühen“ hier erfolgreich gewesen sei. In nicht allzu ferner Zukunft dürfte es in der Altmühlstadt eine „durchgängige ordentliche Breitbanderschließung“ geben. Explizit lobte der Sozialdemokrat den „unermüdlichen Einsatz“ von Schäfer und Zuber. Langfristig werde somit ein „echter Standortnachteil“ beseitigt.

Eine gute Infrastruktur im ländlichen Raum heißt für Peter Schnell vor allem intakte Straßen, einen bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehr, aber auch sichere Fuß- und Radwege. Es bedeutet nach Worten des Fraktionsvorsitzenden der Grünen aber auch Breitbandversorgung. Damit die Wirtschaft wettbewerbsfähig wird beziehungsweise bleibt, und die Stadt auch attraktiv für Privatpersonen ist, sei ein zukunftsfähiger Internetanschluss unverzichtbar. Für Schnell gehört das „unbedingt zur Daseinsvorsorge“. Wie sein Vorredner dankte auch Schnell explizit Schäfer und Zuber für ihre „umsichtige Arbeit“.

In diesem Zusammenhang sprach der Grüne auch den Bundesverkehrswegeplan an, der im Frühjahr mit einer möglichen Umgehung von Schlungenhof für große Aufregung gesorgt hatte. Die dort vorgelegte Grobplanung sei für die Stadtteile Schlungenhof und Laubenzedel „von existenzieller Bedeutung“. Die Bürger von Schlungenhof bräuchten eine Umgehung, die von Laubenzedel würden von der in dieser Planung vorgesehenen Trasse „praktisch überrollt“.

Die Trassenführung müsse so gestaltet werden, dass gesetzliche Vorgaben wie Erhalt der Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich auch für Laubenzedel zum Tragen kämen. Es müsse ein ausreichender Abstand der Bundesstraße zu den Häusern in Laubenzedel eingehalten werden. Es gelte, forderte Schnell, die Alternativplanungen kritisch zu beäugen. Zudem erwartet Schnell hier eine „gründliche Information über die jeweiligen Planungsschritte“.

Wenn es um Verkehr geht, dann ziehen die Grünen in der Regel auch die Tempo-30-Karte, denn es sei ja nun „hinlänglich“ bekannt, dass sie für die flächendeckende Einführung in der Stadt seien. Die aktuelle Rechtslage gibt das zwar nicht her, Schnell ist aber überzeugt, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Bis dahin sollte der Stadtrat tun, was machbar ist, und Tempo 30 in der Stadt weiter ausbauen.

Es sei nicht nachvollziehbar, dass Menschen, die an vielbefahrenen Verkehrsadern wie etwa der Sonnenstraße leben, nicht auch in den Genuss der Tempo-30-Regelung kommen sollten. Es könne nicht angehen, dass diese niedrige Geschwindigkeit nur in Wohngebieten mit wenig Verkehrsaufkommen vorgeschrieben werde. So werde auch im Verkehr eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft zementiert“. Wer kein Eigenheim in einer ruhigen Wohngegend habe, der müsse Lärm und Gestank schlucken.

Für Gerhard Baumgärtner, der den Haushalt 2017 für die Freien Wähler kommentierte, heißt der Ausbau von Breitband, dass „die Weichen für die Zukunft gestellt“ werden. Aber auch die Verkehrsanbindung an die Metropolregion, und zwar sowohl mit dem Auto, als auch mit der Bahn, seien wichtige Standortfaktoren.

Werner Falk (FDP) kam in seinen Worten zum städtischen Etat auf sein „Steckenpferd“, die Seepromenade zu sprechen. Er registrierte erfreut, dass von dieser Idee bereits einiges umgesetzt worden sei, nun könnten „bürgerschaftliche Aktionen“ folgen, um den Weg von der Stadt ins Seezentrum Gunzenhausen-Schlungenhof noch attraktiver zu machen. Auch das Wasserwirtschaftsamt sollte hier mit ins Boot genommen werden, damit die Seepromenade einen durchgängigen Ausbauzustand bis zum „Boothaus“ erhalte.

