Gunzenhäuser Handball-Nachwuchs hofft noch

Die letzten Entscheidungen stehen in der SMG-Halle an - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Für die männlichen und weiblichen Jugendmannschaften der Handballer des Gunzenhausen geht es am Wochenende um die endgültige Platzierung zur neuen Handballsaison.

Die D-Juniorinnen des TV Gunzenhausen haben die zweite Orientierungsrunde zur Eingruppierung auf Bezirksebene mit dem 3. Platz abgeschlossen. © privat



Die D-Juniorinnen des TV Gunzenhausen haben die zweite Orientierungsrunde zur Eingruppierung auf Bezirksebene mit dem 3. Platz abgeschlossen. Foto: privat



Die C-Jugend-Mädels genießen heute ab 10.30 Uhr Heimrecht in der Gymnasiumhalle. Mit dem dritten Platz in der ersten Runde erspielten sich die 13- und 14jährigen Mädels eine zweite Chance, in der kommenden Saison einen Startplatz in der Landesliga zu erhalten. Mit dem Team Haspo Bayreuth reist eine Mannschaft an, die in der ersten Runde eine Platzierung in der Bayernliga im Auge hatte. Die SpVgg Diepersdorf erkämpfte sich als ungeschlagener Turniererster eines Bezirksoberligaturniers die Teilnahme am LL-Turnier und mit dem altbekannten TSV Rothenburg kommt eine Mannschaft in die Altmühlstadt, die wie die Gastgeber bereits in der ersten Runde um die Landesliga spielte. Sollten es die TV-Mädels schaffen, heute ihr ganzes Können abzurufen, so ist einer der ersten beiden Plätze durchaus möglich. Denn nur die beiden Erstplatzierten spielen in der kommenden Saison in einer der beiden bayerischen Landesligen.

Ebenso heute tritt die männliche A-Jugend auswärts beim TSV Neutraubling in der dritten Runde um den Einzug in die Bezirksoberliga an, nachdem sich die Jungs in der zweiten Runde eine weitere Teilnahme zur LL-Quali als Turnierdritter verspielt hatten. Beim Turnier in Heilsbronn vor zwei Wochen war die Platzierung unter den drei ersten punktgleichen Mannschaften aufgrund der Tordifferenz entschieden worden. Der Gastgeber am kommenden Samstag und die Mannschaft des TV Eibach 03 II spielten wie die Altmühlstädter in der zweiten Runde in der LL-Quali. Das vierte Team des Turniers, der FC Neunburg vorm Wald, kämpfte in der zweiten Runde bereits in der Bezirksoberliga. Eine Platzierung für die Bezirksoberliga sollte für die Jungs von Jürgen Kött machbar sein, denn lediglich der Letztplatzierte des Turniers startet nächste Saison in der Bezirksliga.

Ähnlich ist die Ausgangssituation für die männliche C-Jugend, die am Samstag ins oberpfälzische Auerbach reist, um sich dort mit der SG Auerbach/Pegnitz und den beiden Nürnberger Mannschaften SpVgg Mögeldorf und TV Eibach zu messen.

Am Sonntag muss dann die weibliche B-Jugend des TV Gunzenhausen zur HSG Volkach reisen. Dort geht es mit den Mannschaften des SV Puschendorf, TSV Lohr und und der TG Höchberg um die Qualifikation zur Bezirksoberliga. Auch das sollte für die 15- und 16jährigen Mädels ein erreichbares Ziel sein.

Ebenfalls am Sonntag spielt die männliche B-Jugend in Ansbach. Mit den Gastgebern haben die TV-Jungs noch eine Rechnung offen, da man im letzten Spiel der vergangenen Winterrunde hier unterlag und so den Meistertitel in der Bezirksoberliga verspielte. Weitere Gegner sind die TG Höchberg, die man vom Unentschieden aus der zweiten Runde kennt und der TV Helmbrechts. Auch hier gilt es, mindestens Dritter zu werden, um im Winter in der BOL dabei zu sein.

Quali auf Platz drei beendet

Die D-Juniorinnen des TV Gunzenhausen haben die zweite Orientierungsrunde zur Eingruppierung auf Bezirksebene mit dem 3. Platz abgeschlossen. Die erste Partie gegen Gastgeber TSV Wendelstein war von Nervosität gekennzeichnet, mit 3:2 gewann der TSV. Aus einer sicheren Abwehr heraus spielten die Gunzenhäuser Mädels gegen Tuspo Heroldsberg, erst in der Schlussphase setzte sich der Tuspo mit 5:3 durch. Mit zwei Niederlagen stand die Mannschaft von Matthias Nicky und Sonia Bergemann mit dem Rücken zur Wand.

Aber der TV drehte im letzten Spiel gegen den SV Puschendorf auf und gewann deutlich mit 17:2, holte sich bei den mitgereisten Fans den verdienten Applaus ab und landete in der Abschlusstabelle mit 2:4 Punkten und 22:10 Toren auf dem dritten Platz.

TV Gunzenhausen: Laubinger, Brand, L. Franz, A. Franz, Eber, Sziejko, Matthias, Lepp, Blüchel, Wolf, Kocemba.

ALEXANDER FRANZ E-Mail