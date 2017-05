Gunzenhäuser Partnerstadt begrüßt Wahlausgang

Der Bürgermeister von Isle, Gilles Begout, zeigt sich erleichtert - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Frankreich hat gewählt und sich wohl vor allem gegen Rechts entschieden. Auch in Isle, der französischen Partnerstadt von Gunzenhausen, hat sich am Sonntag eine klare Mehrheit für Emmanuel Macron entschieden. Hier ein paar Stimmen von den Verantwortlichen der Partnerschaftskomitees.

Emmanuel Macron ist der neue Präsident Frankreichs. Über den Ausgang der Stichwahl zeigten sich der Bürgermeister der Gunzenhäuser Partnerstadt Isle und die beiden Vorsitzenden des dortigen Partnerschaftskomitees erleichtert. © Aurelien Morissard



Emmanuel Macron ist der neue Präsident Frankreichs. Über den Ausgang der Stichwahl zeigten sich der Bürgermeister der Gunzenhäuser Partnerstadt Isle und die beiden Vorsitzenden des dortigen Partnerschaftskomitees erleichtert. Foto: Aurelien Morissard



Dass diese Wahl eine Schicksalswahl für den Frieden in Europa war, beschäftigte auch das Partnerschaftskomitee unserer Städtepartnerschaft mit der Stadt Isle im Limousin. Viele Gedanken sausten in den letzten Wochen hin und her. Schon beim Ostermarkt in Isle war diese Wahl eines der bestimmenden Themen. Und so war es nicht verwunderlich, dass Ingrid Pappler, Vorsitzende des hiesigen Freundeskreises Isle–Gunzenhausen, am vergangenen Freitag, zwei Tage vor der Wahl, eine E-Mail-Nachricht im Namen des gesamten Komitees an die Freunde in Isle schickte:

President du Comite Chantal Robert. © Fotos: Natalis/privat/Müller



President du Comite Chantal Robert. Foto: Fotos: Natalis/privat/Müller



"Am kommenden Sonntag findet in Frankreich eine europäische Schicksalswahl statt", hieß es dort, "Wir sind in Gedanken bei Euch Freunden in Isle und fiebern mit Euch mit. Wir drücken Euch in Frankreich, aber auch allen Europäern ganz fest die Daumen für eine weiterhin gemeinsame und friedliche Zukunft in Europa. Wir wissen, dass von der Wahl in Frankreich wichtige Signale für die Bundestagswahl im September ausgehen. Bonne chance!"

Die Nachricht wurde in Isle dankbar aufgenommen und umgehend beantwortet: "Vielen, vielen Dank für Deine Mail. … Morgen wird ein großer Tag für Frankreich und für Europa sein. Wir werden bei der Wahl für Europa, für Demokratie und für Reformen stimmen und uns gegen Populismus, Nationalismus und Abgrenzung aussprechen."

Als am Sonntagabend um 20 Uhr die ersten Hochrechnungen aus Frankreich im Fernsehen verkündet wurden, sauste die nächste E-Mail aus Gunzenhausen nach Isle: "Unsere herzlichsten Glückwünsche an Euch, liebe Freunde! Wir alle freuen uns mit Euch! Wir hier in Gunzenhausen sind stolz auf unsere französischen Freunde: Ihr alle habt ein deutliches Signal für eine gemeinsame und hoffentlich lange friedliche Zukunft in Europa gesendet!"

Folgende Reaktionen kamen daraufhin postwendend aus Isle:

Vice Président du Comité Maxime Negremont.



Vice Président du Comité Maxime Negremont.



Chantal Robert, Président du Comité: Ich freue mich über die Wahl von Emmanuel Macron. Ich bin sicher dass seine Jugend, seine Dynamik, sein Wille zu vereinen, seine Bestimmtheit, unserem Land ermöglichen werden, sich aufzurichten, sowohl wirtschaftlich, als auch sozial. Ich freue mich über die Niederlage von Marine Le Pen. Diese Wahl verstärkt die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland, und Europa! Aber es gibt bald die Wahlen der Abgeordneten. Ich hoffe, dass die Damen und Herren Politiker ihre alten Streitereien vergessen werden und sich zum Wohl des Landes zusammenschließen.

Maxime Negremont, Vice Président du Comité: Ich freue mich über den Sieg von Emmanuel Macron. Es ist ein starkes Zeichen für Europa, aber für Macron bleibt noch viel Arbeit übrig, um Frankreich zu vereinigen und eine reformistische Politik auf den Weg zu bringen. Zwar ist das Ergebnis der Kandidatin der extremen Rechten noch viel zu hoch, doch ich freue mich, dass Marine Le Pen in Isle ein sehr schwaches Wahlergebnis eingefahren hat.

Der Bürgermeister der Gunzenhäuser Partnerstadt Isle, Gilles Begout.



Der Bürgermeister der Gunzenhäuser Partnerstadt Isle, Gilles Begout.



Gilles Begout, Bürgermeister von Isle: Ich bin über das Ergebnis der Wahl sehr glücklich. Es unterstreicht klar und deutlich den Geist in unserem Land mit der Entscheidung für einen republikanischen Kandidaten, der Europa und dessen Werten sowie der Harmonie unter den Völkern verhaftet ist. Unser Land ist und bleibt ein Land der kulturellen Revolution und ein politisches Land.

Es wird weiterhin ein Land sein, in dem die Völker dieser Welt willkommen sind. Es lebe die Partnerschaft!