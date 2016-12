Gunzenhäuser Polizei fährt in Blau

Inspektion in der Altmühlstadt präsentiert neuen Wagen - 21.12.2016 07:30 Uhr

GUNZENHAUSEN - Nun fährt auch die Gunzenhäuser Polizei blau: Seit Montag nennt die hiesige Polizeiinspektion einen der neuen silberblauen Streifenwagen ihr Eigen. Gestern wurde das Auto der Öffentlichkeit vorgestellt.

Oberkommissar Erich Halmheu präsentiert den Streifenwagen im neuen Outfit vor dem Eingang der Polizeiinspektion Gunzenhausen. Foto: Marianne Natalis



Polizeioberkommissar Erich Halmheu holte das Prachtstück extra zum Fototermin aus der Garage. Das neue Fahrzeug hat die Grundfarbe silbermetallic, darauf aufgeklebt ist eine Folie in der Farbe „verkehrsblau“. Für zusätzliche Erkennbarkeit soll die auffällige, neongelbe Warnbeklebung sorgen.

Damit werden die Polizeiautos, etwa beim Absichern einer Unfallstelle, besser gesehen, zeigte sich Innenminister Joachim Herrmann bei der Präsentation der allerersten blauen Streifenwagen im September überzeugt. Zum neuen Outfit gehört auch der Polizeistern an den hinteren Türen. Zudem ist auf jedem Streifenwagen der Hinweis auf die Notrufnummer 110 angebracht.

Der Fuhrpark der Polizeiinspektion Gunzenhausen, der von Halmheu betreut wird, umfasst insgesamt fünf Streifenwagen. Sie werden nicht alle auf einmal ausgetauscht und erhalten auch keinen neuen Anstrich. Lediglich, wenn eine Neuanschaffung notwendig ist, werden sie durch die neuen silber-blauen Fahrzeuge ersetzt. So wird das vertraute Grün erst nach und nach aus dem Stadtbild verschwinden.

3600 Fahrzeuge im Einsatz

Rund 3600 Polizeifahrzeuge sind in Bayern im Einsatz. Sehr schnell über die Bühne gehen wird die Umstellung laut Herrmann bei den rund 1500 Leasingfahrzeugen, die jeweils eine Laufzeit von zwei Jahren haben. Insgesamt investiert der Freistaat in den nächsten zwei Jahren rund 40 Millionen Euro in die Modernisierung des Polizeifuhrparks.

Zudem sollen 500 weitere Fahrzeuge beschafft werden. Eine „hochmoderne und möglichst sichere Ausrüstung“ sei für Polizeibeamte besonders wichtig, hatte der Innenminister anlässlich der erstmaligen Präsentation der neuen blauen Streifenwagen betont.

