Gunzenhäuser Schüler erklären Kernfragen der Physik

GUNZENHAUSEN - Wer meint, die Schüler von heute lernen nicht nur für die Schule, sondern auch fürs Leben, hat recht. Zumindest gilt das für alle, die im Simon-Marius-Gymnasium ein Projektseminar besucht haben. Sie lernen nach den Worten von Seminarleiter Dr. Ulrich Kiesmüller nicht nur, Wissen zu präsentieren, sondern auch sich selbst.

Sie bereiteten sich akribisch über ein Jahr auf den großen Moment vor: Die SMG-Abiturienten von 2018 präsentierten den unteren Jahrgangsstufen Erklärvideos im Fachbereich Physik. Foto: Reinhard Krüger



Seit der Umstellung von neun auf acht Jahre Gymnasium hat sich auch die Vorbereitung auf das Abitur verändert. Waren in früheren Jahren die berühmt-berüchtigten Facharbeiten in der Kollegstufe das Maß aller Dinge, sind es in G 8-Zeiten die Seminare. Jeder Schüler muss in der Qualifizierungsphase zwei Seminare erfolgreich absolvieren, erklärt der promovierte Informatiker Kiesmüller, der auch noch Mathematik und Physik am SMG lehrt. Beim wissenschaftlichen Seminar gilt es, eine schriftliche Arbeit zu erstellen, und dann gibt es noch das Projektseminar. Hier ist vor allem Teamarbeit gefragt, weil die Schüler in Kleingruppen "Erklärvideos" selbst erstellen und produzieren sollen.

Früher gab es im Fernsehen die Sendung mit der Maus, die komplizierte Dinge des Lebens mit einfachen Worten erklärte, sagt der Lehrer, "in unserem Projektseminar wollen wir es ähnlich halten". Verkürzt ausgedrückt geht es darum, einzelne Aspekte der Physik Schüler aus der siebten, achten und zehnten Jahrgangsstufe in fünfminütigen Videos vorzustellen.

Die Schule stellte technisches Equipment wie Video-Kameras und Schnittpult zur Verfügung, dann war es soweit. Rund 200 Jungen und Mädchen füllten die Aula und warteten gespannt, was sich die angehenden Abiturienten alles ausgedacht hatten.

Der 17-jährige Johannes Höglmeier aus Pleinfeld spricht von einer wertvollen Erfahrung fürs spätere Leben, "weil wir immer – egal wo – bestimmte Ergebnisse einer Gruppe präsentieren müssen". So empfanden viele die Vorlaufzeit von einem Jahr anfangs als "grotesk lang" und merkten erst mit dem Einstieg in die Materie, wie komplex so ein Unterfangen ist. Es galt nämlich, eine anspruchsvolle Grundlagenfrage der Physik mit den digitalen Methoden der heutigen Zeit zu verknüpfen.

Zunächst mussten die Wissenschaftler von morgen ein Thema suchen, das sie medial auch präsentieren können, dann waren ein Drehbuch zu erstellen und Drehorte festzulegen. Texte sollten geschrieben und schließlich das Konzept und Idee mittels einem Storyboard visualisiert werden.

"Jede Szene wird gezeichnet oder zumindest grob skizziert", erläutert die 17-jährige Julia Meßthaler aus Obererlbach. Sie hat sich beispielsweise mit noch drei anderen einen Bereich aus der Informatik herausgesucht: den Algorithmus. "Es geht um Bedingungen und Behauptungen, die wahr sind", sagt sie und erzählt, dass bei dem Dreh im August in der schulfreien Zeit ein Roboter die Hauptrolle übernahm. Algorithmen spielen beim Programmieren eines Computerprogramms eine wichtige Rolle, und so etwas versuchte die Projektgruppe darzustellen. Andere Gruppen stellten sich der komplizierten Frage eines waagerechten Wurfs oder suchten die Antwort der goldenen Regel der Mechanik – das Funktionieren eines Flaschenzugs. Dabei spielte sogar Hausmeister Norbert Linke tatkräftig mit.

"Die Haare stehen zu Berge"

Ein Zirkel setzte sich mit einer Frage aus der Astro-Physik auseinander, dem Hertzsprung-Russell-Diagramm. Darin geht es um die Entwicklungsverteilung der Sterne, und schließlich stand die Elektrizität noch bei einem Team im Mittelpunkt, wo einem sprichwörtlich "die Haare zu Berge stehen".

Die Schüler erzählten freimütig über ihre Erfahrungen in den jeweiligen Gruppen, betonten dabei wie Thomas Lang, "die Geduld niemals zu verlieren" und sich nicht mit dem "erstbesten Entwurf zufriedenzugeben". Der Termin für die Einladung an die Schüler stand schon längst, als immer noch in den Teams diskutiert, an Texten gefeilt oder über die Anmoderation nachgedacht wurde. Und ob vor allem die Technik funktionierte. Begriffe wie Real life, Exposé, PowerPoint wurden wie selbstverständlich benutzt, man spürte, wie engagiert die jungen Leute mit viel Begeisterung ans Werk gingen.

Schulleiterin Susanne Weigel schaute kurzzeitig vorbei, Seminarleiter Ulrich Kiesmüller klatschte bei jeder Gruppe begeistert, und auch die Zuhörer sparten nicht mit Beifall. Vanessa (15) aus der 10. Klasse fand die Veranstaltung "sehr gut", hat nun vieles "besser verstanden", während Lisa (17) die Präsentation via Videoclip schlichtweg "als gute Idee" einstufte. Das passende Prädikat für "Lernen fürs Leben".

