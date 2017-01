Gunzenhäuser Stadtball mit Casablanca-Flair

GUNZENHAUSEN - Der 39. Stadtball in Gunzenhausen steht unter dem Motto „Casablanca“. Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann lassen grüßen, wenn an diesem Samstag gut 360 geladene Gäste in die Stadthalle strömen. Diese ist in den letzten Tagen schön dekoriert worden. Den Blickfang bildet wie immer das große Bühnenbild.

Kulturamtsleiterin Astrid Stieglitz und ihre Mitarbeiterinnen Anna Kleemann (rechts) und Eileen Michel (links) legen kurz vor dem Stadtball in der Stadthalle letzte Hand an. Foto: Wolfgand Dressler



Dazu lieferte wieder Caterina Lang die Idee und das Konzept. Um die Umsetzung kümmerte sich dann auch das Team des Amtes für Touristik und Kultur, unterstützt von den Hausmeistern und dem städtischen Bauhof. Das Motto war diesmal ein Herzenswunsch von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz.

Das berühmte Lied „As time goes by“ kann man auch auf die Stadthalle beziehen, die kurz vor ihrer Generalsanierung steht. Auch hier zeigt sich, wie schnell die Zeit vorübergeht und dass nichts beständiger ist als der Wandel. Weil die Stadthalle ab April zur Baustelle wird, scheint ein Stadtball 2018 nicht machbar — es fehlt in Gunzenhausen ein passender Saal.

Die Hoffnungen richten sich auf den Januar 2019, wenn die Sanierung abgeschlossen sein soll und die „neue“ Stadthalle vielleicht mit dem dann 40. Stadtball eröffnet werden kann. Übrigens: Jetzt am Samstag wird es doch wieder ein Eisbüfett geben. Dieses stand auf der Kippe, da die Firma Schöller, langjähriger Partner der Stadt, keine Dependance mehr in Nürnberg hat. Astrid Stieglitz hat den Auftrag an die Pleinfelder Firma „Der CaterRing“ vergeben.

WOLFGANG DRESSLER

