Gunzenhäuser "Stadtradler" strampeln wieder los

Der bundesweite Wettbewerb startet am 2. Juli beim Bürgerfest - vor 52 Minuten

GUNZENHAUSEN - Seit 2012 beteiligt sich Gunzenhausen an der Stadtradel-Aktion des Klimabündnisses, das sich heuer auf die 10. Runde freut. Gleichzeitig wird 2017 der 200. Geburtstag des Fahrrads gefeiert, das Karl Freiherr von Drais 1817 in Mannheim erfand. Auch Gunzenhausen feiert bei diesem Jubiläum mit. Vom 2. bis 22. Juli werden die Teilnehmer wieder in die Pedale treten, um möglichst viele Radkilometer zu sammeln.

Symbolischer Startschuss: Auch im vergangenen Jahr eröffnete eine prominente Radler-Riege die Stadtradel-Aktion in Gunzenhausen. Foto: Wolfgang Dressler



Der Startschuss fällt am Sonntag, 2. Juli beim Bürgerfest. Teilnehmen können Radler, die in Gunzenhausen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder Mitglied in einem Gunzenhäuser Verein sind. Beim Stadtradeln geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen fürs Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. Denn, so heißt es in der Pressemitteilung der Stadt, Kurzstrecken lassen sich mit dem Fahrrad oft schneller bewältigen als mit dem Auto.

Bürgermeister Karl-Heinz Fitz hofft auf viele Teilnehmer, die Gunzenhausen beim bundesweiten Wettbewerb unterstützen. Mehr als 500 Kommunen haben sich bereits für die Aktion 2017 angemeldet. Auch in Gunzenhausen steigt die Anzahl der Teilnehmer von Jahr zu Jahr. Dabei radeln die Gunzenhäuser bundesweit ganz vorne mit. 2016 erreichten die Stadtradler den 59. Platz unter 642 Teilnehmern. 30 Teams gingen an den Start.

Anmeldungen sind bereits möglich unter www.stadtradeln.de. Ein Team besteht aus mindestens zwei Radlern, "Singeles" können sich dem "Offenen Team" sowie dem der Lokalen Agenda 21 anschließen. Dort sind auch alle Radler willkommen, die keinen eigenen Internetzugang haben. Sprecherin Ingrid Pappler wird die Kilometereintragung für sie übernehmen.

Brezen und Radlerlesung

Die Agenda 21 bietet im Rahmen der dreiwöchigen Aktion wieder ein Rahmenprogramm an, wie zum Beispiel Feierabendradeln, eine Brezenaktion und eine Radlerlesung. Am Samstag, 3. Juni findet auf dem Marktplatz ein Aktionstag der Agenda 21 statt. Dabei können sich Interessierte über die Aktion Stadtradeln informieren. Das ausführliche Programm für Gunzenhausen ist unter www.stadtradeln.de/gunzenhausen zu finden.

Zum Jubiläum des Fahrrads lobt die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK) einen Fotowettbewerb unter dem Motto: "1817 bis 2017: Dein Bild aus 200 Jahren Fahrrad" aus. (Informationen unter: www.agfk-bayern.de/fotowettbewerb).

Gesucht wird außerdem ein "Stadtradlerstar" für die Altmühlstadt. Nachdem sich 2013 Stadtrat Gerhard Baumgärtner an dieser Aktion erfolgreich beteiligt hatte, soll auch im Jubiläumsjahr des Fahrrads wieder ein Radler oder eine Radlerin dafür gewonnen werden. Gesucht wird ein Botschafter, der zeigen möchte, wie viele Vorteile das Radfahren hat, wie viel Spaß es machen kann, wie gesund es ist, wie sparsam im Gegensatz zum Auto und vor allem, dass es oft auch ohne Auto gehen kann.

Der "Stadtradlerstar" muss einige Voraussetzungen und Bedingungen erfüllen:

- während der gesamten 21 Tage darf kein Auto von innen gesehen werden, auch Mitfahrgelegenheiten sind tabu (ÖPNV/Zugfahrten sind erlaubt);

- ein kurzes Statement über die eigene Motivation samt Foto auf der Kommunen-Unterseite der Kampagnewebseite www.stadtradeln.de;

- am Ende jeder Aktionswoche ein persönlicher Bericht über die Erfahrungen als neuer Alltagsradler im Stadtradeln-Blog

- Eintragung der Stadtradel-Kilometer für jede einzelne Woche

Natürlich gibt es auch eine Motivationsspritze: So erhält jeder Stadtradlerstar zu Beginn einen hochwertigen Fahrradcomputer. Wenn alle Spielregeln eingehalten wurden, erhält er nach dem Aktionszeitraum eine wasserdichte Fahrradtasche. Unter bundesweit allen erfolgreichen Stadtradelstars werden hochwertige Preise rund ums Thema Fahrrad verlost.

Alle Informationen und Spielregeln sind unter www.stadtradeln.de/star/ zu finden. Ansprechpartner für Fragen und die Anmeldung zum Stadtradlerstar bei der Stadt Gunzenhausen ist Helga Wieland, Telefon 09831/508-111 oder gunzenhausen@stadtradeln.de.