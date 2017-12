Gunzenhäuser Stadtrat befürwortet neues Baugebiet

GUNZENHAUSEN - Die Meldung, dass die Stadt am Reutberg ein weiteres Baugebiet plant, hat die dortigen Anwohner aufgeschreckt. Einige Briefe gingen daraufhin im Rathaus ein, unter anderem mit der Bitte, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. Dennoch brachte der Stadtrat nun die Bauleitplanung für den "Oberen Reutberg" einstimmig auf den Weg.

An dieser Stelle sollen schon 2020 die ersten Häuser gebaut werden. Der Bolzplatz soll auf ein Nachbargrundstück verlegt werden. Das Foto entstand vor wenigen Tagen und zeigt die Lage ganz am Ende des jetzigen Baugebiets „Reutberg II“. © Wolfgang Dressler



Groß war der Andrang zur jüngsten Sitzung des Stadtparlaments in der Feuerwehrzentrale. Vor allem besorgte Anlieger wollten hören, was der Stadtrat in dieser Sache zu sagen hat. Es ist vor allem die Frage der künftigen Erschließungsstraße zu den neuen Bauplätzen, die den Reutberg-II-Bewohnern auf der Seele brennt.

Die Aufregung der Anwohner haben der Bürgermeister und die Stadträte "natürlich mitbekommen", so Karl-Heinz Fitz. In dieser Sitzung gehe es aber nicht um die Frage, wie und wo was gebaut werde, sondern allein darum, das Verfahren überhaupt auf den Weg zu bringen. Im Rahmen dessen werden, versprach der Verwaltungschef, die Bürger auf jeden Fall gehört. Ihre Wünsche und Anregungen könnten so berücksichtigt werden.

Gerne könne im Rahmen der Bürgerbeteiligung auch ein Ortstermin durchgeführt werden. Explizit bat Fitz aber darum, "die Schärfe" aus der Diskussion zu nehmen.

Das sei ein bisschen, machte es Gerd Rudolph (SPD) anschaulich, wie mit der Henne und dem Ei. Über ungelegte Eier könne man nur spekulieren, weshalb der Stadtrat nun eben das erste lege. Oder anders ausgedrückt: Die Planungshoheit habe nun einmal der Stadtrat, und der müsse sagen, was er will. Und das ist zweifelsohne das neue Baugebiet am Reutberg. Dafür sprachen sich die Stadträte ohne Wenn und Aber aus. Gleichzeitig gab es viel Verständnis für die Belange der Anlieger, deren Einbindung ins Verfahren, ähnlich wie in Frickenfelden geschehen, wurde als unerlässlich angesehen.

Kaufinteresse ist groß

Zwar war über das Thema in den Klausurtagungen des Stadtrats 2014 und vor einem Jahr gesprochen worden, dennoch zeigte sich Werner Falk von der Schnelligkeit, mit der das neue Baugebiet nun auf die Tagesordnung gesetzt wurde, erstaunt. Der FDP-Stadtrat hatte gedacht, dass es angesichts der regen Bautätigkeit in der Stadt "einen Puffer" gebe.

Der ist allerdings offensichtlich schon bald ausgeschöpft, denn allein von den 46 Bauplätzen in Frickenfelden sind 30 bereits quasi verkauft, auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung des Grundstücksausschusses stehen laut Fitz bereits drei weitere Kaufgesuche. Die Nachfrage sei vor allem in der Südstadt sehr groß. Am Reutberg sei zudem der große Vorteil, dass das die Fläche bereits in städtischem Besitz ist.

Das wirkt sich auch auf den Zeitplan aus: Für die Aufstellung des Bebauungplans rechnet Bürgermeister Fitz mit etwa einem Jahr. Wenn alles gut laufe, könne 2019 mit der Erschließung des Gebiets begonnen und bereits 2020 die ersten Häuser gebaut werden.

Dem neuen Baugebiet weichen muss der Bolzplatz, er soll laut Fitz auf ein Nachbargrundstück verschoben werden. Der Stadtrat votierte geschlossen für die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans, damit dort anstelle des Bolzplatzes künftig Wohnbebauung möglich ist, und fasste ebenso einstimmig, wie zuvor bereits der Bauausschuss, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Oberer Reutberg".

